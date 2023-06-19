Две реальности Киева. Когда Украина наконец станет членом НАТО 19 июня, 16:17 NV Премиум

Ставки для Украины в ближайшие месяцы огромны. Однако со временем ставки для Соединенных Штатов и других друзей Украины могут подняться еще выше

Сирены воздушной тревоги завыли в 3:00 утра, через несколько часов после встречи Atlantic Council с президентом Украины Владимиром Зеленским в его хорошо защищённом офисе, сигнализируя о прибытии в воздушное пространство Киева десяти российских баллистических ракет «Искандер».

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Каждая из них — более двадцати футов в длину и весом более четырех тонн — служила еще одним напоминанием о том, что время половинчатых мер поддержки Украины прошло. После пятнадцати месяцев противостояния и отражения агрессии Москвы, действуя в интересах свободных людей во всем мире, Украина заслуживает поддержки: более быстрых и крупных поставок боеприпасов, систем «Патриот» и других средств противовоздушной обороны, ракет большей дальности для поражения целей в пределах России (которая убивает украинцев) и как можно более быстрой доставки F-16 и других истребителей четвертого поколения, чтобы уменьшить смертоносное превосходство Москвы в воздухе.

Но больше всего Украина заслуживает членства в НАТО. Учитывая последствия борьбы украинцев для поколений, НАТО обязано предоставить гораздо более четкие и надежные гарантии безопасности Украине на саммите Североатлантического союза в Вильнюсе в июле. Самое безотлагательное, что НАТО стоит сделать — это указать конкретный путь к членству, включая сроки и возможности для ускоренного принятия решения о вступлении на саммите, посвященном семьдесят пятой годовщине Североатлантического союза, который пройдет в Вашингтоне в апреле следующего года. Откладывать это до окончания войны с Россией или до ухода России с украинской территории означает лишь поощрение агрессии президента России Владимира Путина.

К счастью, в то утро четверга предоставленные США системы ПВО «Патриот» уничтожили все приближающиеся «Искандеры», но их осколки все же убили трех украинцев (в том числе женщину и ее девятилетнего ребенка) и ранили еще одиннадцать человек, увеличив количество жертв от кровопролитной войны России. На этой неделе, самой смертоносной неделе в Киеве за последние месяцы, были бы убиты еще десятки человек, если бы системы ПВО Соединённых Штатов и другие союзников не оказались бы в нужном месте в апреле после долгих месяцев обсуждений.

Если Украине не дадут надежды в Вильнюсе, это деморализует наших воинов

После украинских сообщений о том, что ракеты «Патриот» впервые сбили российское гиперзвуковое оружие 4 мая и еще шесть ракет за одну ночь две недели спустя, Зеленский в разговоре с одним из своих главных советников задал вопрос о том, сколько еще сотен украинских жизней можно было бы спасти, если бы поставки оружия шли быстрее. Он также размышлял о том, сколько еще украинцев могут погибнуть на передовой в предстоящем летнем наступлении из-за того, что F-16 не будут обеспечивать воздушное прикрытие в ближайшие месяцы, заявив Wall Street Journal, что отсутствие защиты означает, что «большое количество воинов погибнет».

Однако во время нашей встречи с Зеленским, когда мы вручили ему награду Global Citizen Award Atlantic Council, он принял свою более привычную публичную позицию: смотреть вперед и делать все возможное для поддержания внутреннего и международного единства.

«Я смотрю не в прошлое, а скорее в будущее, — сказал он. — Мы должны достичь сравнимой с Россией воздушной мощи в небе». Он говорил об исторической цене не только для Украины, но и для Европы, США и всего мира, если его страна потерпит неудачу. «Мы не можем проиграть», — сказал он.

И это причины его желания участвовать в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Его советники проинформировали его о вариантах, которые, как говорят, обсуждают союзники в отношении Украины, начиная от отношений в сфере безопасности, подобных отношениям между Соединенными Штатами и Израилем, надежных поставок оружия и обмена разведданными до переименования и перепрофилирования органа, в рамках которого НАТО регулярно встречается с Украиной, чтобы придать ему больший вес.

Зеленский отметил, что Украине не хватает сдерживающей силы ядерного потенциала Израиля, от которого она отказалась вместе с Казахстаном и Беларусью после подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в 1994 году, когда Россия дала заверения, что не будет применять военную силу или экономическое принуждение против Украины или других стран.

Учитывая неотложный характер их войны с Россией, большинство украинцев сочли бы создание сильного консультативного органа в рамках НАТО лишь показухой, если он не будет сопровождаться гарантиями членства. Все больше членов НАТО начинают это понимать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон заявил на конференции GLOBSEC в Словакии, что Украина заслуживает того, чтобы быть включенной «в архитектуру безопасности».

Как сказал Зеленский нашей делегации, «если Украине не дадут надежды в Вильнюсе, это деморализует наших воинов. Это будет воспринято как серьёзное послание нашим солдатам и народу».

Если НАТО не выдвинет «более амбициозные идеи» на своем саммите, заявил нам Зеленский, возможно, ему будет нецелесообразно принимать приглашение Альянса принять в нем участие. «Я не хочу предавать наш народ», — сказал он, считая, что украинцы будут чувствовать себя недооцененными из-за той незаменимой роли, которую они играют на передовой Европы, выступая против российской агрессии.

«Нам нужно, чтобы мир не боялся России», — сказал он. Его негласный посыл был ясен: опасения мира по поводу потенциальной эскалации войны России в Украине, вплоть до применения тактического ядерного оружия, не позволили оказать более мощную поддержку на более ранних этапах, но в итоге это оказалось противоположным лучшему сдерживанию Путина.

Короткая неделя пребывания в Украине подчеркивает две неизбежные реальности, поскольку страна готовится к долгожданному летнему контрнаступлению.

Первая реальность заключается в том, что без заметного уровня поддержки США и партнеров для украинцев было бы невозможно удержать оборону против российских противников, которые более многочисленны, хорошо вооружены и обладают гораздо превосходящей авиацией.

Вторая реальность, однако, заключается в том, что осторожность и относительная медлительность в оказании поддержки со стороны союзников не позволили украинцам добиться более быстрого прогресса, не дали предотвратить жертвы среди гражданского населения и затруднили для Украины возможность отвоевать достаточно территории, чтобы вынудить Россию сесть стол переговоров, вместо этого все это затягивает войну.

Точно так же, как выживание Западного Берлина было предварительным условием победы в холодной войне, и точно так же, как польское движение «Солидарность» и демократические преобразования заложили основу для распада Советского Союза, так и сейчас судьба Украины как свободной и демократической нации, интегрированной в Европейский Союз и НАТО — вот что будет в центре контекста будущего Европы.

Наши киевские собеседники (украинские военные стратеги) видят три возможных сценария их предстоящего летнего контрнаступления.

Первым и наиболее желательным, но наименее вероятным исходом был бы полный крах российской армии и ее отступление. Вторым, и более вероятным исходом, будет получение Украиной достаточного поля боя и территориальных завоеваний на почти двадцати процентах территории Украины, которая остается в руках России, чтобы заставить Путина пересмотреть свою позицию и улучшить условия переговоров. Третьим и наиболее опасным исходом станет поражение Украины в летнем наступлении, которое деморализует украинцев и приведет в уныние их международных сторонников.

Ставки для Украины в ближайшие месяцы огромны. Однако со временем ставки для Соединенных Штатов и других друзей Украины могут подняться еще выше. Признавая это, будет легче принимать трудные решения, касающиеся поставок вооружений и членства в НАТО, ведь и то и другое так необходимо Украине

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Фредерика Кемпа. Републикация полной версии текста запрещена.

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