Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Красные линии пройдены. Мир готов положить конец войне Путина?

3 июля, 14:56
Эксклюзив НВ

Саммиты G7 и НАТО знаменовали собой переломный момент в истории, поскольку мир объединяется против Владимира Путина

На протяжении десятилетий он разжигал насилие по всему миру, строил трубопроводы и формировал незаконные отношения в Европе, чтобы экономически держать континент в заложниках. Германия и Европейский союз проигнорировали предупреждения о том, что опора на Россию представляет угрозу безопасности. Они также ничего не сделали, чтобы остановить первое вторжение России в Украину в 2014 году. И полагались на то, что эта страна — крупнейшее, но самое бедное национальное государство Европы — будет защищать восточную границу Европы в одиночку в течение восьми лет, что обходилось в 7% ее ВВП и стоило жизни 15 000 человек и перемещения 1,2 млн беженцев. Несмотря на это, НАТО отказало Украине в членстве, что позволило Путину полномасштабно вторгнуться в соседнюю страну в феврале. Но, наконец, Великое Промедление вокруг Путина закончилось, и цивилизованный мир объединяется, чтобы положить конец путинской Третьей мировой войне.

Видео дня

«Большая семерка» встретилась первой. Семь ее членов владеют половиной мирового богатства, почти половиной его ВВП и 10% населения, и ее роль заключается в защите глобальной экономической стабильности. 30 членам НАТО и связанным с альянсом странам поручена военная защита. Обе организации пообещали постоянную поддержку Украины и объявили о крупных инициативах, направленных на то, чтобы остановить Путина. Россия отреагировала с презрением, но нет никаких сомнений в том, что этот беспрецедентный военный и валютный союз в конечном итоге поставит ее на колени, при этом, я надеюсь, не поставив мир на грань ядерной войны. Сделанные заявления после встречи также имеют историческое значение: Европа берет на себя больше ответственности за собственную оборону (давно пора), НАТО расширяется, а члены Альянса разворачиваются в сторону Азии, чтобы помешать приятелю России, Китаю.

«Большая семерка» пообещала сотни миллиардов на помощь Украине «столько, сколько будет нужно» (чтобы победить Путина). В своём заявлении она призвала другие ключевые страны выступить против России. В нем говорится: «К нам, лидерам Большой семерки… присоединились лидеры Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и Южной Африки, а также Украины. Мы вновь подчеркиваем наше осуждение незаконной и неоправданной агрессивной войны России против Украины». Затем в НАТО объявили о 10-летнем плане по увеличению и расширению своего коллективного военного потенциала и поддержке Украины следующими способами: больше оружия для Украины; расширение путем разрешения присоединения Финляндии и Швеции (вопреки угрозе России о том, что это привело бы к эскалации) и резкому увеличению военной мобилизации на восточном фланге Европы.

От Москвы последовал упреждающий ответ,

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Мнения
Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам
Каждый вторник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин НАТО Большая семерка Запад Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)
Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться
Роберт Таибби
25-летний Герман Баринов приехал воевать за Украину в начале марта и планирует оставаться тут до победы (Фото:DR)
Чтобы выжить, воюй как украинец /
Эстонец, прилетевший из Австралии сражаться за Украину, — об особой тактике ВСУ
3 июля, 09:05
События
Вечная мерзлота и ледники стали домом для невероятного количества микробов и бактерий (Фото:НВ)
Неизвестные бактерии и не только /
Какие угрозы для человечества скрываются в тающих ледниках
3 июля, 08:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X