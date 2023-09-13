Стратегия Путина и голоса «реалистов». Что происходит в США вокруг вопроса о поддержке Украины в войне 13 сентября, 10:17 NV Премиум

Многие критики позиции администрации Байдена в отношении Украины в последнее время задаются вопросом, насколько целесообразно использование американских ресурсов для поддержания борьбы с Украиной

Большинство оценок стратегии Владимира Путина сводятся к тому, что он считает, что может вести войну бесконечно долго и намерен делать это до тех пор, пока украинцы не устанут от борьбы или, по крайней мере, их западные сторонники не решат прекратить ее. В частности, он ждет января 2025 года, когда, как он надеется, Дональд Трамп вернется на президентский пост.

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До возвращения Трампа в Белый дом еще много времени и испытаний, и даже если он вернется, его приоритеты будут другими, а политика — непредсказуемой. На данный момент все еще существует двухпартийный консенсус в поддержку Украины. Однако с тех пор, как в американской прессе стали появляться сообщения о том, что контрнаступление не удается, все чаще возникают вопросы, отвечает ли американским интересам поддержка бессрочной войны и не нужно ли приложить больше усилий для поиска дипломатического решения, чтобы положить ей конец.

Я не берусь оценивать состояние американской политики. Я также не хочу рассматривать все повороты консервативной мысли по поводу войны. Среди правых есть те, кто настроен против Украины и повторяет тезисы Москвы, например, Такер Карлсон и полковник Дуглас Макгрегор. Другие просто не хотят тратить деньги на войну с другой страной. Фонд «Наследие», некогда бывший бастионом «ястребиных» взглядов и до недавнего времени готовый аргументированно поддержать Украину, обрел новое популистское руководство, которое начало лоббирование против бюджетных заявок администрации Байдена, к большому огорчению некоторых бывших консервативных союзников.

Многие критики позиции администрации Байдена в отношении Украины стараются не оправдывать Путина, но всерьез воспринимают его упрямство и задаются вопросом, насколько целесообразно использование американских ресурсов для поддержания борьбы с Украиной. Поскольку они настаивают на несентиментальной оценке американских интересов, их часто называют «реалистами».

Едва ли не самую активную и убедительную лепту в развитие этого направления мысли внёс Элдридж Колби, служивший в Пентагоне во время правления Трампа.