Наступление отложено, — три причины 12 апреля, 18:32 NV Премиум

Чем жила страна 12 апреля 2023 года

● Наступление отложено, три причины. Украина отложила контрнаступление по нескольким причинам, сообщает The Washington Post: из-за погоды, медленной поставки оборудования и недавно «слитых» документов Пентагона о состоянии ВСУ. Издание пишет, что ставка слишком высока, ведь Украина намерена вернуть свои территории, поэтому идти на риск ВСУ не стали, не располагая всеми составляющими. «Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть территорию», — говорится в статье.

Видео дня

● Белый дом опасается удара ВСУ по Кремлю. В одном из тех же «секретных документов Пентагона», попавших в Сеть, речь идет о четырех «неожиданных» сценариях развития событий и то, как они могут повлиять на ход развязанной Россией войны против Украины. Об этом сообщила The New York Times. Этот анализ, возможно, был проведен год спустя после начала полномасштабного вторжения. Каждый из сценариев может потенциально привести к эскалации войны, ее завершению путем переговоров или не возыметь существенного влияния.

В документе рассмотрены такие «неожиданные» сценарии: смерть российского диктатора или президента Украины, смена руководства в вооруженных силах РФ и «удар Украины по Кремлю». Последний, как отметила NYT, особенно беспокоит администрацию Джо Байдена, и это одна из причин, почему Вашингтон «неохотно передает Киеву ракеты большей дальности». «Это событие может привести к эскалации, когда Путин в ответ на общественный резонанс приступит к полномасштабной военной мобилизации и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Или опасения общества могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны», — написала газета.

Американские официальные лица не рассказали NYT, соответствует ли информация в документе действительности, но и его подлинности не опровергли.

● Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американское министерство юстиции начало расследование по утечке в СМИ секретных документов.

● Сербия — единственная страна Европы, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину — тайно согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его, свидетельствуют «слитые» секретные документы Пентагона.

● В хорошей позиции? Министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что Украина остается уверенной в своей способности начать контрнаступление против России, несмотря на сообщения после «утечки» документов Пентагона. Министр рассказал, что накануне поговорил с украинским коллегой Алексеем Резниковым, и тот «чувствует, что они находятся в достаточно хорошей позиции». По его словам, США продолжат помогать, чтобы Украина «могла и дальше быть успешной, несмотря на то, когда решится начать наступательные операции».

● Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат и правдивую, и ложную информацию.

● В последние несколько недель войска РФ продолжили совершенствовать свои оборонные сооружения в Запорожской области, ожидая контрнаступления ВСУ. По данным разведки Минобороны Британии, вероятно, там создано три уровня оборонных зон протяженностью примерно 120 км. «Россия, вероятно, приложила значительные усилия к этим оборонным сооружениям, поскольку убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на Мелитополь», — отметили в разведке. Там добавили, что оборонные сооружения могут стать серьезным препятствием для Сил обороны Украины, но их эффективность почти полностью зависит от наличия достаточного количества артиллерии и личного состава у противника.

● Контрнаступление, которое определит будущее. Прогресс Украины в ходе контрнаступления может сформировать будущие перспективы для дипломатии, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Он отметил, что в настоящее время кремлевский диктатор несерьезно относится к переговорам. Бернс заявил, что контрнаступление очень важно из-за того, что «на карту поставлено очень много».

● Путин настроен уничтожить Украину. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор верит, что может уничтожить Украину. «Вместо того чтобы отступить, он удвоил свои усилия», — сказал он о Путине. По словам Бернса, хозяин Кремля считает, что может уничтожить Украину и Запад. Директор ЦРУ добавил, что Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны.

● Разгром, приговоры, трибунал. Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео, на котором российские оккупанты пытают украинского военного, а затем отрезают ему вживую голову. В своем обращении украинский лидер подчеркнул, что будет законная ответственность для РФ за все преступления и призвал мировых лидеров отреагировать на террор. «Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать. Как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленника мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей — сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, пытающейся сделать именно это новой нормой. Это не случайность, не эпизод», — заявил он, напомнив о зверствах российских захватчиков в Буче.

Зеленский подчеркнул, что в Украине нужно «максимально» сосредоточиться на фронте и помогать: «Главная цель — победить. Главная цель — мощь, чтобы победить. Разгром оккупантам, приговоры убийцам, трибунал государству-злу».

● «Мы найдем этих изуверов». «Вчера в сети появилось видео, как российско-фашистские оккупанты проявляют свой звериную сущность — жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову», — говорится в сообщении СБУ в Telegram, в котором говорится, что Служба начала досудебное расследование этого военного преступления. «Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет, найдем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное злодеяние они точно нанесут наказание», — сказал глава СБУ Василий Малюк.

● Отечественный МИД призвал Офис прокуроров Международного уголовного суда в Гааге отреагировать на видео с казнью украинского военного российскими оккупантами. А омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратился с письмами к Верховному Комиссару ООН по прав человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, Генеральному Секретарю ООН, Международному Комитету Красного Креста с призывом сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны за каждое военное преступление.

● Появилось еще одно видео с изуродованными телами украинских военных. Как написал CNN, его разместили на пророссийском канале 8 апреля. Видео якобы сняли террористы ЧВК Вагнера, показав обезглавленные тела двух украинских бойцов, лежащих на земле у уничтоженной техники. У них отрезаны головы и руки. Закадровый голос, который, похоже, изменили, дабы не смогли идентифицировать личность, говорит (цитата от CNN): «Бронетранспортер взорвался на мине. Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы».

В российских соцсетях утверждают, что видео сняли вблизи Бахмута. Журналисты CNN пишут, что не могут самостоятельно подтвердить местонахождение.

● Минус 730. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 180 050 военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3646 (+2 в сутки), боевых бронированных машин — 7043 (+5), артсистем — 2770 (+5), РСЗО — 535 (+0), средств ПВО — 282 (+0), самолетов — 307 (+0), вертолетов — 293 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2334 (+2) и многое другое.

● Через камеры в кафе. Российские хакеры, поддерживаемые правительством РФ, получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собрать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью. Об этом заявил директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс, пишет The Guardian.

● Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.

● Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко, жены подозреваемого в госизмене экс-депутата Виктора Медведчука. Кроме нее, под санкции попали родственники российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.

● Денег для Украины хватит. Средств, предоставляемых ЕС, США и другими международными донорами, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности Украины до конца 2023 года. Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен в обращении к участникам весенних собраний МВФ и Всемирного банка.

По оценкам МВФ, если война завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Однако, если она продлится до конца 2025-го, потребность вырастет до $140 млрд, сказал представитель МВФ Гевин Грей. Если же война будет продолжаться, заявила Йеллен, США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина, — долгосрочную помощь Украине доноры будут координировать через отдельную платформу. Она заверила: «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится».

И наконец:

● Вопрос на 30 тыс. В Верховную Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона о возврате доплат в 30 тыс. грн украинским военным независимо от того, где они находятся. Его зарегистрировал народный депутат Владимир Цабаль (объединение Справедливость, созданное частью представителей Голоса).

В ФБ Цабаль объяснил: предложенное авторами документа сокращение зарплат чиновникам, судьям и госслужащим профинансирует всего 2% от необходимой суммы доплат. А правка о доплатах прописана таким образом, что «сэкономленные» на зарплатах чиновников деньги останутся в аппаратах и секретариатах соответствующих органов, поскольку, чтобы направить эти деньги военным, нужно внести изменения в закон о госбюджете. Цабаль добавил, что ограничение выплат сотрудникам НАПК, НАБУ, судьям и руководителям госкомпаний нарушает обязательства Украины перед Евросоюзом, МВФ и другими донорами по антикоррупционной и другим реформам.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.