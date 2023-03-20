Конец эпохи Соvid? 20 марта, 15:41 Эксклюзив NV

К середине марта статистика заболеваемости свидетельствует о том, что во всех областях Украины растет распространение штамма Оmicron

На фоне войны новости об очередной волне Соvid-19 блекнут. Но не стоит забывать, что уровень смертности от данного вируса сопоставим с военными потерями. Поэтому следует помнить и о такой угрозе

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Сезонный всплеск в Украине

К середине марта статистика заболеваемости свидетельствует о том, что во всех областях Украины растет распространение текущего штамма (разновидности вируса Соvid-19). Уровень заболеваемости не достигает пиков предыдущих лет, (даже с учетом недостаточной диагностики обусловленной военным временем). Вместе с тем недооценивать риски болезни не стоит. Ведь подтвержденные случаи смертности в Украине в результате Сovid-19 на сегодняшний день уже составляют более 111 тыс. человек. А это сопоставимо с военными потерями.

Новый подвид штамма, названный Кракеном, с одной стороны, отличается более легким протеканием, с другой — высокой скоростью распространения.

В Украине вакцинация и до активных военных действий шла хуже, чем в среднем по Европе. По понятным причинам в 2022 году вакцинация оставалась на уровне стагнации. По данным председателя Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федора Лапия, с февраля происходит достаточно стабильный рост заболеваемости COVID -19. Это сопровождается увеличением числа госпитализированных и приводит к сотне умерших в неделю.

По официальной статистике более 15,4 млн человек в Украине получили две дозы вакцины от COVID-19. Но только немногим более 3,1 млн украинцев получили бустерные дозы.

На данном этапе все больше людей задумывается о необходимости восстановления здоровья. Несмотря на военное положение, в большинстве крупных городов есть возможность вакцинироваться, получить бустерные дозы от COVID.

Разрушающего влияния на человечество COVID-19 больше не окажет

По данным Минздрава Украины, на начало марта 2023 года налицо около 8,2 млн доз вакцин (из них 4,9 млн бренда CoronaVac, 2,2 млн производства Pfizer-BioNTech, а также 100 тысяч вакцин для детей 5−11 лет).

Пандемия закончится, останется эндемия?

В то же время многие люди занимаются самоуспокоением, ссылаясь на новости, которые прогнозируют завершение пандемии COVID.

Пандемия — общемировое распространение вируса — действительно имеет тенденцию к завершению. Ожидание, что в 2023 году пандемия COVID-19 может быть объявлена оконченной, выразил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреис.

Но это не значит, что все страны смогут вздохнуть с облегчением. Ведь этот тип вируса будет приводить к эндемии — речь идет о регулярных вспышках болезни в определенных регионах. Это особенно угрожает территориям, население которых не имеет коллективного иммунитета. То есть, в государствах с высоким уровнем вакцинации уже не будет резких всплесков заболеваемости. В то время как страны с недостаточным иммунитетом, и к ним относится Украина, будут постоянно испытывать проблемы с очередными волнами COVID.

А его опасность не стоит недооценивать. Ведь только по официальным данным от последствий COVID-19 в мире погибли около семи миллионов человек. Есть предположение, что с не учтенными потерями эта цифра может составить 15 млн.

Директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан прогнозирует, что близится время, когда к этому вирусу будут относиться, как к сезонному гриппу. Но это не значит, что люди со слабым здоровьем не будут рисковать жизнью. Летальные случаи происходят и от осложнений гриппа. Но, в общем, разрушительного влияния на человечество COVID-19 уже не окажет.

Определенным маркером реалистичности положительного прогноза стало возобновление Китаем выдачи виз с 15 марта текущего года. Ведь с 28 марта 2020 года, почти три года, Китай был закрыт для туристов из-за пандемии коронавируса.

Истоки вируса

Несмотря на положительный прогноз по завершению пандемии, останутся важными вопросы происхождения COVID-19.

За прошедшие годы несколько раз выдвигалась гипотеза о его искусственном происхождении. Федеральное бюро расследований имело подозрение в лабораторном происхождении коронавируса.

В феврале 2023 г. появилась информация, что Министерство энергетики США также рассматривает версию о возможной утечке клеток вируса из китайской лаборатории. Но это только версии.

Точно известно, что COVID-19 обнаружен именно в Ухане, где расположен Уханский институт вирусологии и другие лаборатории, занимающиеся научными исследованиями вирусов.

Но несмотря на причины появления коронавируса, прогноз о скором завершении пандемии достаточно вероятен.

Однако в украинских условиях постоянного физического и эмоционального истощения врачи советуют уязвимым группам населения и всем желающим получить бустерные дозы вакцины.

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