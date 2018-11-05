Людмила Ковтун

Открытые результаты клинических исследований. Зачем нам это?
Осталось всего несколько недель до пятой годовщины Майдана. Хочу поговорить о реванше политических сил, которые привели к началу революции достоинства
Чудовищное убийство журналиста Джамаля Хашукджи, потрясшее мир, может изменить геополитическую расстановку сил. Турция и Саудовская Аравия уже ведут оживленные торги
Путин в очередной раз что-то ляпнул о незаконной передаче Крыма Украине в 1954 году, и снова понеслось – законно или нет
Президент и правительство России начали усиленную подготовку к жизни после долларов. А жизнь эта простой не будет
Пора бы украинцам понять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты
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