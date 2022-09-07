Почему Украине не выгодно анонсировать свои успешные наступательные действия? 7 сентября, 13:00

Информационная война является верхним доменом современной войны, объясню, когда она бывает эффективной

1. Российская армия сохраняет многократное преимущество в артиллерии, авиации, ракетных системах, бронетехнике и боеприпасах, а мы наступаем пехотой при меньшей поддержке техники, поэтому далеко не все наступательные действия бывают успешными, и поэтому надо сохранять возможность отойти в случае сильного сопротивления противника с некоторых рубежей, не привлекая внимания.

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2. Политики хотят хороших новостей, и своими анонсами успехов создают завышенные ожидания от военного руководства, а нежелательное давление на командиров лишает их свободы принятия решений по обстановке — в Северодонецке политическое вмешательство привело к изменениям в военном руководстве, принятию ошибочных решений и тяжелым последствиям, драма Мариуполя тоже явилась следствием неадекватной политизации.

3. Российское командование часто искажает реальную обстановку, принятие решений происходит медленно из-за большого количества структур управления, поэтому определение районов атаки облегчает оценку обстановки.

4. Мы живем в мире видео и фото фактов в плотном конкурентном информационном поле, поэтому наибольшее влияние имеют видео и фото сюжеты с места событий, а не обещания успехов или не подтвержденные успехи, используемые противником для контрпропаганды. Информационная война является верхним доменом современной войны, и она эффективна при использовании инструментов, обеспечивающих максимальную достоверность и цитируемость.

Текст опубликован из разрешения автора

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