Быть президентом. Что не так с отпуском Порошенко на Мальдивах

Лично я там не был, и даже не знаю, где это. Говорят, там красиво и роскошно. Но сейчас меня волнует другое

Во-первых, есть ли у президента возможность так роскошно отдыхать? Конечно, он очень богатый человек и может себе позволить отдыхать так, как считает нужным. Но не как президент, а как просто богатый человек. Потому что когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности. Президент не является человеком, принадлежащим только себе. Он принадлежит прежде всего стране, а потому любые неожиданные или экстремальные ситуации с президентом могут серьезно повлиять на безопасность государства и возможны обострения.

А поскольку он президент воюющей страны, то я убежден, что есть много охотников, которые хотели укоротить ему жизнь. Думаю, он также это знает. По крайней мере сигналы по этому поводу были неоднократно. Поэтому зная, что таких охотников немало, он не может использовать чартерный самолет без обороны и так далее.

В данном случае президент не все учел. Он поступил как обычный человек. Для президентов бывшего СССР вообще мало что важно. Они все на такой лад сделаны. Помните, как Путин провожал стерха на дельтаплане? Понятное дело, что это не президентское дело. Хотя как человек, увлекающийся животными и птицами, я считал это благородным поступком.

В этом случае он поступил благородно, потому что использовал свои средства

Но последствия всегда есть. И Порошенко в этом случае не все учел, а должен. Однако его окружение тоже повелось не слишком принципиально. Если бы парламентарии знали, что должно произойти такое действо, и президент действительно собирается отдыхать таким образом, то они могли бы поставить вопрос более остро и радикально. Президент не имеет права так путешествовать. И окружение, и СБУ, и охрана могли пойти на крайние шаги. И это было бы правильным во всех отношениях. Ведь государство и многомиллионный народ не могут быть заложниками капризов, желаний или вольностей президента.

И последний вопрос - морально-этический. Президент - это человек, на которого делается огромная ставка, реформы, война и мир. Это концентрация концентраций на одном лице. И этот человек позволяет себе так опрометчиво действовать? Я знаю, что Петр Алексеевич смелый человек. Я помню, как во время Майдана он вылез на грейдер - тогда я проявил к нему уважение. Но одно дело на грейдере, а второе дело так поступать, когда ты уже президент. Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа.

На самом деле, не знаю, если на Мальдивах даже связь с Украиной. Потому согласно Конституции, президент страны не имеет права передавать свои полномочия даже на одну минуту. То есть он едет отдыхать и за ним тянутся все ветви связи с Украиной. Если связи нет, то это уже совсем плохо. Президент не имеет права оставаться в экстремальных условиях. Он всегда должен быть в материале и готовым предоставить соответствующий совет или принять какое-то решение в соответствии с Конституцией или текущей ситуацией.

В этой истории много вопросов. Но опять же, главное, что президент не потратил средства из бюджета. На этот раз он поступил благородно, потому что использовал свои средства. Но, пожалуй, на первое место он не поставил то, что он президент, а потом все остальное. Выражение «ты прежде всего человек, а потом все остальное» в этом случае не подходит. Он президент Украины, а потом все остальное.

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