Контрнаступление уже началось? 19 апреля, 18:38

Чем жила страна 19 апреля 2023 года

● Контрнаступление уже началось? Украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступление на востоке, убеждена Анна Маляр, заместитель министра обороны. «Постоянно идет готовка ВСУ и различных действий оборонительного и наступательного характера. Контрнаступательные действия, в том числе, происходят и сейчас на востоке», — заявила она.

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«Не надо сводить публично контрнаступление лишь к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории и нацелены на остановку врага в его наступательных действиях», — заверила Маляр.

● И в поддержку этой темы: «Наступление уже началось. Он уже идет около недели», — заявил Radio NV военный эксперт Роман Свитан.

● Критический прогноз от Белого дома. Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем «необходимым». Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США. «Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Мы хотим быть уверены, что передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сказал он. И подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.

Также в Белом доме считают, что Украина начнет свое весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

● Путин может применить ядерное оружие. Кремлевский диктатор Владимир Путин все еще может использовать ядерное оружие. Об этом союзников по НАТО предупредила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она призвала Альянс внимательно следить за всеми действиями российского режима с ядерным оружием, ведь диктатор готов пойти по пути «управляемой эскалации». «Мы с беспокойством ожидали, применит ли Путин то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или воспользуется каким-нибудь демонстрационным эффектом для управляемой эскалации риска», — добавила представитель Госдепа.

Шерман подчеркнула, что США и НАТО расширят обмен разведывательными данными, «чтобы все знали сложившуюся ситуацию».

● ВСУ за сутки отбили более 60 атак противника и сбили десять БПЛА. Об этом сообщил Генштаб утром. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

● Украинские военные сдерживают российскую атаку на Бахмутском направлении и наносят врагу существенные потери. Об этом рассказал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками. Он напомнил, что это направление остается эпицентром российского наступления.

● Новая тактика врага. Россияне начали использовать новую тактику в Бахмуте, рассказал командир отдельной бригады Сил Теробороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк. Он отметил, что оккупанты атакуют малыми группами по 5−6 человек, пытаясь вступить в стрелковые бои. «Мы отвечаем тем же, и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава», — добавил Заворотнюк.

● Атака дронов отражена. Украинские силы ПВО уничтожили над Одесской областью 10 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия в ночь на 19 апреля. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Но враг попал в объект рекреационной инфраструктуры. Начался пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал.

Вечером 18 апреля украинские защитники уничтожили семь российских беспилотников, из них шесть — Shahed-136. Шесть БПЛА сбили в районе Запорожья, еще один — в окрестностях Днепра.

● Президент Владимир Зеленский посетил участок в Волынской области (где сходятся границы Украины, Польши и Белоруссии) и встретился с украинскими пограничниками.

● Приезд российского диктатора на оккупированные территории Украины (о дате которого Кремль, вероятно, соврал, тот произошел, скорее всего, до 16 апреля, хотя путинский пресс-секретарь назвал 17 апреля), выявил очередные важные изменения в составе военного командования армии РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Во время появления на оккупированных территориях Херсонщины и Луганщины Путин пытался представить себя как «лидера военного времени» на фоне ожидаемого украинского контрнаступления, считают эксперты Института. Но данные геолокации свидетельствуют о том, что диктатор якобы посетил косу Арабатская стрелка — не менее 130 км от ближайшей линии фронта.

На встречах Путина с командованием соответствующих военных формирований не присутствовали начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу, зато были генералы с орбиты Евгения Пригожина, ранее смещенные с должностей. То есть, минобороны РФ снова «проигрывает» во влиятельности владельцу ЧВК Вагнера.

● Украине не хватает ракет для ПВО? Во время встречи с союзниками в формате Рамштайн 21 апреля Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет к системам ПВО, опасаясь, что из-за «острого дефицита» Россия может приступить к широкомасштабным воздушным атакам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. Как пишет газета, западные союзники опасаются, что без достаточной противовоздушной обороны запланированное против российских оккупантов контрнаступление «может сорваться».

● Наконец. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий зенитно-ракетный комплекс Patriot (может сбивать Искандеры и Кинжалы) и ракеты к нему. Кроме этого в пакет вошли: 16 грузовиков Zetros и 2 автомобиля пограничной службы.

● Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что ЗРК Patriot прибыли в Украину.

● А заместитель Резникова Александр Павлюк объяснил, что в Украину прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

● Минобороны Германии передало ВСУ еще один комплекс противовоздушной обороны IRIS-T (второй из четырех обещанных). Также были доставлены ракеты к нему.

● Bradley уже в Украине. Часть американских боевых машин пехоты M2 Bradley уже прибыла в Украину. Об этом сообщил представитель Пентагона Чарли Дитц. Он отказался уточнить, когда БМП прибыли и в каком количестве, добавив, что эти вопросы следует перенаправить к Минобороне Украины.

Накануне это отечественное ведомство опубликовало в Twitter фотографии перекрашенных в цвет ВСУ Bradley. Первый украинский батальон завершил свою учебу на них в Германии еще в феврале.

50 M2 Bradley вошли в пакет военной помощи США на $3 млрд, о котором было объявлено 6 января 2023 года. Позже стало известно о дополнительных поставках Украине еще 59 единиц.

● В испанский порт Сантандер прибыли шесть танков Leopard 2A4, которые передадут Украине. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на фото и видео местных СМИ от 17 апреля. Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой от Мадрида будут готовы отправить на фронт в Украину до конца этого месяца.

● Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал усиливать поставки оружия для украинской армии. Он сделал это заявление на фоне распространяемых в СМИ слухов о возможности истощения украинского ПВО в ближайшее время.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг пока не имеет доказательств того, что Китай передает РФ военную помощь. «Мы очень внимательно следим за ситуацией», — добавил он.

● Китай подчиняет РФ. Руководство России опасается, что зависимость страны от китайских технологий создает проблемы в безопасности и качестве и ставит крест на собственном производстве. Об этом написало агентство Bloomberg, отметившее: на заседаниях российского правительства обеспокоенность выразили представители министерства цифрового развития, связи и СМИ. В частности, их волнует то, что китайские компании, такие, как Huawei, будут играть доминирующую роль на российских рынках, что создаст риски для безопасности и качества сетей.

Свои опасения озвучили и российские военные, потерпевшие неудачи в попытках заменить иностранные комплектующие в российском оружии после запрета импорта из-за санкций. А новые соглашения между кремлевским диктатором и лидером Китая могут поставить РФ в полную зависимость от китайских компонентов и технологий.

● Россия получает микросхемы для разработки оружия через другие страны. Таким образом, страна-агрессор обходит введенные санкции, написала The New York Times. В конце прошлого месяца чиновники США и Евросоюза обменялись информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, проникающих сквозь щели их оборонных систем на территорию России. Осведомленные лица отметили резкий рост объемов продаж микросхем и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны.

● Да Силва дал заднюю. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва публично осудил российскую агрессию против Украины после многочисленной критики его «мирных инициатив». Во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом он выступил против «нарушения территориальной целостности Украины». В то же время да Силва отметил, что до сих пор считает возможным достижение мира между Украиной и Россией «с помощью нейтральных стран».

Ранее президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обеспечения мира в Украине с участием Китая, ОАЭ и Латинской Америки.

● МИД Украины осудило вчерашнюю встречу в Минске белорусского диктатора Александра Лукашенко и Дениса Пушилина — как попытку легитимизации «ДНР». «Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», — отметили в ведомстве.

● Президент США Джо Байден подтвердил продолжение запрета на вход российских судов в порты Соединенных Штатов. Действие приказа должно было закончиться на этой неделе.

● Не влезай, убьет! США являются владельцами секретных технологий в области ядерной энергетики, применяемых в том числе и на оккупированной Запорожской АЭС. И РФ получила предупреждение Министерства энергетики США «не трогать» эти установки, сообщил CNN.

● Россияне научились глушить Starlink? Попытки России перекрыть доступ украинских войск к интернету через спутниковую связь Starlink оказались более изощренными, чем было известно ранее. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки, обнародованные из-за утечки в соцсети. Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы «Тобол», пытаясь нарушить передачу данных Starlink в Украине. Как свидетельствуют данные разведки, программа, «якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники». Компания SpaceX (разработчик и оператор Starlink) отказалась от комментариев.

И напоследок:

● Из-за украинского зерна. ЕС в ответ на просьбы Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии примет превентивные меры к зерновым из Украины и добавит 100 млн евро (56,3 млн евро) помощи протестующим местным фермерам.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через территорию страны транзитом украинской агропродукции, ведь, по их мнению, значительная ее часть оседает в Польше, создавая дисбаланс на рынках и снижая цены на продукцию местных фермеров. Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.