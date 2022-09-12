Сценарий, который пугает Кремль. Что показали последние ракетные удары России 12 сентября, 12:40

После серии болезненных военных поражений Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Украины, вызвав ряд локальных техногенных катастроф

Это терроризм? Да, обычный терроризм. Который нас не удивляет.

Другой вопрос — зачем. В любых действиях есть логика. Даже в действиях россиян.

Так зачем же? Чтобы повлиять на население? Да. Но не украинское население. Это действие для пропаганды, направленное на внутреннего потребителя.

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Что сделал Путин? Начав войну, он выпустил джина ура-патриотической истерики. Поставил империалистическую повестку первой. И начал ею подпитывать свою легитимность. И это работает. Как с Крымом когда-то. Но это работает только в том случае, когда есть победа. Когда начинаются поражения, это прилетает назад.

Что мы увидели после блестящей операции ВСУ в Харьковской области? Что увидели в Кремле? Волну возмущения того самого глубинного народа, которого разбудили. И возмущение уже было направлено не на мифических «нацистов» из Украины, а на вполне реального властителя Кремля и его прихвостней.

Другой вопрос — зачем. В любых действиях есть логика. Даже в действиях россиян

Волну возмущения вызвало помпезное празднование дня Москвы и открытие какого-то крупнейшего колеса обозрения в Европе. Которое открывал лично Путин. Дошло до того, что какие-то империалистические хакеры на следующий же день колесо сломали.

И это должно было испугать Кремль. И заставило его действовать.

Почему испугать? Какой для нас самый лучший сценарий? Мы выбрасываем российские войска из Украины, и это начинает процесс внутреннего беспорядка в России, что приводит к гражданской войне и распаду империи. Это наш идеальный сценарий. И одновременно ночной ужас Кремля.

И в событиях последних дней в Кремле увидели признаки такого сценария. Пока далекие. И только начальные. Но признаки. И испугались. И нанесли этот удар отчаяния.

Поможет ли? Увидим. Российская пропаганда живо подхватила эту тему, издеваясь и демонстрируя все огромные комплексы. Подхватит ли это глубинный народ? Увидим. Интересно, насколько контролируем тот же глубинный народ.

Во всяком случае, показательно, кто должен заниматься спасением лица Путина. Не Макрон. Не Байден. Не Украина. А Марго Симоньян и ее друзья.

Так что меньше всего цивилизованный мир должен беспокоиться о сохранении лица террориста.

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