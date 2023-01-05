Старый преступник Путин играет миротворца 5 января, 19:40

Чем жила страна 5 января 2022 года

● Эрдоган предложил Путину просто прекратить стрелять. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным призвал российского диктатора объявить в одностороннем порядке прекращение огня в Украине. «Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня», — заявили в администрации турецкого лидера, комментируя позицию Путина по урегулированию конфликта.

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Хозяин Кремля воспользовался «пасом» турецкого лидера, потому что любое прекращение огня играет на руку как войскам оккупантов, так и самому Путину:

● Старый преступник играет миротворца. Российский диктатор «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого столкновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Об этом писали российские пропагандисты.

● Без иллюзий о намерениях Кремля. «В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству с целью политического урегулирования конфликта Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований и учета новых территориальных реалий», — заявили в пресс-службе.

Сегодня же президент Турции связался по телефону с Владимиром Зеленским. И после этих переговоров заявлений о прекращении огня не прозвучало, как и поддержки ответных действий РФ:

● Без сенсаций. Президент Украины провел переговоры с турецким коллегой. Об этом Зеленский сообщил в Twitter: «Поговорил с президентом Турции Эрдоганом. Затронули тему сотрудничества в безопасности, в частности, относительно ЗАЭС — захватчиков там не должно быть, обмена военнопленными, развития зернового соглашения». Украинский лидер, по его словам, рад был услышать, что Турция готова участвовать в реализации Формулы мира, предложенной Украиной (предусматривает, прежде всего, возвращение к границам 1991 года).

● Кремль готовит обострение. В феврале российские оккупанты готовят обострение на фронте, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов. В частности, он отметил, что активизировался Дмитрий Козак, замглавы путинской администрации, пытающийся вести какие-то переговоры в Европе. «Февраль для них будет решающим. Они рассчитывают на определенное обострение, готовятся. Есть много маркеров, например, мы видим, что Козак активизировался. Он проводит встречи с деятелями Европы для того, чтобы нас принудить к подписанию определенных „мирных“ соглашений. Многие маркеры дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут предпринять еще одну попытку, чтобы решить этот вопрос», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что высокими — более 50% — есть шансы объявления Кремлем новой волны мобилизации.

● Прогнозы Буданова сбудутся? Прогноз начальника ГУР Кирилла Буданова, в котором говорится о предстоящем наступлении ВСУ и победе в 2023 году, базируются на анализе обстановки на поле боя и международной ситуации, пояснил представитель военной разведки (и подчиненный Буданова) Андрей Юсов. «Слова Буданова о положительных сдвигах на фронте — те, которые прозвучали еще летом о событиях осенью и во многих других случаях, — это информация, подтверждаемая жизнью и практикой», — отметил он.

Юсов напомнил, что ранее Буданов предупреждал и о полномасштабном вторжении РФ. «Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и в результате процессов внутренних, которые происходят внутри РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, которые озвучены, для этого есть основания», — добавил он.

● Ранее Буданов заявлял, что Украина планирует провести в марте серьезное наступление. Кроме того, по его словам, Россию ждет крах, но это пойдет на пользу миру. Также руководитель ГУР выразил надежду, что 2023 год принесет Украине радость и победу.

● А еще Юсов рассказал, что Россия могла разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и Беларуси. Потому что Путин рассматривает эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины.

● Почти 110 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 109 720 своих военных, за минувшие сутки — 810. Такие данные к утру 5 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли свыше 19,5 тыс. единиц техники, среди которой: 3041 (+3 в сутки), боевые бронированные машины — 6108 (+2), артсистемы — 2051 (+12), реактивные системы залпового огня — 426 (+2), средства ПВО — 215 (+0), самолеты — 284 (+1), вертолеты — 271 (+1), бы беспилотники оперативно-тактического уровня — 1844 (+2) и многое другое.

● Враг успеха не имел. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха они не имели. Об этом говорилось в утренней сводке Генштаба.

● Сильный сигнал от Франции. Вчерашнее решение Франции о поставках западных колесных танков (озвученное Эммануэлем Макроном) выводит оборонную поддержку Украины Европой на новый уровень, уверен Владимир Зеленский. Он напомнил, что украинские защитники впервые получат колесные танки французского производства (речь идет об AMX-10RC, которые можно скорее считать тяжелым бронеавтомобилем, ведь у него хоть и 105 мм пушка, но только противопулевое бронирование) и перед очередным заседанием в формате Рамштайн (пройдет в январе), на которых обсуждают военную помощь Украине, это «чрезвычайно актуальный сигнал».

«Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца… Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это одна из таких ключевых возможностей», — подчеркнул Зеленский.

● «Уже первая неделя 2023 года принесла суперновость о поставках легких танков от Франции по итогам разговора президентов Зеленского и Макрона, — написал Дмитрий Кулеба, глава отечественного МИД. — Мы благодарны французским друзьям за это решение, приближающее нашу победу. Это результат только одного из восьми (!) международных разговоров президента за три дня». Он отметил, что все усилия власти сконцентрированы на том, чтобы 2023 год стал победным для Украины. «Многие другие важные решения — в работе», — добавил министр.

● Также Украина получит от французов БТР Bastion.

● В Германии уже почувствовали этот сигнал: председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн обратилась к канцлеру Олафу Шольцу после решения Франции передать Украине танки: «И снова другие страны-партнеры лидируют. Теперь мы можем начать действовать в духе франко-германской дружбы, не правда ли, федеральный канцлер?». Штрак-Циммерманн подчеркнула, что «теперь мяч на стороне» Германии, не желавшей быть первой страной, которая отправит в Украину танки.

9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами по поставке Украине танков Leopard 2. Киев уже давно их просит, но правительство Шольца постоянно отказывает, говоря, что должно согласовать это с партнерами.

Танковую тему подхватили и в США:

● Танков не будет, будет другое. Администрация президента США Джо Байдена исключает отправку в Украину боевых танков Abrams по ряду технических причин, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, танки весят 55 т и используют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью. Второй чиновник уточнил, что эта техника также подвержена поломкам и нуждается в большом опыте технического обслуживания.

● Тем не менее президент США подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

● Bradley могут включить в пакет вооружений, о котором объявят уже на этой неделе, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

● Будут новые HIMARS. США готовят новый пакет военной помощи для Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Михаил Комадовский. Кирби добавил, что новое пособие может содержать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

● Кроме того, в Белом доме заявили: у США нет подтверждений российских заявлений об уничтожении ракетных систем HIMARS в Украине.

● Модернизация ради ВСУ. В США запустили программу извлечения боеприпасов времен холодной войны из бункеров и модернизацию их настолько, чтобы они были полезны для Украины, сообщило издание Politico. По информации его источников, в Вашингтоне начались закрытые переговоры по изъятию боеприпасов времен холодной войны. Одна из таких программ уже запущена. Планируется, что ракеты для давно снятых с производства систем противовоздушной обороны США HAWK получат необходимые обновления для отправки в бой против российских захватчиков.

Ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания пообещала отправить Украине. Система HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.

● США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников России.

● Финансовая кровь Кремля становится реже. Средняя цена на нефть марки Urals, эталонный сорт российской нефти, в декабре 2022 года составила 50,47 доллара за баррель. Это в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель), сообщил минфин страны-агрессора.

Средняя цена на нефть Urals в январе-декабре 2022 года была $76,09 за баррель, а в январе-декабре 2021 года — $69,0.

● С 5 декабря ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

● Много, но могло быть и больше. По итогам 2022 года Минэкономики оценивает падение реального ВВП Украины на уровне 30,4% [±2%], что лучше предыдущих прогнозов.

По оценкам Минэкономики, в целом за четвертый квартал ВВП упал на 35,5% [±2%], что хуже показателя третьего квартала, по данным Госстата, — 30,8%, но лучше, чем второго, когда экономика сократилась на 37,2%. В ведомстве напомнили, что в первом квартале падение ВВП, по данным Госстата, составило 15,1%, а в 2021 году ВВП вырос на 3,4%.

И для финала:

● «Московских» попов отлучили от некоторых объектов Лавры. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний 7 января впервые проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном храме Киево-Печерской лавры. Произошло это после того, как государство не продлило украинскому филиалу РПЦ — «УПЦ МП» — аренду этого и некоторых других сооружений Верхней лавры, которые «московские» годами использовали (Нижняя лавра остается под контролем «УПЦ МП»).

● Решение о прекращении аренды Успенского собора и Трапезной церкви приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.