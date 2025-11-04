Существует ли «мирный план Европы»?

● Зеленский не знает о мирном плане ЕС. Украинский президент Владимир Зеленский опроверг информацию о существовании согласованного «мирного плана из 12 пунктов», который разработала Европа. «Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию», — пояснил он.

Глава государства выразил удивление утверждениями, что РФ якобы должна участвовать в переговорах в рамках этого плана. «Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить Россию сесть за стол переговоров», — отметил президент.

● ГУР продолжает операцию в Покровске. В Покровске продолжается спецоперация ГУР МО. В военной разведке рассказали, что силами Спецподразделения Тимура продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города. Идут бои с российскими захватчиками. «После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — добавили там.

Разведчики отметили, что продолжается боевая работа, целью которой является ликвидация попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР. «Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины», — добавили в разведке.

● Российские оккупационные войска продвинулись в Покровске, сообщил сегодня утром OSINT-проект DeepState. «Враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки (Изюмский район Харьковской обл.), Карповки (Краматорский район Донецкой области), Казацкого (Покровский район Донецкой области) и в Покровске (Донецкая обл.)», — написали в ТГ аналитики проекта.

Российские войска продолжают продвигаться в пределах Покровска и, похоже, действуют в городе все более свободно. В то же время украинские силы освободили значительный участок продвижения оккупантов на Добропольском направлении, что влияет на попытки РФ окружить Покровск. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) по итогам 3 ноября.

● Президент Владимир Зеленский на пункте управления 1-го корпуса Нацгвардии Азов встретился с военными, ведущими оборону на Добропольском направлении, говорили о фронте, обороне, оружии и потребностях военных; президент отметил героев государственными наградами.

● Также президент Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в полосе их ответственности и обсудил ситуацию в окрестностях Покровска.

● Два Патриота от немцев. Недавно Германия передала Украине 2 системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил президент Владимир Зеленский.

Во время саммита расширения ЕС во вторник он отметил, что Россия не имеет успеха на фронте, поэтому Путин начал энергетический террор. И без помощи европейских лидеров Украине будет невероятно сложно.

● Дипстрайки продолжаются. Нефтехимический завод в российском городе Стерлитамак, что в Башкирии, и нефтеперерабатывающий завод в Нижнем Новгороде подверглись атаке беспилотников в ночь на вторник и остановили работу, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. «Сразу два предприятия — нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки БпЛА этой ночью», — написал он в ТГ.

«Также россияне сообщают о перебоях со светом в Курской области», — отметил Коваленко.

● На следующей неделе Украину посетит команда США по соглашению о производстве дронов, сообщил президент Зеленский.

● Украине стоит поработать над собой. Украина демонстрирует «впечатляющую преданность» евроинтеграции, однако должна активнее бороться с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Об этом говорится в проекте будущего отчета Еврокомиссии, написало Reuters.

В документе, который является частью отчета о расширении ЕС и который должны утвердить 4 ноября, отмечается, что «несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, вызванные российской агрессией, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать заметную приверженность на пути к членству в ЕС». Еврокомиссия положительно оценила начало реформ, но подчеркнула, что Киеву нужно усилить независимость судебной системы, эффективнее бороться с организованной преступностью и придерживаться принципов поддержки гражданского общества.

Украинское правительство заявило, что стремится завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. В то же время Еврокомиссия подчеркнула, что для достижения этой цели Киеву нужно значительно ускорить реформы. «Комиссия готова поддержать эту амбициозную задачу, но считает, что для ее выполнения необходимо ускорить темпы реформ, особенно в базовых сферах — прежде всего в сфере верховенства права», — говорится в документе.

● Еврокомиссия в отчете о расширении, который будет обнародован 4 ноября, впервые заявила, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве ключевых сфер реформ и готова к открытию первого, второго и шестого кластеров переговоров. Об этом рассказал Тарас Качка, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

● Время начинать? Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос снова констатирует, что по результатам процесса скрининга законодательства Украины и Молдовы на соответствие европейскому есть все основания для того, чтобы Евросовет принял решение открыть переговорные кластеры до конца ноября.

● Совет ЕС одобрил пятый платеж Киеву на сумму более EUR1,8 млрд в рамках Ukraine Facility.

И напоследок:

● Зимняя тысяча возвращается. Заявки на выплаты единовременного пособия в виде 1 тыс. грн в рамках «зимней поддержки» будут приниматься с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время общения с журналистами. По его словам, в Кабмине прогнозируют, что около 10 млн украинцев воспользуются возможностью подать заявление на новую государственную выплату.

Улютин отметил, что в бюджете министерства на эту программу заложено около 10 млрд грн. Еще 4,4 млрд выделили на единовременную выплату по 6,5 тыс. грн украинцам, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сказал министр. Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, теплую одежду или обувь.

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что в прошлом году более 14 млн украинцев получили единовременную выплату в размере 1 тыс. грн. По ее словам, большинство получателей — около 57% — использовали эти средства для оплаты коммунальных услуг. Свириденко заявила, что воспользоваться единовременной выплатой предварительно можно будет в течение шести месяцев, однако окончательный срок действия программы еще согласовывается.

Комментируя упреки относительно популизма нынешней программы «зимней поддержки», о которых активно пишут в соцсетях, премьер напомнила, что подобная критика звучала и в прошлом году, когда правительство впервые ввело единовременную помощь. «Я не считаю это популизмом. Война продолжается, мы богаче не становимся, эта программа должна поддержать людей в зимний период», — сказала Свириденко.

В продолжение темы:

● Шмыгаль готовит военным новые контракты. Минобороны, выполняя поручение президента, начало работу над новыми типами контрактов для военнослужащих, а также над изменениями в действующее законодательство, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. «Главная новация — это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2−5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта», — написал он в ТГ.

После принятия соответствующих законодательных изменений возможность подписания таких контрактов будут иметь как действующие военнослужащие, так и те, кто будет присоединяться к армии в дальнейшем. «Планируем, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета», — добавил министр.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.