В конце ноября Украина переживает один из самых опасных моментов своей новейшей истории. Угроза исходит не только от армии РФ, но и изнутри

Недавно в поезде я познакомился с военным, который с начала полномасштабного вторжения воевал в штурмовом подразделении. Многочисленные боевые выходы, множество ранений. Усталый, тяжелый, но спокойный взгляд, который без лишних слов говорит больше, чем любой рассказ. В одном из боев он получил настолько тяжелое ранение головы, что врачам в Краматорске пришлось проводить экстренную трепанацию черепа и буквально собирать его голову по частям.

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Он выжил, прошел лечение и реабилитацию. А на военно-врачебной комиссии услышал, что ему «немного не повезло»: дефект черепа оказался на несколько миллиметров меньше порога, необходимого для увольнения со службы. Он вернулся в строй и теперь сбивает российские шахеды в составе мобильной огневой группы. Говорит, что просто выполняет свою работу и что таких, как он, много.

Тем временем генерала СБУ Сергея Дуку, которого НАБУ подозревает в связях с организованной преступностью, освобождают из СИЗО под залог в 65 миллионов гривен. По имеющимся данным, значительную часть этой суммы собрали его подчиненные. Генерала демонстративно встречают сотрудники СБУ в форме и балаклавах — на фоне сообщений о его возможных связях с группировкой «Химпром».

Где заканчивается корпоративная солидарность силовиков и начинается круговая порука?

Сам Дука апеллирует к патриотизму и заслугам перед государством, а также обвиняет антикоррупционные органы в политической мести. Однако ни погоны, ни статус не освобождают от ответственности. Где заканчивается корпоративная солидарность силовиков и начинается круговая порука? И что происходит с государством, когда преданность внутри силовых структур рискует оказаться сильнее верховенства права?

Эти вопросы приобретают особую остроту в условиях, в которых сегодня оказалась Украина.

Почти пять лет войны истощили страну. Мы теряем людей, экономический потенциал, инфраструктуру и ресурсы. На фронте не хватает личного состава, мобилизация стала источником общественных конфликтов, а российские удары по энергетике подрывают не только материальную, но и психологическую устойчивость общества.

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Международная обстановка также меняется. США из главного стратегического партнера все больше превращаются в стороннего наблюдателя. Европа продолжает оказывать помощь, однако внутренние противоречия и избирательные циклы ставят под вопрос устойчивость этой поддержки. Россия тоже платит огромную цену за войну, но ее авторитарная система позволяет руководству и дальше мобилизовать ресурсы.

В таких обстоятельствах каждая гривна, каждый доллар международной помощи и каждое управленческое решение должны работать на выживание. Вместо этого коррупционные скандалы заставляют ставить вопрос уже не о добропорядочности отдельных должностных лиц, а о самих принципах функционирования украинской государственной системы.

И здесь невозможно не задуматься о том, ради чего мы вообще боремся.

Я помню провозглашение независимости в 1991 году, Оранжевую революцию, Революцию достоинства. Я был свидетелем и участником того, как украинцы снова и снова отстаивали право самостоятельно определять свое будущее. Мы стремились освободиться от унаследованной советской системы и построить государство, где действуют закон и справедливость, а человек не зависит от произвола чиновника или силовика.

Ведь независимость — это не только флаг, границы и юридический статус. Государство существует для того, чтобы обеспечивать совместную жизнь, безопасность и возможности для развития. Иначе ради чего люди жертвуют собственной жизнью?

Именно такую — свободную и справедливую — Украину, какой я её понимаю, защищают военные, о которых я пишу. Но для других государственные должности и даже сама война стали возможностью обогатиться. Самое страшное, что они прикрываются тем самым флагом, за который первые готовы умереть. Для одних он означает ответственность и самопожертвование, для других — возможность избежать ответственности.

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Это противоречие заставляет вспомнить и украинскую историю, в которой внешняя агрессия неоднократно сочеталась с внутренними противоречиями, борьбой элит и слабостью государственных институтов.

После Переяславских договоренностей Московское государство постепенно ограничило, а впоследствии ликвидировало украинскую автономию. В период освободительной борьбы начала XX века внешнее давление усугублялось внутренними политическими конфликтами.

Но способны ли мы наконец вырваться из этого замкнутого круга и построить государство, за независимость которого следующим поколениям не придется снова погибать? И если украинцы проявили такое мужество в противостоянии России, почему преодоление коррупции и безнаказанности остается столь сложной задачей?

В 2022 году российский план быстрого захвата Киева провалился — не столько благодаря государственным институтам, сколько благодаря исключительной самоорганизации общества, инициативности военных, волонтеров, местных сообществ и предпринимателей. Мы доказали, что способны действовать быстрее, изобретательнее и эффективнее, чем значительно более сильный противник.

Теперь мы должны доказать, что способны защитить страну и от собственных слабостей.

И эти слабости хорошо известны нашему врагу.

Российская пропаганда десятилетиями называла Украину «страной 404» — исторической случайностью, неспособной к самостоятельному существованию. Полномасштабное вторжение стало попыткой навязать эту ложь силой. В то же время Россия давно использует коррупцию как инструмент политического влияния — через газовые контракты, финансовую зависимость, компании-посредники и подкуп элит.

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Было ли проникновение связанных с Россией криминальных сетей в украинские правоохранительные органы частью спланированной операции российских спецслужб? Мы пока не можем утверждать это наверняка. Но было бы крайне наивно полагать, что они не видят таких возможностей и не используют их.

Для этого России не обязательно контролировать каждого коррумпированного украинского чиновника. Достаточно использовать систему, в которой жадность, безнаказанность и круговая порука ослабляют государственные институты и подрывают доверие общества. Тогда украинские реалии становятся материалом для российской пропаганды, а коррупция — формой коллективного самоуничтожения.

Конечно, коррупция никогда не была для Украины новостью. Мы всегда знали, что избранные нами политики нередко не выдерживают испытания властью, а государственные должности воспринимают как источник обогащения. Причины этого явления сложнее, чем банальная жадность: советское наследие, культура отношений с государством, низкие зарплаты, незавершенные реформы институтов.

Не стоит надеяться, что завтра все чиновники вдруг станут честными. Но сегодня речь идет уже не только о морали или справедливости. Речь идет о выживании. В условиях войны на истощение коррупция стоит человеческих жизней и угрожает самому существованию государства.

И это должны понять прежде всего те, кто привык на этом зарабатывать.

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Возможно, стоит объяснить им это на языке, который они понимают лучше всего, — на языке собственных интересов. Если Украина утратит независимость, исчезнет и привычная для них система бюджетов, должностей, контрактов и финансовых потоков. Было бы опасной иллюзией рассчитывать, что российские оккупационные власти сохранят за украинскими коррумпированными элитами прежние привилегии. Неужели перспектива потерять всё не способна остановить желание украсть еще несколько тысяч или миллионов долларов?

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Украине нужен новый общественный договор. Не после войны или следующих выборов, а сейчас.

Лица, чья причастность к преступлениям доказана, должны понести ответственность. Должностные лица, в отношении которых имеются обоснованные доказательства участия в организованной преступности, не должны сохранять влияние на государственное управление. В то же время честные и профессиональные оперативники, офицеры, прокуроры и государственные служащие должны получить реальную возможность менять систему изнутри.

В то же время мы не можем мгновенно заменить весь государственный аппарат и ждать появления поколения безупречных политиков. Речь не идет об амнистии за преступления или отказе от правосудия. Речь идет об изменении поведения, эффективности и подотчетности тех, кто остается у власти.

Они должны понять, что государство — это прежде всего общее дело всех, кто здесь живет. А продолжать действовать по-старому — значит приближать катастрофу, которая не обойдет стороной и их самих.

Как этого достичь — вопрос открытый. Но если мы не сможем преодолеть внутреннее недоверие, безнаказанность и борьбу за ресурсы, то рискуем потерять то, что не удалось уничтожить российской армии. И тогда решающей причиной нашего поражения может стать не прорыв фронта, а стремительная эрозия государства изнутри.

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Не хочется верить, что вся история украинской независимости — от 1991 года, через две революции, к нынешней войне — была лишь очередным эпизодом бесконечной борьбы, в которой каждое поколение вынуждено приносить новые жертвы.

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Не хочется верить, что погибшие под Бахмутом, Мариуполем, Авдеевкой и в сотнях других мест отдали жизни лишь за право следующих поколений снова преодолевать те же внутренние проблемы.

Не хочется верить, что Украина, выстоявшая перед лицом российского вторжения, станет жертвой ничтожности людей у власти и слабости собственных государственных институтов.

Но одних лишь желаний недостаточно.

Сегодня мы вновь стоим перед историческим испытанием. У нас есть армия, которая почти пять лет противостоит России, и общество, неоднократно доказавшее свою способность к объединению. Следующее сверхусилие необходимо не только на фронте, но и внутри государства — чтобы закон был сильнее чиновника, институты — неформальных договоренностей, а общественный интерес — частной алчности.

Времени на это может быть значительно меньше, чем нам кажется.

Я снова вспоминаю того штурмовика, который потерял часть черепа, прошел реабилитацию и всё равно вернулся в строй.

Он уже сделал больше, чем государство имело право от него требовать.

Теперь вопрос в том, способно ли само государство сделать хотя бы то, что оно обязано сделать.

Россия десятилетиями пыталась убедить мир, что Украина не способна существовать как независимое государство. Полномасштабным вторжением она попыталась доказать это силой. Худшее, что мы можем сделать, — это позволить ей использовать нашу собственную несостоятельность как последний аргумент в пользу этой лжи.

У нас всё ещё есть шанс доказать, что она ошибается. И никто точно не знает, будет ли у нас такой шанс снова.