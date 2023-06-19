Новый этап войны. Какие цели сейчас преследует Россия и к чему готовятся ВСУ 19 июня, 21:25 NV Премиум

То, что мы победим, это факт. У нас другого варианта нет. А вот дальше начинается трудный путь

А как это сделать, как этого добиться. И для этого мы с вами себя должны убедить, что мы должны приложить все усилия — кто чем может. Кто-то донатит, кто-то идет добровольцем, кто-то волонтерит. То есть каждый должен найти себе место в этой войне. В стороне быть не получится. Война коснулась всех.

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Поэтому хочу сказать несколько слов по поводу эйфории, сформировавшейся у многих украинцев за несколько месяцев ожидания наступления ВСУ. Может быть, эксперты, не связанные с военной тематикой и наговорили что-то такое, но серьезные эксперты в военной сфере и сфере безопасности наоборот предупреждали — не нужно никакой эйфории, если наступление будет, то тяжелым. Неизбежными будут потери. Это будет трудный и длительный этап военной кампании. Поэтому, кроме как отдельные СМИ, никто не разогревал эйфории от неадекватных ожиданий. Так ведь СМИ и работают на сенсациях. Там люди не погружены в эту тему и не чувствуют за собой особой ответственности. Но в большинстве серьезных СМИ эксперты выступали с призывом не строить чрезмерных ожиданий.

Сейчас мы и столкнулись с ситуацией, что наступление — это не прогулка. Это борьба с серьезным противником. Более того, многие военные эксперты предупреждали: да, обстрелы идут, да, танки старой модификации на фронте, но никто же не говорил, что в РФ остановлено производство другой продукции ВПК. Да, они ослаблены, нет серийного производства, как было до войны, но производство все-таки есть, и оно на фронте почему-то не появляется. Оно держится где-то в резервах. Нынешний этап как раз и характеризуется, я бы назвал это «борьбой на измор». Когда обе стороны ожидают друг от друга — а когда же они введут основные силы, на каком направлении, в каком количестве, насколько эти силы подготовлены и так далее.

Стратегические резервы россияне держат про запас

Наш Генштаб (это я так понимаю) как раз и пытается вести наступление на многих участках фронта, чтобы посмотреть