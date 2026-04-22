Намекнули, что могут повторить. Чем Кремль пригрозил Польше

В Кремле решили напомнить Варшаве о Катынском расстреле и намекнули, что могут повторить

Болотные пропагандисты, как царь Мидас, только наоборот: способны превращать все в дерьмо. В частности — культуру памяти. В Катыни (Смоленская область РФ), на месте массового убийства поляков, россияне открыли выставку о «польской русофобии». Фактически, недоимперия совершила надругательство над могилами людей, которых сама же и убила.

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Масштабы Катынского преступления поражают: общее количество уничтоженных россиянами поляков достигает почти 22 тысяч. Из них в Катынском лесу похоронены более четырех тысяч, которых расстреляли по указанию советского руководства в 1940 году. Граждане Польши находились в плену большевиков с 1939 года, когда Гитлер и Сталин вторглись в Польшу и тем самым вместе начали Вторую мировую войну.

Но вернемся в наши дни. Итак, на днях на мемориале жертв Катынского расстрела россияне открыли выставку «Десять веков польской русофобии». Экспозиция представлена рядом стендов с искаженной исторической информацией. Речь идет о якобы «ненависти польской элиты к России в разные периоды истории».

Россияне открыли выставку « Десять веков польской русофобии»

Отдельно в рамках выставки делается акцент на «русофобию» в современной Польше, в частности, речь идет о том, что сегодня польская власть, по мнению кремлевских пропагандистов, имеет антироссийскую политику. А также поставляет оружие и боеприпасы Вооруженным силам Украины.

Конечно, таким кощунственным жестом российские власти оправдывают военное преступление — Катынский расстрел. Цинизм ситуации приумножается не только из-за места проведения экспозиции, но и из-за того, что в апреле отмечался День памяти жертв Катынской трагедии.

Казалось бы, ничего удивительного: россияне совершают надругательство над чужими могилами. Не в первый и, к сожалению, не в последний раз. Ведь культ издевательств над трупами в России исповедуется издавна. Посреди центральной площади Москвы еще со времен опричнины стоит лобное место, то есть эшафот, на котором болотные существа рубили головы и выставляли их напоказ. Время шло, а дикие обычаи продолжали развиваться: через несколько веков на той же площади россияне положили мертвое тело своего вождя и водили пионеров на экскурсии рассматривать его труп.

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Это все очень напоминает экзотические первобытные культуры. Северные аборигены продолжают свои древние традиции: издеваются друг над другом и надругаются, устанавливают себе тотемы, внедряют табу и запреты. На своей земле пусть делают все, что хотят, но проблема в том, что они навязывают свои «традиционные ценности» цивилизованным людям — каждая зараза хочет распространяться.

Поскольку мы защищаем Харьковщину, то помним трагическую связь Слобожанщины с Катынским расстрелом, когда в 1940 году в подвалах Харькова большевистские оккупанты казнили почти четыре тысячи поляков и закопали их в местном лесопарке. Сейчас на месте массового захоронения — мемориал жертв тоталитаризма, который также попадал под обстрелы со стороны агрессора в марте 2022 года.

Пожалуй, нет более жалкого поступка, чем надругательство над могилами. Эта выставка — очередное напоминание Европе о том, с кем мы имеем дело. А еще это факт очередного проявления агрессии со стороны РФ — плевок в сторону Варшавы.

Мы благодарны Польше и другим странам Европы, которые поддерживают Украину не только словами, но и действиями. Мы делаем общее дело, прилагаем максимум усилий, чтобы не повторились военные преступления вроде Катынского расстрела.

Чем больше мы получим оружия от наших международных партнеров, тем больше шансов остановить рашизм в среднесрочной перспективе. А в долгосрочной — наша общая задача заключается в разрушении людоедского режима. Вместе к победе! Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора