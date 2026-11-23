«Вопрос недели» от NV — «При каком президенте Украины коррупция была самой масштабной и почему?» А как вы думаете? Моя версия

Коррупция — это часть социальной ткани украинского общества. Она существовала и в советские времена. Одной из её повседневных форм был «блат». Главную роль тогда играли связи, открывавшие доступ к дефицитным товарам, услугам и возможностям.

Реклама

В независимой Украине коррупция укоренилась в повседневных отношениях и приобрела четкое денежное измерение. Она стала неписаным правилом, по которому люди привыкли решать свои дела в самых разных сферах жизни.

Кравчук. Начало перераспределения

При Кравчуке начался хаотичный передел государственного имущества. Советская номенклатура, еще несколько наивно, конвертировала свои связи в деньги и возможности. Имущество переходило в частные руки, в частности через аренду с правом выкупа. Кто к чему имел доступ, тот то и прибирал к рукам.

Кто к чему имел доступ, то и тащил

Кучма. Система и иерархия

При «красном директоре» Кучме возникли система и иерархия. Собственность передавали в «правильные руки». Так сформировалась олигархическая система. Крупные финансово-промышленные группы наращивали капиталы благодаря приватизации, газовому бизнесу и привилегированному доступу к принятию государственных решений. Вместе с заводами они брали под контроль телеканалы и прессу, а также обретали политическое влияние.

Показательный пример — продажа Криворожстали группам Ахметова и Пинчука примерно за 850 млн долларов в 2004 году, в конце эпохи Кучмы.

По моим наблюдениям, чиновники тогда «кормились» кто как мог, а устоявшейся «цены» за должность главы облгосадминистрации, руководителя областного управления МВД или СБУ еще не было. Система работала по своим правилам. Чиновники были чиновниками, а не бизнесменами.

Ющенко. Период бардака

Эпоха Ющенко — период расцвета анархического рейдерства.

Янукович. Всё вокруг «Семьи»

Читайте также: Денис Казанский Крупнейшая наступательная операция Украины

При Януковиче коррупцию систематизировали и, по сути, заложили в бюджет. Появился институт «смотрящих». Эта вертикаль доходила до уровня районных начальников налоговой милиции.

Реклама:

При Ющенко в судах договаривались с отдельными судьями. При Януковиче, если требовалась стопроцентная гарантия, шли к председателю суда. Решения носили системный характер. На возмещение НДС существовала своя такса — 15−25%. У всех государственных должностей была своя цена. Как ни дико это звучит, даже «обнал» был «бюджетирован».

При такой концентрации власти бизнесы, которые приглянулись «Семье» и приближенным, системно перераспределяли. Рейдерство стало частью вертикали.

Порошенко. Возвращение к автономии

Централизованная система коррупции рухнула. Наши коррупционеры снова стали автономными, как при Ющенко. Системный отъем бизнеса исчез в одночасье, а предприниматели снова могли искать защиты в судах. Мы вернулись к элементам украинской коррупционной анархии, как при Ющенко.

В то же время Украина взяла курс на сближение с ЕС. Появились НАБУ, САП, НАПК, электронные декларации и Prozorro. Реформы газового сектора ограничили возможности зарабатывать на разнице регулируемых цен.

Крупные бизнес-группы продолжали формировать общественное мнение через подконтрольные СМИ и влиять на государственные решения через депутатов и чиновников. Высший антикоррупционный суд был создан при Порошенко, но начал работать в 2019 году, уже после смены президента.

Зеленский. Наблюдаем в прямом эфире.

Коррупция на высшем уровне в условиях войны. И одновременно — проверка того, насколько независимы антикоррупционные органы.

В июле 2025 года закон ограничил независимость НАБУ и САП. После протестов и международного давления эти изменения были отменены. В отчете за 2026 год Еврокомиссия отметила, что антикоррупционные органы расследуют дела в отношении высокопоставленных чиновников, и в то же время зафиксировала дальнейшие попытки оказания на них давления.

Реклама:

Среди самых громких скандалов и расследований — история с ценами на «яйца по 19», схемы при закупках амуниции и оружия, дела Мидас и Карфаген I-II.

Я думал, что война станет катарсисом и изменит общество. Но всё продолжается. Общество не изменится за один день. Коррупционеры выходят из нашей же среды. Их нам не присылает Путин. Нам нужно учиться ответственно выбирать тех, кому мы доверяем власть. Это — путь.

Я оптимист. Свет в конце туннеля есть. Верю, что Украина станет местом, пригодным для жизни. У нас будет так же, как в цивилизованном мире. UBC уже более 25 лет работает в Польше, США, Канаде, Чехии, Болгарии, Англии, Литве, Латвии, Германии — и ни в одной из этих стран мы не знакомы ни с одним чиновником: ни с полицейскими, ни с таможенниками, ни с налоговиками, ни с прокурорами — нет нужды договариваться.

Главная надежда — что Украина станет членом ЕС.

Как вы думаете, смогут ли украинцы победить коррупцию?

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора