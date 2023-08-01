Москва ощутила запах дронов 1 августа, 18:03

Чем жила страна 01 августа 2023 года

● Москва-сити почувствовала запах дронов. Произошел новый удар БПЛА по Москва-сити — пафосному деловому району в центре столицы страны-агрессора. Из-за этого силовики оцепили территорию возле башни IQ Квартал (где нашли обломки дрона), на которой нарушено остекление площадью 150 кв. м. Об этом сообщил ТГ-канал Mash. Информации о пострадавших нет.

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В минобороны страны-агрессора утверждают, что ночью они сбили в Подмосковье два дрона, а еще один беспилотник, подавленный средствами РЭБ, ударил по той самой башне IQ, которая уже пострадала от удара дрона два дня назад, — там расположены офисы нескольких российских министерств.

Также из-за новой атаки дронов приостановили работу аэропорта Внуково, который расположен к юго-западу от Москвы.

● Кремль почувствовал угрозу. У Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского диктатора, спросили: какие выводы делают в Кремле относительно защищенности Москвы от атак дронов и в каком случае будет необходимо усиливать меры безопасности. «Вчера я говорил, что комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные», — ответил он. Но признал, что «угроза существует, она очевидна» и добавил, что «меры принимаются».

● Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил: США не поощряют Украину наносить удары по России, но именно Украине решать, как вести эту войну. Он напомнил, что РФ наносила удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирные люди были убиты во время этой войны.

● Не умеют и не могут. Российские военные не умеют сбивать беспилотники, которые уже не впервые атакуют Москву. Они не могут с ними справиться. Так прокомментировал новый удар дронами по Москва-сити спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

● Дырявая блокада Кремля. Три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, 30 июля прибыли к одному из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Над морем патрулировали по меньшей мере четыре боевых самолета НАТО: патрульный P-8 ВМС США, Challenger армии США с радаром поверхностного сканирования, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 НАТО. Ни один из них не несет обычного вооружения, но истребители НАТО, в частности итальянские Eurofighter и румынские F-16, находились поблизости в Румынии.

Греческое и израильское судно прошли в направлении порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — из северной Турции. Они не пытались скрыть свои намерения, а включили радиоретрансляторы, благодаря чему их местоположение и курс было видно всем, говорится в отчете. В ISW считают, что в Измаиле суда перегрузят зерно, а затем направятся в иностранные порты.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки из-за (по версии Кремля) новых взрывов на незаконно построенном Крымском мосту. В то же время Москва отозвала «гарантии безопасности» судоходства в Черном море, а затем заявила, что будет считать каждое судно, идущее в украинские порты, «военной целью».

● Только угрозы. Сейчас на якорной стоянке к юго-юго-западу от острова Змеиный (преимущественно в территориальных водах Румынии) находятся как минимум 16 «прорывников блокады», — так прокомментировал проход трех иностранных кораблей в Измаил Андрей Клименко, руководитель Института стратегических черноморских исследований. Некоторые из упомянутых им 16 судов пришли туда тогда и после того, как россияне объявили любые корабли своими «военными целями». Еще несколько сейчас на пути от Босфора. «Уверен, что украинские и румынские лоцманы, портовики и ВМСУ делают то, что надо. И не поднимают шума», — добавил Клименко.

Эксперт считает, что термин «зерновая блокада» еще можно было бы понять в отношении портов Одесской области, потому что там был «зерновой коридор», которого пока еще нет. В отношении дунайских портов этот термин не очень уместен. Как и просто блокада, потому что это когда военные корабли мешают проходу судов. «Насколько мне известно, пока все ограничилось предупреждениями по рации на очень плохом английском. И сообщениями о минировании. И все поняли, что моряков хотят «взять на слабо», — добавил Клименко.

Кстати, в очередной раз были атакованы вражеские корабли, которые пытаются блокировать (или хотя бы контролировать) проход судов, которые могут перевозить украинское зерно:

● Корабли РФ атакованы дронами. В оккупированном Крыму тройка морских безэкипажных катеров попытались атаковать российские патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков, утверждает минобороны РФ. Там утверждают, что дроны были уничтожены огнем с российских судов. Оккупанты обвинили в атаке ВСУ.

● На юге у оккупантов — проблемы. На юге Украины, где ВСУ продолжают контрнаступление, оккупационные войска РФ сталкиваются с нехваткой артиллерийских боеприпасов и резервов. На это обратила внимание разведка минобороны Британии в Twitter.

По оценкам британцев, в регионе интенсивные боевые действия продолжаются по двум направлениям. К югу от Орехова (южнее Запорожья) основные усилия украинских войск направлены против российской 58-й общевойсковой армии. Вероятно, здесь оккупанты испытывают боевую усталость и истощение личного состава передовых полков, находящихся в интенсивных боях уже более восьми недель. Далее на восток, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся войска армии РФ собраны из Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий.

● Еще 500 ожидают Путина. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 246 690 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4216 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 8205 (+17), артсистем — 4839 (+23), РСЗО — 699 (+0), средств ПВО — 462 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4027 (+10) и многое другое.

● Военкоматожег. 31 июля в разных регионах России пытались поджечь сразу девять военкоматов. Как сообщил ТГ-канал Baza, инциденты были зафиксированы в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске, Россоши, Можайске и Копейске. «Преступники» бросали в здания военкоматов коктейли Молотова.

● ВСУ получат снаряды из Болгарии и Южной Кореи. США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках этими странами 155-мм боеприпасов Украине. Также Вашингтон ведет аналогичные переговоры с Японией, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Таким образом Штаты стремятся увеличить поставки Киеву крайне важных 155-мм боеприпасов, которые используются гаубицами по всей линии фронта. По данным американских чиновников, Украина выпускает в день до 8 тыс. артснарядов.

● Очередной скандал в несвятом семействе. Исключенный из фракции Слуги народа депутат Николай Тищенко обвинил своего экс-коллегу Олега Семинского в «крышевании колл-центра ФСБ». В ФБ депутат-ресторатор рассказал, что временная следственная комиссия (ВСК) по вопросам расследования коррупции в лесной сфере получила обращение от граждан о том, что директор Макаровского лесхоза Шестак М. Л. «переводит средства на российскую ботоферму для сокрытия своей преступной деятельности и дискредитации в медиа ВСК» и лично Тищенко. После этого политик приехал в офис для проверки полученных данных, где, по словам Тищенко, обнаружили более 300 рабочих мест и нашли печати российских компаний и банков, в частности Газпрома, Нацбанка РФ и Московской биржи.

Тищенко утверждает, что офис принадлежит нардепу Семинскому, приемная которого находится этажом выше «коллцентра». Последний в комментарии Цензор.Нет пояснил, что не имеет никакого отношения к якобы российскому коллцентру.

● Есть и такой план. Украина имеет план на случай гибели президента Владимира Зеленского, написало Politico. В статье сказано, что украинские политики и аналитики не хотят публично обсуждать эту «мрачную тему», но план существует. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил следующее: «У украинцев есть планы — о которых я не собираюсь говорить или вдаваться в какие-либо подробности — обеспечить то, что мы бы назвали „преемственностью правительства“, так или иначе», — сказал он CBS News в прошлом году.

● Кризис рождаемости. За полгода 2023-го в Украине родилось 96755 детей: 47129 девочек и 49626 мальчиков. Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда родилось 135079 детей. Об этом сообщил портал Опендатабот.

С 2013-го показатель рождаемости в Украине падает примерно на 7% в год. Полномасштабное российское вторжение привело к крупнейшему кризису рождаемости украинцев за время независимости.

И напоследок:

● Чтобы за год успеть. С 1 августа ограничения на количество попыток сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения отменено. В МВД объяснили: в течение года после окончания автошколы кандидат на получение водительского удостоверения имеет неограниченное количество попыток для сдачи «теории» и неограниченное количество попыток для «практики».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.