Почему коррупция в Украине выгодна России и как это отдаляет нас от победы 2 февраля, 13:03 Эксклюзив NV

Преодолевая коррупцию, мы отдаляемся от России

Последний месяц в средствах массовой информации появляется все больше информации о коррупции в ключевых органах власти. Несмотря на заключенный в 2022 году общественный договор «пока идет война, коррупция остается в прошлом», последняя, похоже, вернулась. И это проблема, ведь сегодня коррупция убивает в прямом смысле этого слова.

Видео дня

Почему преодоление коррупции столь важно? Отвечая на этот вопрос, я хотел бы обратить внимание на такие аспекты.

Во-первых, сильная коррупция присуща авторитарным странам, где отсутствуют те ценности, которые сегодня являются основой либерально-демократического мира. К примеру, наш враг — Россия — это синоним коррупции, авторитаризма, отсутствия демократии и либеральных ценностей. С другой стороны, этого спектра — страны Запада, то есть наши партнеры. Поэтому чем успешнее Украина в борьбе с коррупцией, тем дальше мы цивилизационно от страны, которая хочет нас уничтожить и ближе к поддерживающим нас странам.

Во-вторых, заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о вступлении Украины в ЕС в ближайшие два года (или вообще в ближайшей перспективе) напрямую зависят от успехов в борьбе с коррупцией. Проблемы с деятельностью антикоррупционных органов, затягивание с назначением их руководителей, сомнительные законопроекты, постоянное промедление с конфискацией активов российских олигархов и т.д. никак не способствуют нашему развитию в ЕС, а наоборот ставят перед нашими партнерами вопрос: действительно ли мы стремимся туда и хотим дистанцироваться от тех методов управления, которые присущи государству-агрессору и его сателлиту.

Эффективная борьба с коррупцией и нулевая толерантность к коррупции в обществе открывают путь вступления Украины в НАТО и ЕС. Если бы Украина еще в 1990-х годах вместе с другими странами Центральной Европы занималась комплексными реформами, у нас были бы шансы давно вступить в ЕС и, возможно, НАТО. Украина должна была использовать тот шанс, но, к сожалению, из-за политической недальновидности и общественного сопротивления мы пошли другим путем.

Наши партнеры пристально наблюдают за тем, как Украина преодолевает коррупцию

В-третьих, России выгодно использовать коррупцию в Украине в своих пропагандистских целях. И не важно, что из тех месседжей, которые она использует, является правдой, а что — выдумкой. В конце концов, мы сами себя подставляем, когда не демонстрируем воли к борьбе с коррупцией, препятствуем работе антикоррупционных органов, или же медлим с важными решениями. Ее месседжи о коррумпированной Украине и взяточниках дают почву для критических вопросов в демократических обществах, типа такого: зачем помогать Украине, если она такая же, как Россия.

В четвертых, от уровня коррупции в стране зависит эффективность функционирования ее органов власти, уровень инвестиций, внешняя поддержка. От этого также зависит, сколько Украина сможет закупить военной техники, снарядов, оборудования и запчастей, горючего, а также обеспечение каждого военнослужащего.

В конце концов, от того, как идет борьба с коррупцией, зависят жизнь миллионов украинцев и наше будущее, как независимого государства и нации.

Наши партнеры пристально наблюдают за тем, как Украина преодолевает коррупцию. На каждый недостаток обращают внимание и тщательно анализируют, потому что от этого зависит их финансовая и военная помощь. Если они увидят, что мы не просто декларируем, а делаем, они будут понимать, что нам можно доверять. Соответственно, будет увеличиваться помощь.

Какова ситуация с коррупцией в Украине, по мнению международных аналитиков, по состоянию на начало 2023 года? Согласно недавно обнародованному рейтингу восприятия коррупции Transparеncy International, Украина занимает 116 место из 180 стран. Мы на уровне таких стран, как Алжир, Замбия и Монлогия. Но меня огорчает не это. Беларусь вместе с Молдовой занимают 91 место, Казахстан — 101. Страна-агрессор, ожидаемо, ниже нас, — на 137 месте, однако, если считать по баллам, то у Украины всего на 5 баллов больше: 28 у РФ против 33 у Украины.

У стран-членов ЕС ситуация в разы лучше: Польша — 55 баллов, Литва — 62, Эстония — 74, Финляндия — 87. Эти страны тоже географически рядом с Россией, однако они не заражены вирусом коррупции и это их спасает. Они эффективны, либеральны, прогрессивны. Хотя такие страны, как Литва и Эстония были в составе СССР, сегодня они практически не ассоциируются с постсоветским пространством, тогда как Украина, к сожалению, до сих пор да.

Следует помнить, что от того, как мы будем преодолевать коррупцию, зависит не только экономический успех Украины, но и кое-что поважнее — наша победа над врагом. К сожалению, коррупция может не только затормозить процесс нашей победы, но и вообще сделать ее невозможной.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV