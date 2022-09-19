Чтобы COVID-19 не стал союзником Путина 19 сентября, 15:10

Война оставила без внимания украинцев многие темы, среди них и ковид-пандемию

Новый сезон «сериала» COVID-19

На общемировом уровне ситуация с коронавирусом развивается не по самому оптимистичному, но и не по крайне пессимистическому сценарию. Оптимисты полагали, что пандемия уже подошла к своему завершению. Пессимисты опасались, что мутации COVID могут пойти по пути двойной эскалации: повышения заразности и тяжести заболевания.

Видео дня

Пока ситуация развивается достаточно оптимистично. Пандемия все еще продолжается, но есть надежда на превращение этого типа заболевания в эндемичное. До последнего времени мутация вируса развивалась в сторону более легкого варианта. И можно было бы обоснованно надеяться, что через некоторое время COVID-19 выродится в еще одну разновидность надоедливых, но не очень опасных сезонных заболеваний. Если бы не война…

В последнее время COVID-19 начал занимать ощутимое место в СМИ в связи с недомоганием 46-го президента США. Джо Байден — показательный пример ситуации с вирусом в целом: заболел, несмотря на полную вакцинацию, включая бустер. Но болезнь прошла легко, особенно если учитывать его возраст: через несколько недель Байдену исполнится 80 лет.

К середине сентября в США и Европе зафиксирован низкий уровень заражения Covid-19.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предложил значительно ослабить противоэпидемические меры и связи с тем, что с начала пандемии уже прошло более 2,5 лет, 95% взрослого населения США (старше 16 лет) приобрели достаточный уровень иммунитета, чтобы болезнь перестала быть смертельно опасной. Иммунитет американцы приобрели как путем вакцинации, так и в следствии того, что переболели данным вирусом. При этом в результате пандемии в США умерло более 1 миллиона граждан преимущественно старшего возраста.

Всего на середину сентября в мире умерло от всех штаммов Covid-19 более 6,5 млн человек. Средняя же вакцинированность составляет 63,5% населения. Полную вакцинацию прошли более 4,9 млрд жителей планеты. Но эти показатели — очень «средний уровень температуры по палате». Ведь есть страны, в которых большинство населения вакцинировано — и здесь большой вклад в средний показатель внес миллиардный Китай, более 90% вакцинированных. В США более 68%, в Великобритании — почти 76,5%, Германии — 76,6% во Франции и Италии — более 79% полностью вакцинированных от Covid-19.

При этом Европейское бюро ВОЗ, охватывающее 53 стран, дает предостережение на осень и зиму 2022−2023: период будет тяжелым, как из-за низких температур, так и вследствие ослабления эпидемнадзора.

На середину сентября в мире умерло от всех штаммов Covid-19 более 6,5 млн

Следует помнить, что председатель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюг подчеркнул: «COVID-19 остается… потенциально смертельным заболеванием».

Война и COVID

В ВОЗ ожидают, что новая волна заражений COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.

Во-первых, такой прогноз кажется слишком оптимистичным. Во-вторых, даже если удастся стабилизировать рост заболеваемости в середине осени, сколько продержится верхнее плато? Ответа на этот вопрос нет ни у одного серьёзного эксперта, ведь существует ряд переменных факторов, которые могут кардинально повлиять на протекание болезни.

В преддверии полномасштабного вторжения Украина занимала 18 место в мире по количеству заражений, и 7 месте по суточному количеству смертей. Вести статистику при наступлении агрессора не было возможности, ведь страну поражало количество насильственных смертей.

Сама Украина к началу 2022 года еще только начала выходить на определенные уровни вакцинации, но полномасштабная агрессия затормозила этот процесс.

В начале нетрадиционного холодного сентября стало ясно, что коронавирус возвращается с новой силой.

О том, как вообще война влияет на эпидемиологическую ситуацию, красноречиво свидетельствует история «испанки» — самой смертоносной пандемии гриппа известной за всю историю, которая стоила человечеству (по разным оценкам) от 15 до 50 млн жизней.

Патогенной средой для вспышки испанского гриппа в 1918 году стали катастрофические санитарные условия военного времени, умноженные на истощение людей, оказавшихся на территории военных действий.

Параллель очевидна. В третьем тысячелетии катастрофические санитарные условия даже в рамках войны можно создать лишь искусственно, чем и занимается страна-террорист. Поэтому Украину ждет очень холодная зима. Ее испытания придется переживать людям, которые и так физически и эмоционально истощены полугодием обстрелов и бомбардировок. А на оккупированных территориях люди еще и измучены недоеданием и даже голодом. То есть иммунитет нации значительно ослаблен.

Как вариант существует угроза, что страна-агрессор, имеющая едва ли половину вакцинированного населения к тому же сомнительными препаратами, может стать эпицентром вспышки ковида и принести его на оккупированную территорию.

Проблема в том, что ковид, как и любой вирус, постоянно мутирует. Повторюсь: до сих пор мутации шли в сторону облегчения заболевания. Но большое количество больных создает условия для расцвета мутаций, а ослабленная войной иммунная система становится благоприятной средой для развития вируса. В следствие чего направление мутаций может измениться в более смертоносную сторону.

На фоне военных событий почти незамеченным прошло решение Кабмина о продлении карантина в Украине до 31 декабря 2022 г. Но у государства пока нет ресурсов следить за соблюдением карантинных мер, так что граждане сами должны осознавать угрозы и следить за собственной эпидемиологической безопасностью и, по возможности, помогать другим.

Что каждый может самостоятельно сделать в профилактических целях?

— Уже доказано, что в усилении иммунитета большую роль играет витамин D. Конечно, для устойчивого иммунитета необходим ряд постоянных мер (сбалансированное питание, регулярный спорт, здоровый сон и т. п. ). Но, если речь идет о точечных мерах, то именно витамин D — первоочередной профилактический инструмент.

— Нет необходимости в случае заболевания выдерживать длинный карантин. Но на одну неделю, при наличии признаков простудного характера, следует перевести общение и работу в формат on-line.

— На осенне-зимний период уменьшить количество контактов. Избегать массовых мероприятий.

— Беречь людей старшей возрастной категории. В частности, приносить одиноким пенсионерам продукты в дом, чтобы у них не было нужды выходить в многолюдные магазины.

— На этапе повышения заболеваемости вернуться к применению медицинских масок и антисептических средств.

Несмотря на войну в крупных городах Украины, есть возможность бесплатной вакцинации. Следовательно, каждый желающий может получить бустер.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.