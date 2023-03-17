Банковский переполох, нефтяная капитуляция и российская добрая воля 17 марта, 11:23 Эксклюзив NV

Ключевыми событиями для Украины на этой неделе стали несколько жестов доброй воли со стороны России

Неделя прошла под знаком банковского переполоха, заставив некоторые неокрепшие умы кричать о том, что рынок снова увидел «момент Lehman Brothers». Все началось с банка калифорнийских стартаперов, относившегося к риску, как выяснилось, примерно так же, как сами стартаперы и торговцы криптовалютой. В результате рост ставок в сочетании со стратегией «бери короткие депозиты и покупай длинные казначейские обязательства, попивая коктейль на берегу» привел к такой дыре в капитале банка, которую акционеры восполнить не смогли. Плюс в том, что регуляторы в США, наученные горьким опытом 2008 года, тут же бросились спасать всех клиентов, показывая, что это не должно пойти дальше. Хоть зараза распространилась и еще на один калифорнийский банк, видно климат там такой, что к рискам относятся схоже. Этот банк, First Republican, вообще спасают от дыры в ликвидности всем миром, организовав депозит в нем на $30 млрд от крупнейших банков США. Которым вся эта история, конечно, не нравится и очень не хочется, чтобы она подорвала доверие их клиентов. Все-таки там сидят люди, очень хорошо помнящие осень 2008 года.

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Волна банковского переполоха перелетела океан и добралась до Европейского Союза, вернее, до Швейцарии.