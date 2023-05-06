В день коронации Чарльза III. О нашей общей победе 6 мая, 22:21

Король Чарльз III (тогда еще принц) бывал в Украине. А в 2014-м сравнил Путина с Гитлером, о чем сообщило издание Daily Mail

Тоді принц Чарльз сказав: «І тепер Путін робить майже те саме, що робив Гітлер». ВВС повідомило, що Меріенн Фергюсон, яка тоді проводила для принца Чарльза екскурсію по Канадському музею імміграції в Галіфаксі, підтвердила цей вислів принца Чарльза.

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Тож король Сполученого Королівства великої Британії та Північної Ірландії добре розуміє, що відбувається сьогодні у війні Росії проти України. Й чому окупантів і агресорів треба зупинити і перемогти, а не намагатись влаштувати щось схоже на нову Мюнхенську змову. І усвідомлює, якою є ціна такої перемоги.

Британці, треба віддати їм належне, вміють воювати. І вони чудово розуміють значення коаліції країн і націй для досягнення перемоги над світовим злом. Тоді, під час Другої світової, після падіння Франції, ситуація для Британії була жахливою. Але Сполучене Королівство не залишилось наодинці із агресорами. На допомогу прийшли країни Співдружності. В бій з гітлерівцями пішли, зокрема, індійські, південноафриканські, новозеландські, австралійські, канадські війська. Після тривалих дипломатичних зусиль прем'єра Черчилля, вагому підтримку Британії надали Сполучені Штати Америки. Зброєю, кораблями, амуніцією і всім необхідним для перемоги у війні. А згодом й висадились військами на континент.

Знову війна в Європі

Тепер на цьому ж континенті знову війна. Міністр оборони України Олексій Резніков відмітив, що росіяни під час цієї війни проти України «дуже добре вчаться». Вони відвели «всі свої пункти управління, всі свої склади, логістичну історію за 120 км, щоб ми не могли дотягнутися HIMARS». Тож Україні потрібні далекобійні ракети. Але партнери не поспішають їх надавати. Як і винищувачі. Хоча і ракет, і винищувачів у цивілізованого світу вистачає.

Британці, треба віддати їм належне, вміють воювати

Для кращого розуміння того, що відбувається, пропоную звернутись до мемуарів Вінстона Черчилля, уряд якого в часи Другої світової не лише вів війну й отримував допомогу. А й сам її надавав.

Ось що британський прем'єр писав про допомогу Греції, яка перебувала під загрозою вторгнення німецьких окупантів: «Якщо ми будемо відкладати рішення (про допомогу) з побоювань спровокувати німців (росіян у нашому випадку), то це рішення неминуче виявиться запізнілим». Погодьтеся, порівняння більш ніж очевидні.

І ще одна цитата про допомогу Сполученого Королівства далекій від неї Греції. Міністр іноземних справ Британії доповідав прем'єрові: «Я цілком впевнений, що вони (Греція. У нашому випадку — Україна) сповнені рішучості чинити спротив наскільки у них вистачить сил, і що у уряду її Величності немає іншого вибору, як підтримати їх, якими б не були наслідки» (Вінстон Черчилль, «Друга світова війна»).

Треба уважно вивчати досвід переможців у війнах. Відчуваєте рішучість і розуміння того, що не існує іншого вибору, аніж допомагати тим, хто б'ється за свободу?

Я, звісно, розумію, що Друга світова відрізняється від нинішньої війни. Взагалі, абсолютно тотожних війн не буває. Але в даному разі мова про спільні принципи і цінності, які українці захищають на сході Європи. І дуже важливо зробити так, щоб правильні рішення не були запізнілими. Впевнений, що коронований сьогодні монарх Великої Британії і Північної Ірландії зробить все можливе для перемоги цивілізації над сучасними російськими окупантами та їхнім лідером Путіним, який у 21 столітті робить те, що свого часу робив Гітлер. God Save the King.