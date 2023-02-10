Дефицит бюджета России. Началось? 10 февраля, 11:03 Эксклюзив NV

Минфин РФ напугал всех обитателей Кремля и окрестности о дефиците российского бюджета. Шутка ли, в январе он составил 1,6 трлн рублей, что равно 60% от годового плана по дефициту

Рынки, несмотря на то, что все еще пребывают в позитивном настрое, по итогам недели снизились почти на 100 пунктов по индексу S&P500, который в пятницу утром откроется на отметке в 4081 пунктов. Основным неудачником недели стал Google, павший жертвой новой моды на искусственный интеллект. Впрочем, как и с интеллектом не искусственным, не всегда то, что кажется интеллектом, и ведет себя как нечто разумное, в итоге оказывается интеллектом на самом деле. Пример множества россиян тут показателен. Да и про некоторых обитателей Бангкокского котла забывать не стоит. Речь о новой модной игрушке, так захватившей молодое поколение, и судя по всему заставляющая бегать стадами ретейл-инвесторов, все еще обладающих значительным финансовым ресурсом, имеющем название ChatGPT. Google же создал свой искусственный интеллект не так удачно и за это стал жертвой распродаж.

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За последние пару лет таких увлечений уже было несколько, стоит ли вспоминать, например, как вновь изобрели радио с названием Clubhouse, с которым пару месяцев все носились как дурень с писаной торбой. А сейчас даже трудно вспомнить название этого приложения, в котором, о чудо, можно было кого-то послушать и куда пускали только избранных. Так или иначе, но в моменте Google признан не модным. А такие движения в очередной раз показывают, что очищения рынков еще не произошло, ретейл еще очень активен и способен надувать пузыри и бить наотмашь по нормальным бизнесам, что заставляет сомневаться в тезисе: худшее для рынков уже позади. Даже несмотря на все более приятные для инвесторов и спекулянтов вести, доносящиеся от ФРС США. Еще одна приятная весть донеслась на этой неделе со стороны России, где местный Минфин напугал всех обитателей Кремля и окрестности и очень порадовал украинцев и не только данными о дефиците российского бюджета. Шутка ли, в январе он составил 1,6 трлн рублей, что равно 60% от годового плана по дефициту и равно четверти оставшейся заначки.