Европейский Союз на днях официально одобрил займ Украине в 90 миллиардов евро. Это решение стало логичным завершением затянувшейся на месяцы саги, которая едва не поставила официальный Киев в крайне опасное финансовое положение. Вместе с тем Брюссель дал зеленый свет очередному пакету санкций против РФ, подчеркнув решимость блока противостоять экспансионистскому курсу Москвы.

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Весть о выделении средств была с воодушевлением встречена в высших эшелонах власти ЕС. «Обещано — выполнено — реализуется», — кратко резюмировал президент Евросовета Антониу Кошта. Он добавил: «Стратегия ЕС для достижения справедливого мира в Украине опирается на два столпа: поддержку Украины и давление на агрессора, и в этот день оба фундамента были укреплены».

Решение о предоставлении кредита было принято чуть более