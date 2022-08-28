Уроки Сталина 80 лет спустя? Как рушится военная стратегия Путина 28 августа, 07:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: В духе Сталина Путин хочет, чтобы Россию боялись и уважали, а не унижали и высмеивали (Фото:REUTERS)

23 февраля 1942 года Иосиф Сталин как нарком обороны и председатель Государственного комитета обороны СССР издал «приказ дня». Это было почти ровно за 80 лет до того, как Владимир Путин начал войну против Украины

Приказ Сталина был адресован «товарищам красноармейцам и краснофлотцам, командирам и политработникам, партизанам и партизанкам». Восемь месяцев назад, отмечал он, «фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо нарушив договор о ненападении».

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Противник, вспоминал он, «ожидал, что при первом же ударе Красная Армия будет разбита и потеряет способность к сопротивлению. Но враг сильно просчитался. Из-за внезапности нападения «Красная Армия была вынуждена отступить и эвакуировать часть нашей территории», но при этом «измотала силы противника и нанесла ему тяжелые удары». Затем, по ходу войны, она смогла освежиться и набраться сил. В частности, она «нанесла поражение немецко-фашистским войскам, грозившим окружить советскую столицу». Когда первоначальные атаки немцев были подавлены, наступил важный момент.

«Теперь немцы уже не обладают тем военным преимуществом, которое они имели в первые месяцы войны благодаря своему вероломному и внезапному нападению. Импульс неожиданности и внезапности, составлявшие резервные силы немецко-фашистских войск, полностью израсходован».

Это привело к тому, что советские пропагандисты вскоре назвали великим вкладом Сталина в стратегическую мысль: «Таким образом, ликвидировано неравенство в условиях ведения войны, созданное внезапностью немецко-фашистского нападения. Отныне исход войны будет решаться не таким второстепенным фактором, как внезапность, а такими постоянно действующими факторами, как сила тыла, моральное состояние армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности командующих армией».

Будучи марксистом-ленинцем, Сталин стремился представить войну как состязание конкурирующих социально-экономических систем, а это означало, что в конечном итоге проявятся их основные сильные и слабые стороны. Вот почему его список постоянно действующих факторов возглавила «сила тыла», а затем «моральный дух армии», прежде чем перейти к базовым военным возможностям. Поскольку именно эти факторы определяли исход войны, другие — такие как внезапность, — можно было отбросить как имеющие лишь временное значение. Это имело дополнительное преимущество, поскольку позволяло ему избежать упреков за то, что не прислушался к многочисленным предупреждениям о неминуемом вторжении, которые до этого получал.

Окончательный советский триумф позволил превратить проницательность Сталина в гениальное приложение научной мысли, которому не осмелится противоречить ни один генерал. Только после его смерти в 1953 г. советские военные теоретики сначала осторожно, а затем более уверенно указывали на то, что в ядерный век было бы неразумно сбрасывать со счетов значение внезапности, отмечая при этом шаблонный характер этих постоянных факторов и явное отсутствие внимания к военному искусству.

Зеленский, Путин и пределы неожиданности

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