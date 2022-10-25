Как в Руанде: риторика ненависти на российском ТВ 25 октября, 11:38

За все восемь месяцев войны в России ни разу не проверяли высказывания ведущих главных телеканалов на предмет разжигания ненависти и вражды

В октябре в Гааге начался судебный процесс над Фелисьеном Кабугой — 89-летним бизнесменом из Руанды, основателем и главным спонсором «Радио тысячи холмов», которое во всем мире стало символом риторики ненависти и убийственной, в прямом смысле слова, силы пропаганды. Прокуратура Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) пришла к выводу, что причиной геноцида тутси в Руанде стала именно деятельность радиостанции.

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В эти же дни, пока проведший почти четверть века в бегах Кабуга отвечает за содеянное перед правосудием, медиа в России распространяют месседжи, словно списанные с эфиров «Радио тысячи холмов», а порой даже превосходящие их по уровню ненависти (хотя представить это довольно сложно). Только в России эта ненависть направлена на Украину и украинцев.

На днях ведущий канала RT Антон Красовский записал интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Гость рассказал историю о поездке в Закарпатье в 1980 году и упомянул слова детей, с которыми там общался: «Украинские дети рассказывали мне о том, что Украина оккупирована москалями и что, если бы не москали, они бы жили как во Франции».

Красовский перебил собеседника словами: «А вот прямо топить таких детей надо, прямо топить в Тисине, где „пливе кача“. Сказал, что москали оккупировали — и сразу бросаешь его в реку с бурным течением». После этого он добавил, что детей надо «жечь в смерековых хатах».

При этом передача Красовского выходила в записи: это означает, что ее отсматривали редакторы телеканала, однако реплики ведущего их не смутили. Более того, похожие высказывания, пусть и менее детализированно-кровожадные, не раз позволяли себе и другие российские пропагандисты. К примеру, еще в апреле 2022 года начальница Красовского Маргарита Симоньян писала в Твиттере: «Вы какой нам оставляете выбор, идиоты? Полное уничтожение оставшейся Украины? Ядерный удар?», а также заявляла в эфире, что Украина «не может продолжать существовать».

В том же эфире с ней вступил в диалог ведущий программы — еще один знаковый российский пропагандист Владимир Соловьев. Он сравнил войну в Украине с процедурой изгнания глистов из организма животного: «Когда врач у кошки изгоняет глисты, то для врача это специальная операция, для глистов это война, а для кошки это очищение».

Цитата Соловьева — прямая отсылка к главному призыву руандийского « Радио тысячи холмов»

Эта цитата Соловьева — прямая отсылка к главному призыву руандийского «Радио тысячи холмов»: ведущие-хуту, как известно, называли представителей тутси «тараканами» и призывали их истреблять. «Если мы истребим всех тараканов, нас никто не осудит, иначе нас утопят в озере Киву», — говорили по радио. «Ведущий мог рассказать сон, в котором он был счастлив. Потому что он обнаружил, что во всем городе нет ни одного таракана», — рассказывает украинский правозащитник Максим Буткевич.

Соловьев же, как мы видим, фактически сравнивает украинцев с глистами — типичный пропагандистский прием дегуманизации «противника».

Но это не единственное совпадение. Российская пропаганда так или иначе повторяет все основные приемы «Радио тысячи холмов». Например, о том, что нападение было неизбежной мерой — иначе пришлось бы погибнуть самим. «Разъяренные тутси хотят захватить власть, хотят захватить ее силой, — говорили по радио. — Они хотят что-то устроить на Пасху».

Ведущие убеждали аудиторию: «Люди должны позаботиться о себе и истребить отбросы. Если вы позволите змее жить среди вас, то вы сами станете жертвой. Они выглядят как звери. Они и есть звери!»

Именно с этого утверждения о неизбежности происходящего, по сути, и началось полномасштабное вторжение России в Украину: в своем видеообращении 24 февраля президент РФ Путин заявил: «Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Этот нарратив был немедленно подхвачен главными телеканалами страны и повторялся практически в каждом выпуске новостей.

А вот один из многочисленных примеров из региональной прессы. Военный из Калуги Шухрат Адилов прямо говорит — если их не остановить, они придут убивать: «Могу сказать точно: мы воюем с нелюдями, если их не остановить, они придут к нам домой и будут убивать наших детей, а тех, кто выживет, превратят в наркоманов и извращенцев».

Еще один прием — эвфемизация агрессии (эвфемизм — замена неблагозвучного благозвучным). В России на эвфемизмах базируется весь военный дискурс, они помогли выстроить целый медийный мир, перевернутую реальность. «Спецоперация», «освобождение», «демилитаризация» — все эти термины призваны замаскировать суть происходящего, представить его как некий справедливый процесс. Тот же прием использовали и в Руанде. Известно, например, что ведущие радио не использовали глагол «убить» — они говорили «приниматься за работу». К «ополченцам» хуту ведущие обращались так: «Братья, не опускайте рук, могилы еще не заполнены. Работа не сделана. Продолжайте!»

В этой цитате мы, кстати, видим и обращение «работайте, братья», которое активно используется в российском пропагандистском дискурсе — в основном в соцсетях. Фразеологизация этого выражения произошла несколько лет назад, его значение — «уничтожайте боевиков, боритесь с боевиками, бандитами» (российские блогеры-«патриоты» под бандитами подразумевают украинцев). Автор фразы — убитый боевиками в 2016 году дагестанец Магомед Нурбагандов. Нападавшие, которые называли себя рекрутами «Исламского государства», позже опубликовали видео: так стало известно о том, что перед убийством полицейского принуждали призвать своих коллег уйти с работы, однако он отказался это делать и сказал: «Работайте, братья!». Публицист Владимир Голышев отмечал, что позже российская пропаганда фактически присвоила призыв Нурбагандова, превратив его в патриотический лозунг.

«Радио тысячи холмов» и российские телеканалы сходятся и в использовании религиозных нарративов. «Бог не бывает несправедлив», — говорили ведущие руандийского радио. «Бог попускает войну, когда остальные средства достучаться до человека у Него исчерпаны. Войной Бог стучится в каждое сердце воюющей страны…», — говорил в эфире телеведущий- «патриот» Борис Корчевников. А после объявления «частичной мобилизации» в России даже публично расплакался из-за того, что не все хотят идти воевать. «Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!» — заключил он.

В свою очередь, Дарья Дугина (дочь философа-пропагандиста Александра Дугина, погибла в результате подрыва машины в августе 2022) в эфире Первого канала заявляла, что Украина наказана за «потерю соборности», а русские «пытаются отвоевать у смерти мирных жителей».

В чем-то похоже даже своеобразное гендерное разделение. Мужчины-ведущие на «Радио тысячи холмов» призывали использовать огнестрельное оружие, а единственная ведущая Валери Бемерики (Диктор Зло) — предлагала пустить в ход мачете. Женщины на российском телевидении, в частности, Маргарита Симоньян, играют роль «более гуманных» пропагандистов. К примеру, когда Владимир Соловьев призвал к расстрелу военкомов (что и случилось на следующий день в Усть-Илимске), Симоньян заявила, что она все-таки против таких методов. При этом она призывала к ударам по гражданской инфраструктуре Украины: «В Украине нет гражданской инфраструктуры? ЛЭП, АЭС еще есть, узлы — много всякой разной инфраструктуры, которая может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства. Очень быстро, легко и надолго».

Впрочем, даже главным пропагандистам страны публичный призыв Красовского «топить детей» показался «перегибом». Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян после этого заявила, что приостанавливает сотрудничество с Красовским, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить его высказывания на экстремизм.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия») заявил, что Красовский «должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона». Сам же Красовский принес извинения, но весьма своеобразно: написал, что получилось «неловко», «безвкусно» и что он не хотел «подставлять друзей».

За все восемь месяцев войны в России ни разу не проверяли высказывания ведущих главных телеканалов на предмет разжигания ненависти и вражды.

Печатается с разрешения автора и издания. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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