Унижение России уже произошло. Но что дальше? 13 июня, 23:53 Цей матеріал також доступний українською

Единственный вопрос остается, насколько большим будет это унижение

Унижение России уже произошло. И началось оно уже 27 февраля, потому что тогда были планы блицкрига — должны были захватить Киев, а не захватили. А как через несколько недель россияне должны были отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Так что это было двойное унижение. Теперь РФ пытается захватить весь Донбасс, и тоже не совсем им это удается.

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Тем более это унижение произойдет, потому что россияне считают, что они — Богом данная страна. Итак, принимая во внимание. как они к себе относятся, что они от себя и от других требуют по отношению к самой России, то унижение неизбежно. Ибо в современном мире невозможно быть такой страной. Тем более что РФ действительно проигрывает войну против Украины, и какое-то унижение будет. Единственный вопрос остается, насколько большим будет это унижение и когда оно произойдет — через несколько месяцев или через несколько лет.

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