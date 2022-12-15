Это могло произойти только в России. Главный признак недоимперии 15 декабря, 16:35

В российском сегменте МКС из модуля Soyuz MS-22 происходит утечка тосола из системы охлаждения. Тосола!

Пятьсот лет назад миром владела сверхмогущественная империя — одна из самых крупных за всю историю человечества вообще. Ее флот владел всеми морями, а кто владел морями — владел тогда миром. Благодаря мощнейшему флоту, империя в эпоху Великих Открытий, открыла и колонизировала мыс Доброй Надежды, Мадагаскар, Маврикий, морской путь в Аравию и Персию, Цейлон, Гоа, часть Индии и назначила там своего вице-губернатора, едва ли не полностью подчинила или вырезала западное побережье Африки, вся северная Африка была под ее властью, Бразилия принадлежала ей полностью, как и часть Мезоамерики и Южной Америки. Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау — сюда Империя пыталась пробить «сухопутный коридор». Острова Зеленого мыса, чуть не все ключевые архипелаги, Тимор — это все были ее владения.

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Представить в 1525, скажем, году, падение этой империи было совершенно немыслимо. Сейчас это маленькое симпатичное демократическое очень красивое тихое государство на самой западной окраине Европы с одним из самых больших уровней безработицы. Называется Португалия.

Спустя сто лет, в результате Иберийской Унии, Испания, как бы русские сказали сейчас — на «добровольном референдуме» — объединила в себя Португалию и, соответственно, сама стала самой могущественной империей мира, владеющей всеми морями. Непобедимая армада, войны с Голландией, вот это все.

В итоге непотопимая армада булькнула в шторм, за ней булькнула и Испанская Сверхдержава. Теперь это красивое дружелюбное относительно демократическое государство на южной окраине Европы с достаточно высоким уровнем безработицы.

Еще через сто лет планетарной Сверхдержавой стала Голландия. Которая отжала у Португалии Бразилию, основала на Манхэттене Новую Голландию и Нью-Йорк, который изначально назывался Новый Амстердам — вы же в курсе, что «доллар» это искаженный «таллер» — и, по факту, Соединенные Штаты Америки, потопила остатки Испанских армад, ее Вест-Индийская Компания стала основой монополии и стратегии ведения бизнеса на ближайшие пару сотен лет и моря принадлежали ей безраздельно. Теперь это симпатичное небедное красивое процветающее государство на северной окраине Европы.

Карма — это не только зловредное явление, но еще и большое чувство юмора

Потом была Британская империя, над которой никогда не заходило солнце в самом прямом смысле этого слова, пожалуй, уже самая могущественная империя на планете, ее Ост-Индийская компания, невиданный до этого монстр монополист, который владел всем — вот, вообще всем — и мировое господство на протяжении пары сотен лет. Изменившийся мир британцы осознали сами, одними из первых, сами отказались от своей имперскости, дали всем мир и свободу, и теперь это по-прежнему одна из ведущих мировых государств — но маленькая островная страна.

Была еще Бельгия, которая устроила в Конго такой геноцид, что его до сих пор не переплюнул никто — ни Гитлер, ни Сталин, ни Пол Пот, ни даже Мао с Кимом. Король Леопольд Второй очень тихо и без шума вырезал в Конго пятнадцать миллионов человек — пятнадцать! — и долгое время об этом вообще никто не знал. Даже Бельгия долгое время об этом не знала — Конго было фактически частной страной Леопольда, а не Бельгии.

Было это позавчера. Вот, почти буквально — в начале двадцатого века, чуть не во время Первой мировой уже.

Пять лет назад. Всего пять лет назад. Еще одна недоимперия осуществляла 90% запусков в космос. Разговоры о том, что она может быть пододвинута с первого места, вызывали у надутых трех толстяков гомерический хохот и шутки о батутах. Ну и плюс сухопутный коридор, крейсер, аналогов которому нет, и вот это все.

В российском сегменте МКС из модуля Soyuz MS-22 происходит утечка тосола из системы охлаждения. Тосола!

Карма — это не только зловредное явление, но еще и большое чувство юмора. Мини-метеорит мог бы пробить солнечную панель — и тогда это была бы нормальная такая достойная инженерная поломка. Мог бы сломаться какой-нибудь ультрачастотный квантовый бластер — достойно, с кем не бывает. Мог бы сбиться с курса частный Крю Драгон при стыковке — ну, случается.

Но у россиян мог потечь только тосол из летающей печки с дровами — и ничего другого потечь там не могло в принципе.

Ну, разве что дырку дрелью в обшивке просверлить и жвачкой заклеить. Или система вакуумной очистки сортира выйти из строя, и космонавтам придется справлять нужду в окошко. Ну или забить кувалдой гироскопы вверх ногами — и «кажется, что-то пошло не так». Или булькнуть в океан новейший спутник Минобороны, выведенный на орбиту всего два месяца назад и предназначенный для спутниковой разведки на территории Украины.

Ну или, или, или…

Прямо сейчас мы с вами наблюдаем, как недоимперия, еще тридцать лет назад владевшая, тем не менее, половиной Европы, Африки, да и вообще значительной частью мира, а всего пять лет назад бывшая монополистом в космосе, превращается в маленького, некрасивого, недемократичного — но, слава те господи — безопасного из-за своей неумелости для соседей уродца на восточных задворках Европы.

Без красивых домов Порто, без тюльпанов Утрехта, без средневековых улочек Брюгге, и без Йоркширского пирога с гиннесом Юнион Джека. С мобиками и ржавыми танками.

Рогозин, у тебя тосол из радиатора вытек. В добрый путь.

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст опубликован с разрешения автора

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