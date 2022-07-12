Наступление на юге. Тактические уроки по украинской истории 12 июля, 13:03

Исторический опыт боевых операций в южной Украине может стать основой успешной деоккупации этой зоны силами ВСУ

В эти дни Вооруженные силы Украины осуществляют полномасштабное контрнаступление в южной операционной зоне, получив приказ об этом от президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

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Юг Украины — особый регион. Степи, степи, степи. Здесь происходило немало важных исторических событий в контексте ведения войн. В 1919–1920 здесь действовала армия русского белого движения. Именно здесь вел свои боевые операции полевой командир Нестор Махно. Во время Второй мировой войны здесь действовал Южный украинский фронт, о котором осталось немало документальных свидетельств.

Украинский юг — это, прежде всего, ландшафт. Сухие травянистые поляны, которые осенью и весной превращаются в непроходимые болота. И потому любые маневры в этой зоне должны предусматривать тот факт, что в здешних условиях нет зеленых зон, где можно было бы элементарно спрятаться от противника и переждать очередную артиллерийскую атаку. Весь юг виден как на ладони — поэтому борьба здесь должна быть максимально честной и открытой.

В южной операционной зоне ВСУ имеют такие хорошо подготовленные боевые группировки, как 79 бригада, Николаевская территориальная оборона, батальон Каховка и 28 бригада Рыцарей Зимнего Похода. Кроме того, есть поддержка украинских партизан по целой географии украинского юга — Херсон, Мелитополь, Бердянск. Да и местное население ждет полномасштабного освобождения от российской оккупации.

Все эти боевые группы юга Украины обладают качественным тактическим управлением, а также способны к инициативности и децентрализованному характеру боевых действий. Именно такой характер уже не раз стал причиной побед украинской армии над силами противника.

Сейчас я хотел бы вспомнить несколько боевых наступательных операций в аналогичной географии, но не только в аналогичной, чтобы их уроки пригодились для ВСУ в планировании нынешнего наступления в южной операционной зоне.

Первый зимний поход армии УНР, 1919–1920. Инициатором этого похода был лидер польского государства, маршал Юзеф Пилсудский, вдохновивший командующего армией УНР Симона Петлюру произвести разведку боем. Двигаясь небольшой плотной группой, армии УНР удалось дойти без серьезных боевых столкновений от линии Керзона на границе нынешних Тернопольской и Хмельницкой областей вплоть до западной Черкасчины. Важное сражение тогда произошло в районе села Соколовка, возле городка Жашков, ныне находящегося вдоль трассы Киев — Одесса.

Именно такой характер уже неоднократно стал причиной побед украинской армии

Тактика армии УНР была достаточно интересна: нанести боевое поражение противнику, в данном случае большевистскому полку из города Умань, не ставя себе цель полную победу над ним. Не подходя слишком близко к боевым позициям большевиков, армия УНР осуществила в тамошней географии несколько маневров, сумев создать напряжение по всей зоне, пролегающей от города Умань до северных окраин Белоцерковщины, тем самым заставив большевиков мобилизовать свои оборонные позиции в Киеве, а это хорошо продемонстрировало. слабость киевского большевистского гарнизона

Интересна была и психологическая тактика похода — как только местное население начинало узнавать, что наступают украинские бойцы, в селах и городках начинали расти проукраинские настроения, что разрушало те идеологические результаты, которые успела приобрести большевистская пропаганда в этом регионе. Армия УНР была значительно лучше подготовлена к боевым действиям, да и мотивация была выше, однако нехватка разведывательных данных как о политической ситуации в Украине, так и мощностях большевистской армии сыграли свою роль.

Этот поход показал интересную вещь: при заходе армии УНР на территорию Черкасской области, к боевым отрядам присоединялись местные мужчины, которые иногда имели собственное оружие, чтобы бороться против большевиков. Эти мужчины знали слабые места большевистской армии, знали расположение ее складов с оружием, поэтому потенциал наступления на территории Черкасчины в то время был огромен. Впрочем, армия УНР совершала разведывательную операцию, чем полноценное освобождение региона из-под режима большевистской оккупации. В дальнейшем протестный потенциал Черкасчины был использован украинскими отрядами Холодноярского восстания, которые в своих походах достигали даже пригородов Киева.

Кроме этого, есть данные о ряде сельских восстаний на Черкасчине против большевистского режима в 1920-х и 1930-х годах, и следует отметить, что Первый зимний поход армии УНР также сыграл в этом свою роль, мотивируя черкасских крестьян брать оружие в руки. В дальнейшем эти восстания распространились на территорию центральной Украины.

Второй зимний поход армии УНР, 1921. В этом походе армия УНР фактически сумела выйти аж до западной окраины Киева без боевых столкновений и потерь на своем пути. Пользуясь тем, что большевистские армейские части в Житомирской и Киевской областях не имели эффективного тактического управления, украинская армия сумела поразить врага в нескольких боях (Базар, Радомышль, Коростышев) и существенно напрячь ситуацию вблизи Киева.

Поскольку тактика похода заключалась в том, чтобы понять готовность большевистской армии оборонять Киев, а не осуществлять полноценную деоккупацию, армия УНР отступила в Польшу после выполнения боевых задач. Важной миссией этого похода являлся политический анализ настроений населения. Если первый зимний поход показал, что население Черкасчины полностью поддерживает антибольшевистские действия, то население Житомирщины, имея более этнически разнообразное население, не было настроено полностью поддерживать армию УНР. Большевистские солдаты были расквартированы в городах Житомирщины и сумели настолько запугать местных, что те мечтали только о мире, а не о восстановлении УНР, не о восстановлении независимой Украины.

Из прозаических записей писателя Василия Гроссмана тех времен читаем, что большевистские солдаты Житомирщины спешили заводить семьи, детей среди местного населения, тем самым достигая его лояльности. В Черкасской области этого не происходило, лояльности не хватало — поэтому руководство большевистской армии, начиная с 1924 года, заменило практически всех российских военнослужащих в этом регионе местными жителями, которые были принудительно мобилизованы на армейскую службу под красными флагами.

Житомирщина несколько сложнее географически, чем Черкасчина, ведь значительная часть ее территории покрыта лесами. Боевые действия в лесах непростые, требуют хорошего знания территории, а армия УНР состояла преимущественно из украинцев Приднепровья и Галичины, те же не совсем хорошо ориентировались в лесах Житомирщины, в то время как местное население не спешило оказывать помощь по географическому ориентированию для украинских бойцов. Большевики убеждали жителей житомирщины, что армия УНР — это действительно армия Польши, а потому если они не желают жить под польскими властями, то должны сопротивляться и поддерживать советские силы. Тот же Гроссман пишет, что большевики Житомирщины были крайне напуганы походом армии УНР и отправлялись на боевые столкновения, словно в последний бой.

Контрнаступление Южного украинского фронта в 1943–1944. Это контрнаступление происходило вдоль географического направления Восток-Запад, но его уроки могут пригодиться и при контрнаступлении по линии север-юг. Действия советской армии, включавшей тысячи украинских бойцов, против немецкой армии на юге Украины в то время имели характер артиллерийской борьбы в условиях, когда немецкая армия получила от своего командования полную свободу в планировании отступления. Реальное немецкое сопротивление произошло уже на территории Румынии, Болгарии и Австрии, но не было поддержано местным населением.

Самым тяжелым элементом этого контрнаступления были бытовые вопросы — логистика, обеспечение советских бойцов питанием, предоставление возможности почтовой переписки с семьями. Советские артиллерийские силы в южноукраинском регионе были расконцентрированы, поскольку боевые действия были крайне локализованы, а линия фронта менялась ежесуточно. Из воспоминаний писателя Олеся Гончара, воевавшего на этом участке, мы знаем, что советские артиллерийские отряды располагались на расстоянии 20–30 км друг от друга, а их точность оставляла желать лучшего.

Прорыв произошел в причерноморской линии контрнаступления — в южной зоне нынешней Николаевской и Одесской областей, что было обусловлено требовательным характером местной географии. Проще говоря, немецкая армия не видела причин терять бойцов, защищая приморские солончаки. При наступлении у советской армии не было существенной поддержки местного населения. Во-первых, оно было рассеяно по крайне малонаселенным селам региона. Во-вторых, с ним успела провести идеологическую работу немецкая армия, объясняя, что советский строй для Украины и ее южного региона, в частности, не несет особых перспектив — ни экономических, ни культурных. Именно поэтому здешнее население не спешило помогать советской армии даже с питанием, несмотря на то, что в ее составе воевало немало украинцев.

Настроение советских бойцов во время этой операции полностью зависело от успешности занятия все большей территории, ведь ощущение будущего окончания войны, которое им нравилось, придавало сил. Кроме того, перспектива наступления в западном направлении юга Украины давала шанс посетить зарубежные страны — ту же Румынию — и советским бойцам это было интересно. Знаем также, что советское командование предоставляло своим солдатам возможность пройти парадом в тех городах, где был установлен советский контроль. Особенно популярным городом среди советских военных был Будапешт — столица Венгрии. Здесь они тратили свои деньги, используя возможности этого большого европейского города.

Немецкое наступление на Крым, 1941–1942. Немецкая армия сумела занять Крым в достаточно короткие временные сроки, без существенных потерь. Наряду с немецкими отрядами, к наступлению присоединились отряды румынской армии, присоединившиеся к боевым задачам и идеологии Третьего рейха. Здесь имеют значение несколько вещей. Культурно Крым тогда был достаточно недоразвитой территорией, поэтому поведение немецких офицеров нравилось местному населению, которое за двадцать лет советской власти насмотрелось на кровожадных большевистских боевиков в кожаных куртках и пиджаках.

Главный тактический вопрос для немецкой армии оставался в том, как действовать на южном побережье Крыма. Советская армия имела ряд укреплений, которые не ставили под сомнение качество немецкого контроля над полуостровом, однако позволяли советским солдатам удерживать позиции достаточно долго. Оказывая давление на позиции советской армии в районе городов Евпатория и Керчь, немецкая армия несла потери и не до конца понимала — зачищать ли красных бойцов «под ноль», или все же из, скажем, Новороссийска за ними придет корабль, чтобы вывезти остатки армии, которая уже тогда на половину состояла из партизан — этнических россиян, которыми Иосиф Сталин заселил Крым в 1930-х. По данным советской документалистики, ни один корабль за советскими бойцами так и не пришел — и те были заблокированы в каменоломнях южного Крыма до голодной смерти. Впрочем, некоторые бойцы сдались в плен немецкой армии. Есть свидетельства о том, что действия советских партизан в Крыму продолжались в течение целого периода присутствия здесь немецкой армии.

Возьмем также психологический довод. Советским бойцам было некомфортно защищать, терять жизнь за бедные села центрального Крыма, потому что на момент боевых действий советская политика по развитию этой местности была совершенно непонятна для них. Немецкая армия оказывала психологическое давление, распространяя своими методами русскоязычные открытки среди советских военных, объясняя им, что советская модель развития Крыма не имеет никаких перспектив, а еще она усложнена рядом этнических особенностей, в частности, исторической судьбой местного татарского и караимского населения, не имевшего лояльности к российскому коммунизму. Кроме того, немецкая армия обещала местному населению свободу коммерческой деятельности и религиозной активности. Украинский митрополит Поликарп (Сикорский) даже назначил на Крымскую кафедру одного из самых активных церковных деятелей — епископа Мстислава (Скрипника), что обещало распространение не только религиозной свободы, но и религиозного образования, которого в Крыму не хватало на тот момент.

Еще одним фактором советского сопротивления в Крыму была деятельность советских молодежных организаций, но немцы смогли провести работу с местным населением, объясняя, что эти молодежные организации строятся на российской идеологии и противоречат интересам украинской нации.

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