Будет продолжаться до зимы. Что пора понять об украинском контрнаступлении 16 сентября, 07:13 NV Премиум

Становится очевидным, что так называемое летнее контрнаступление Украины на самом деле не является сезонным и будет продолжаться в течение ближайших месяцев до зимы

Прошло более трех месяцев с начала широко разрекламированного контрнаступления Украины, и медленные успехи украинских военных вызывают новый виток призывов к возвращению за стол переговоров. Хотя многие на Западе сейчас утверждают, что заключение какого-либо компромиссного соглашения с Кремлем неизбежно, предлагать Владимиру Путину уступки на данном этапе было бы и преждевременно, и опасно.

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Соглашение «земля в обмен на мир», позволяющее России остаться на оккупированных украинских землях, стало бы вознаграждением Путину за его вторжение и одновременно позволило бы России возобновить войну, как только она перегруппируется и перевооружится. Для того чтобы понять, почему это плохая идея, необходимо осознать имперские амбиции, движущие сегодняшней войной.