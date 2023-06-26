Киев провел тайную мирную конференцию в Дании? 26 июня, 17:56

Чем жила страна 26 июня 2023 года

● Киев провел тайную мирную конференцию в Дании? В Дании в условиях строгой секретности провели мирную конференцию по Украине, передала немецкая радиостанция Deutschlandfunk. По ее данным, кроме представителей ряда западных государств в ней приняли участие дипломаты из стран глобального Юга, в частности: Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки. Эти страны до сих пор занимали преимущественно нейтральную или сдержанную позицию относительно войны России против Украины, но недавно почти все из них инициировали какие-то собственные «мирные предложения». Подробности встречи в Дании неизвестны.

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Официальные мирные переговоры по Украине с участием этих стран могут состояться уже в июле. По данным СМИ, инициатива проведения конференции исходила от Украины.

Анонимный высокопоставленный чиновник ЕС, по данным Интерфакс-Украина, сообщил: заседание в Копенгагене состоялось на уровне национальных советников по вопросам безопасности, и в нем принял участие глава ОП Андрей Ермак. Там присутствовали представители G7 и такие важные партнеры, как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция.

● Кремль утвердил план минирования ЗАЭС. «Рассказал [западным партнерам] об информации, которой располагает наша разведка, о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, очевидно, уже утвержденный для террористов», — заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что мир должен сделать необходимые шаги, дабы не допустить ядерной катастрофы.

25 июня руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские захватчики завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС: возле четырех из шести энергоблоков они разместили технику со взрывчаткой. За три дня до этого Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею АЭС и «все для этого уже подготовила».

● Наступление продолжается. Силы обороны Украины взяли под контроль село Ривнопиль Великоновоселовского района Донецкой области, которое было оккупировано российским и захватчиками (это между ранее освобожденными Новодаровкой и Макаровкой). Об этом сообщила в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр. «Продвигаемся дальше», — добавила она.

● ВСУ берут в окружение Бахмут. Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении, сообщил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. «Враг выбивается с позиций на флангах города Бахмута, а Украина возвращает под контроль свои территории», — пояснил он.

В конце прошлой недели в рамках контрнаступления Силы обороны Украины продвинулись от 1 км до 2 км на востоке страны. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, речь идет о продвижении в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки.

● Более 225 тыс. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 225 580 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4031 (+1 за сутки), боевых бронированных машин — 7820 (+14), артсистем — 4055 (+21), РСЗО — 624 (+0), средств ПВО — 385 (+0), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 308 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3482 (+10) и многое другое.

За прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

● Какая страна, такой и мятеж. Сегодня в Украине и в мире пытаются дать оценку «российскому бунту — бессодержательному и беспощадному», — событиям 23−24 июня, когда владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин начал военный мятеж, требуя встречи с военным министром Сергеем Шойгу и руководителем генштаба Валерием Герасимовым. Его боевики захватили Ростов-на-Дону, затем — Воронеж. 4-тысячная колонна вагнеровцев двинулась на Москву, из которой сбежало все руководство во главе с Путиным. Но в 200 км от столицы страны-агрессора Пригожин неожиданно остановился и повернул назад. Якобы бы белорусский диктатор уговорил владельца ЧВК остановиться в обмен на отмену дела против него и его людей.

Позже вагнеровцы, успевшие сбить девять бортов авиации РФ, покинули Ростов-на-Дону, а сам Пригожин, исчезнув из публичного пространства, якобы отправился в Беларусь.

По состоянию на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал Пригожин, в РФ не прекратили, — его продолжает расследовать ФСБ. Об этом написала российская газета Коммерсантъ.

● Лондон начал готовиться к распаду РФ. В правительстве Великобритании считают, что после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Лондону следует начинать готовиться к сценарию неожиданного распада России. Об этом написала The Times, ссылаясь на источники.

Как указала газета, еще в начале развязанной Россией полномасштабной войны в Британии предполагали, что она может закончиться для Кремля нестабильностью внутри страны. Однако «марш на Москву» Пригожина и скорость, с которой он развивался, мотивировали дипломатов уже готовить план действий к различным сценариям.

● Путин — сбитый летчик. После неудачного бунта владельца ЧВК Вагнера в РФ каждый уже поставил отметку напротив диктатора Путина, что это сбитый летчик, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. «Все убедились, что и король голый, и дом карточный», — добавил он.

Минобороны РФ впервые за последние дни (с начала бунта Пригожина) показало своего руководителя Сергея Шойгу, — тот якобы «проверил передовой пункт управления» одного из объединений западной группировки оккупационных войск в Украине. Когда снимали это видео, неизвестно.

В российских ТГ-каналах начала появляться информация о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин (бывший охранник Путина) может заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ.

● После кратковременного бунта в России неясно, останутся ли боевики ЧВК Вагнер силой на поле боя, ведь их судьба теперь под вопросом. По мнению The New York Times, хотя часть наемников, скорее всего, останется под контролем российской армии, вопрос о том, сколько «вагнеровцев» захотят воевать под эгидой министерства, остается открытым. «Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но, по мнению американских чиновников и независимых аналитиков, в обороне РФ нет никаких дыр, которыми можно было бы воспользоваться», — говорится в статье.

Семьи командиров ЧВК Вагнера получили угрозы от российских спецслужб перед тем, как главарь Пригожин принял решение остановить бунт. Об этом сообщила The Telegraph, ссылаясь на источники в спецслужбах Великобритании.

● «Маска силача спадает». Бунт Пригожина продемонстрировал непрочную хватку российского диктатора за рычаги власти, раскол в его рядах и слабость российской пограничной обороны. Об этом написало Politico, добавив: «Маска силача Владимира Путина спадает — и Украина видит возможность в хаосе».

● Мятеж Пригожина на фронте ничего не изменил. Хотя мятеж Евгения Пригожина пока существенно не повлиял на действия российских войск на фронте в Украине, немалое количество значительных последствий бунта еще впереди. Об этом говорится в сводке американского Института ведения войны (ISW).

25 июня ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта: в районе Бахмута, вдоль админграницы между Донецкой и Запорожской областями и на западе последней. При этом министр обороны Алексей Резников в интервью Fox News 25 июня заявил, что основной удар контрнаступления еще не начался.

Вооруженное восстание Пригожина 23−24 июня, похоже, существенно не повлияло на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Российские и украинские источники сообщили, что бои продолжаются в обычном режиме вдоль всей линии фронта.

25 июня силы ЧВК Вагнера продолжали отступать с позиций в Ростове и возвращаться с трассы, ведущей на Москву, на свои базы, в частности, в тренировочные лагеря на юге России. Тот факт, что ЧВК возвращается в свои лагеря с военной техникой, указывает на то, что Кремль намерен сохранить по крайней мере определенные элементы живой силы ЧВК Вагнера, а не стремится немедленно их демобилизовать, хотя будущее командование и организационная структура ЧВК Вагнера остаются непонятными.

Из-за бунта вагнеровцев Украина получит новую помощь. Совет министров иностранных дел стран Евросоюза рассмотрит выделение Украине дополнительной военной помощи на 3,5 млрд евро. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что бунт Пригожина в минувшие выходные показал, что партнеры должны поддерживать Украину как никогда.

Предложение Украины добавить РФ в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force — FATF) не нашло поддержки на пленарном заседании группы. FATF при этом подтвердила приостановление членства РФ в организации.

● Германия испугалась исторической ответственности. Германия выступает против планов Еврокомиссии использовать замороженные активы России для помощи Украине из-за опасений, что якобы это позволит Польше требовать с ФРГ компенсацию за Вторую мировую. Об этом написала Financial Times со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников в Берлине.

● Очередной транш топ-взяточников. Детективы НАБУ задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко (экс-депутат ВР от ВО Свобода) и двух заместителей главы военно-гражданской администрации. Они требовали деньги у бизнесмена-волонтера.

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. В НАБУ объяснили, что вместе с САП разоблачили чиновников «на горячем» после передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн.

● Точка в деле Гандзюк. Днепровский райсуд Киева огласил приговор Владиславу Мангеру и Алексею Левину по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк — по 10 лет заключения. Также они должны выплатить семье погибшей 15 млн грн.

Бывшего председателя Херсонского облсовета Мангера признали виновным в заказе нападения, а помощника депутата облсовета Левина — в его организации. Судебное рассмотрение дела этих обоих началось в августе 2020 года. В целом оно насчитывает около 200 томов.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Спустя три месяца от полученных ожогов пострадавшая скончалась в больнице.

Один из фигурантов дела — Игорь Павловский, пошел на сделку со следствием, дав показания против обоих организаторов — Мангера и Левина. Еще пятерых участников нападения — Никиту Грабчука, Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского, Владимира Васяновича и Сергея Торбина — в 2019-м приговорили к тюремным срокам от трех до шести с половиной лет. Горбунов, который приобрел кислоту, уже отбыл наказание и вышел на свободу. Также в Офисе генпрокурора отметили, что после разрешения освобождать из мест лишения свободы бывших военных, которые захотели защищать Украину, из-под стражи вышел Торбин.

И напоследок:

● Останется 100. Минэкономики направит в Кабмин список из чуть более 100 стратегических компаний, которые будут сохранены в госсобственности. Этот перечень затем должна утвердить Верховная Рада, заявил заместитель министра экономики Сергей Соболев. «Остальные будут приватизированы… У нас еще достаточно госсобственности, смотрим на нее как на локомотив для инвестиций», — сказал он.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.