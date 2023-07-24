Европейские инвестиции в Украину: возможности или риски? 24 июля, 18:27

На днях появилась новость, что страны Европы готовы инвестировать в Украину до 50 млрд евро

Часть средств якобы будет предоставлена в виде грантов (17 млрд), часть — в виде кредитов (33 млрд). Дополнительно обсуждается механизм передачи Украине $200 млрд замороженных активов России.

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Обсуждается также Трастовый фонд ЕС-Украина, который будет пытаться получить начальные 20 млрд евро в виде взносов от стран ЕС и бюджета ЕС в форме грантов, кредитов и гарантий. В документах отмечается, что именно гарантии должны дать мультипликативный эффект и привести к инфраструктурным проектам общей стоимостью около 100 млрд евро, что составляет около половины насущных потребностей Украины.

Уже прошла новость о том, что австралийский миллиардер Эндрю Форрест, глава инвесткомпании Tattarang инвестирует $500 млн в Фонд развития Украины, который создается при консалтинге финансовой группы BlackRock FMA.

Звучит все хорошо.

Но многие европейские лидеры (и не только) выразили осторожность из-за нескольких факторов, которые сдерживают их желание вкладывать средства в Украину.

Одной из главных проблем является нехватка доверия украинскому госаппарату и ощущение отсутствия гарантий от военных рисков. Также инвесторы сомневаются в эффективности украинского правосудия, что создает дополнительные риски для бизнеса.

Еще одним фактором, который препятствует инвестициям, является непонимание ими инструментов для вложения средств в Украину.

За последнюю неделю у меня было три разговора с европейцами, которых интересовали надежные механизмы.

Одной из главных проблем является нехватка доверия украинскому госаппарату

Европейский Союз, как правило, не является профессиональным инвестором, и он склонен отдавать предпочтение портфельным инвестициям, вкладывая до 25% от общего объема проекта, без влияния на управление бизнесом.

Украинскому бизнесу сложно найти оставшиеся 75%, с учетом отсутствия развитого фондового рынка и высокой стоимости банковского финансирования, которая может достигать до 30% годовых.

Исходя из анонсов, европейцы готовы предоставлять и гранты и кредиты. Но о механизмах опять-таки пока ни слова.

Кому и на каких условиях гранты? Кто принимает решение? Кому кредиты? Правительству или бизнесу, который нуждается в восстановлении? Не понятно.

Однако, по моему мнению, есть перспективный инструмент, который может решить часть многих проблем и рисков.

Это — проектное банковское финансирование. Оно может покрыть до 80% от общего объема инвестиций в проекты, сохраняя при этом управляемость бизнеса со стороны акционеров-инициаторов проекта.

Да, это инструмент именно для бизнеса, а не для государственной казны.

Если просто — для такого кредитования не нужны внешние залоги, банк выступает соинвестором до момента запуска производства с последующей трансформацией своей роли в классического кредитора.

Проектное банковское финансирование может быть понятным, выгодным инструментом для европейских инвесторов, поскольку позволяет участвовать в конкретном проекте и одновременно снижает риски, связанные с основным бизнесом заемщика.

Механизм финансирования также понятен и прост:

1. Западные фонды финансируют через покупку бондов один из госбанков, которые имеют профильный опыт и команды (Укргазбанк или Укрэксимбанк). Доходность по ним может быть до 7% -10% годовых.

2. Банки привязанный ресурс используют для проектного финансирования новых проектов по ставке не выше 10%-12% годовых и сроком до 10 лет.

3. В проекты банки дают до 80% от необходимого капитала, 20% идет от инициатора проекта.

4. Управление проектом сохраняется за инициатором, банк же использует механизмы супервайзинга и контроля финансов, что позволяет контролировать риски.

5. После запуска проекта по договоренности банк становится просто кредитором, где построенный актив по новой стоимости становится залогом.

Не нужно изобретать велосипед. В Польше до 80% кредитов бизнесу предоставляются в формате проектного финансирования.

В Украине же менее 1% (это довоенная статистика).

Поэтому. Успех Украины в наших руках и такой формат — здоровый компромисс между интересами Запада и потребностью украинской экономики.

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