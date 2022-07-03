Красные линии пройдены. Мир готов положить конец войне Путина? 3 июля, 14:56 Эксклюзив НВ

Саммиты G7 и НАТО знаменовали собой переломный момент в истории, поскольку мир объединяется против Владимира Путина

На протяжении десятилетий он разжигал насилие по всему миру, строил трубопроводы и формировал незаконные отношения в Европе, чтобы экономически держать континент в заложниках. Германия и Европейский союз проигнорировали предупреждения о том, что опора на Россию представляет угрозу безопасности. Они также ничего не сделали, чтобы остановить первое вторжение России в Украину в 2014 году. И полагались на то, что эта страна — крупнейшее, но самое бедное национальное государство Европы — будет защищать восточную границу Европы в одиночку в течение восьми лет, что обходилось в 7% ее ВВП и стоило жизни 15 000 человек и перемещения 1,2 млн беженцев. Несмотря на это, НАТО отказало Украине в членстве, что позволило Путину полномасштабно вторгнуться в соседнюю страну в феврале. Но, наконец, Великое Промедление вокруг Путина закончилось, и цивилизованный мир объединяется, чтобы положить конец путинской Третьей мировой войне.

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«Большая семерка» встретилась первой. Семь ее членов владеют половиной мирового богатства, почти половиной его ВВП и 10% населения, и ее роль заключается в защите глобальной экономической стабильности. 30 членам НАТО и связанным с альянсом странам поручена военная защита. Обе организации пообещали постоянную поддержку Украины и объявили о крупных инициативах, направленных на то, чтобы остановить Путина. Россия отреагировала с презрением, но нет никаких сомнений в том, что этот беспрецедентный военный и валютный союз в конечном итоге поставит ее на колени, при этом, я надеюсь, не поставив мир на грань ядерной войны. Сделанные заявления после встречи также имеют историческое значение: Европа берет на себя больше ответственности за собственную оборону (давно пора), НАТО расширяется, а члены Альянса разворачиваются в сторону Азии, чтобы помешать приятелю России, Китаю.

«Большая семерка» пообещала сотни миллиардов на помощь Украине «столько, сколько будет нужно» (чтобы победить Путина). В своём заявлении она призвала другие ключевые страны выступить против России. В нем говорится: «К нам, лидерам Большой семерки… присоединились лидеры Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и Южной Африки, а также Украины. Мы вновь подчеркиваем наше осуждение незаконной и неоправданной агрессивной войны России против Украины». Затем в НАТО объявили о 10-летнем плане по увеличению и расширению своего коллективного военного потенциала и поддержке Украины следующими способами: больше оружия для Украины; расширение путем разрешения присоединения Финляндии и Швеции (вопреки угрозе России о том, что это привело бы к эскалации) и резкому увеличению военной мобилизации на восточном фланге Европы.

От Москвы последовал упреждающий ответ,

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