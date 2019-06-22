Космос, детективы, личное

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Пять украинских книг, которые можно взять с собой в дорогу или отпуск



Книжный арсенал отгремел месяц назад. Удачное время для предложения новинок. Ведь лето. Кто на море, кто в горы, и все — в дорогу. Любителям коротать время в вагоне или в полете с книгой пора поискать что‑то на свой вкус среди написанного соотечественниками. И тут лидеры продаж на одном из главных книжных фестивалей страны в помощь. Мы выбираем из длинных списков.

Франческа. Володарка офіцерського жетона, Дорж Бату

Журналист Андрей Васильев работает в Центре управления полетами НАСА. Взяв псевдоним Дорж Бату, он в форме художественного произведения описал свои будни и разные случаи, связанные с напарницей, сицилийкой Франческой. Она аутистка и спрашивает: «А что у меня с головой?» На что коллеги отвечают: «У тебя уникальный мозг. Твоя голова стоит больше, чем наши головы вместе взятые». Предлагаемая книга — сиквел Франчески. Повелительницы траекторий, прогремевшей на прошлогоднем Арсенале. Окрыленный успехом издатель потребовал от автора продолжения праздника. И теперь Франческа вернулась. Здесь она уже повышена до офицерского звания, получает больше самостоятельности, а ее коллеги Джорджито, профессор Рассел и Сара — еще больше проблем. От позитивной, открытой, но при этом напрочь лишенной тормозов Франчески в НАСА можно ожидать чего угодно.

Если украинский автор берется за детективный сюжет — выходит ретро

Готель Велика Прусія, Богдан Коломійчук

Если украинский автор берется за детективный сюжет — выходит ретро, один из популярнейших литературных стилей в Украине. Богдан Коломийчук переносит читателя в начало ХХ века. Когда Россия потерпела поражение в войне с Японией, по Европе бродит призрак коммунизма, криминал вливается в бизнес и повсюду разыгрываются тайные шпионские комбинации. Одну из них раскрывает львовский полицейский Адам Вистович. След тянется в прусский город Позень и приводит в известную гостиницу. Под ее крышей проходят боксерские бои без правил, а соратники владельца гибнут при загадочных обстоятельствах, очень похожих на древний религиозный культ. Все запутанно, но тем интереснее.

Мій дід танцював краще за всіх, Катерина Бабкіна

Бабкина прозвучала как поэт в прошлом десятилетии, а как прозаик — в нынешнем. Новая книга, несколько сотен копий которой разлетелись на Арсенале, исполнена в той же тональности, что изданные ранее Соня и Счастливые голые люди. Предваряя Моего деда… предупреждением, что не все истории здесь выдуманные, писательница приглашает в мир, знакомый ее постоянным читателям и только открытый неофитами. Из двенадцати небольших рассказов Катерина Бабкина создает Вселенную персонажей, нелинейно кочующих из сюжета в сюжет. Познакомившись в первом классе 28 лет назад, Лиля, Леся, Миша и Нина встречаются в доме погибшего на Донбассе друга детства Димы. Вещи, которые им нужно разобрать, напоминают каждому не только о пережитом лично (первая радость, первая любовь, не всегда традиционная, первая измена), но и о прошлом родителей, бабушек, дедушек. Если назвать книгу семейной сагой, ошибки не будет.

Нічний репортер, Юрій Винничук

Снова детектив, снова — ретро, но на этот раз отправляемся во Львов конца 1930‑х годов. Юрий Винничук не специализируется именно на этом жанре. Но здесь, как и в большинстве его популярных в Украине и переведенных на несколько европейских языков романов, жанр не главное. Читатели ценят атмосферность, и неважно, какой период взят: средние века, конец позапрошлого века, застойные 1970‑е или межвоенные 1930‑е. Читатель проживет вместе с журналистом Марком Криловичем пять опасных дней. К опасностям тот привык, ведь служит криминальным репортером, изучает львовское дно. Но когда герой становится невольной причиной самоубийства местного политика, то попадает в переплет, выбраться из которого без помощи друзей сложно. А друзья у Марка и в криминальной среде, и в полиции имеются.

Жизня, Олег Сенцов

«Родился в понедельник, 13 числа. Оттого и жизнь проходит весело» — такой фразой открывается сборник рассказов Олега Сенцова, самого известного украинца, которого Россия держит в плену вот уже пять лет. Рассказы уже публиковались раньше — издатели и читатели так поддерживают Олега и не дают о нем забыть. Но, во‑первых, эта книга особенная. Рассказы впервые переведены на украинский, и тексты публикуются параллельно с оригинальными. То есть получаем новое прочтение. А во‑вторых, в этих восьми рассказах Олег — ироничный лирик. Становится яснее, как ему удается бороться в неволе.

Колонка опубликована в журнале НВ за 20 июня 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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