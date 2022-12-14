Кремлевские башни вступают в игру. При каких условиях Путина отстранят от власти 14 декабря, 11:00 Эксклюзив НВ Путин все меряет пропагандистскими категориями, но кланам или кремлевским башням так просто на голову эту пропаганду не наденешь (Фото:REUTERS)

В сегодняшней реальности Путин загнал себя в ситуацию, складывающуюся при игре в шахматы: цугцванг

Хороших вариантов нет, так что ему нужно либо поднимать ставки, либо начинать готовить народ и элиту к другому варианту — к тому, что не только победы не будет, но не будет и всего прочего. Однако это уже такая спецоперация внутри российской системы. К этому они будут тщательно готовиться.

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Путинский режим все меряет категориями пропагандистскими, но кланам или кремлевским башням так просто на голову эту пропаганду не наденешь. Они тоже очень хотят выжить в этой реальности, более того — жить роскошно по-прежнему хотят использовать заработанные ими деньги (украденные) в России для того, чтобы жить в Европе и в Азии, и точно не в России (в тайге они себе дворцов не строят). Поэтому для них критически важно, а что будет дальше? Потому что сейчас у них полный классический провал. Его сейчас придется как-то замазывать.

Могут ли они для этого пойти на отстранение Путина от власти?

Я совершенно не исключаю любого варианта. Это может быть хрущевский вариант или балканский, как угодно — получится ли у них это? И второй вопрос — а выгодно ли им это?