Питер Дикинсон

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Сага на 90 миллиардов. Путин получил еще один серьезный удар

27 апреля, 05:48
NV Премиум
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Европейские лидеры надеются, что это решение заставит Кремль пересмотреть целесообразность вторжения

Европейский Союз на днях официально одобрил займ Украине в 90 миллиардов евро. Это решение стало логичным завершением затянувшейся на месяцы саги, которая едва не поставила официальный Киев в крайне опасное финансовое положение. Вместе с тем Брюссель дал зеленый свет очередному пакету санкций против РФ, подчеркнув решимость блока противостоять экспансионистскому курсу Москвы.

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Весть о выделении средств была с воодушевлением встречена в высших эшелонах власти ЕС. «Обещано — выполнено — реализуется», — кратко резюмировал президент Евросовета Антониу Кошта. Он добавил: «Стратегия ЕС для достижения справедливого мира в Украине опирается на два столпа: поддержку Украины и давление на агрессора, и в этот день оба фундамента были укреплены».

Решение о предоставлении кредита было принято чуть более

Теги:   Война России против Украины помощь Украине Евросоюз Владимир Путин Владимир Зеленский

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