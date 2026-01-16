Самый эффективный и самый простой способ закончить эту войну — это профинансировать победу Украины. Сколько денег для этого нужно

Еврокомиссия наконец раскрыла детали нового кредитного механизма для Украины на сумму 90 млрд евро, согласованного в декабре. Это было компромиссное решение, принятое в последнюю минуту, чтобы закрыть предполагаемый дефицит финансирования Украины на 2026−2027 годы в размере 140 млрд евро — с учетом того, что война не собирается заканчиваться, а США по-прежнему «придерживают» выделение средств для Украины. Вместо этого Соединенные Штаты при Трампе, похоже, в буквальном смысле хотят заработать на войне, заставляя Европу и Украину выкладывать крупные суммы на закупку американского оружия.

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Надежда была на то, что 210 млрд активов Центробанка России, замороженных в европейских банках, помогут покрыть эту сумму, но укоренившиеся в Европе корыстные бизнес‑интересы, по всей видимости, пока этому препятствуют.