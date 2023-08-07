Кремль очень встревожен 7 августа, 16:25

Москва не была готова к такому шагу со стороны Киева и совершенно не знает, как и чем на него ответить

Кремль очень встревожен ситуацией с морской торговлей/войной. Особенно после удара морскими дронами по российскому танкеру SIG.

После украинского заявления о закрытии российских портов появилась реальная угроза прекращения половины нефтяного экспорта РФ: с такими рисками возить нефть из Новороссийска никто не станет.

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Москва не была готова к такому шагу со стороны Киева и совершенно не знает, как и чем на него ответить. Пока варианты не блещут оригинальностью: Медведев, накатив, предложил устроить какую-нибудь экологическую катастрофу в Западной Украине. Российский обозреватель Бовт говорит, что морская блокада — повод для ядерного удара, многие Z-каналы обреченно пишут, что Путину придется просить британского премьера Риши Сунака и американского президента Джо Байдена «урезонить» Зеленского.

Интересно, что начали звучать голоса с предложением вернуться к зерновой сделке, так как с нею, как выясняется, намного лучше, чем без нее. Но спикеры тут с горечью признают: возвращение к ней будет публичным унижением для Путина, поэтому вряд ли…

Я же думаю, что Украине не надо никаких сделок на сейчас.

Нужно клепать дроны десятками и сотнями, улучшать их, усиливать и — долбить, топить, крушить военные корабли, танкеры, нефтяную инфраструктуру, Керченский мост. Не обращать внимания на призывы к переговорам и молча продолжать бить. Такой язык Путин отлично понимает и скоро будет вынужден пойти на «непростые шаги» и «жесты доброй воли».

Результат такого «диалога» превзойдет все ожидания.

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