Все медийное внимание сосредоточено на Константиновке, а реальная проблема поступательно превращается в катастрофу на совершенно ином направлении

Реальная проблема фронта — не Константиновка… а восточный фланг Славянско-Краматорского плацдарма, бывшее Сиверское направление.

В то время, как все медийное внимание сосредоточено на Константиновке, реальная проблема не просто катализируется, а поступательно превращается в катастрофу, на совершенно ином направлении! Причем, этому неисправимому процессу уже как год.

Реклама

Еще год назад, я обращал внимание на то, что Сиверское направление проседает неожиданно быстро, с учетом того, что на него давит не некое элитное формирование, или скопление доминирующих по численности и возможностям сил и средств, а 3-я ОВА, состоящая преимущественно из донецких чмобиков. Но, вся эта масса, которая с октября 2022 года выгребала под Белогоровкой перешла в интенсивное продвижение, не могла это осуществить благодаря некой генетической или тактической эволюции.

Сиверское направление проседает неожиданно быстро

Со временем информация подтверждалась — отчеты, посылаемые с Сиверского направления в 2025-м не соответствовали действительности, а по большинству направлений продвижений противника не только не было сформировано достаточно преград для его торможения, но и не находилось необходимых сил для сдерживания.

Результатом вранья и бездействия на Сиверском направлении с 1 июня 2025 года по 1 января 2026 было потеряно более 220 км², а так же сам город Сиверск, имевший очень хороший потенциал для обороны и истощения противника, но который был захвачен всего за три недели…

На сегодняшний день передовые подразделения оккупантов вышли на окраины Рай-Александровки. Под их контролем вся Подгорная улица этого населенного пункта. Таким образом, используя рельефно-ландшафтные особенности местности, противник каждый месяц, каждую неделю, на тактическом уровне расширяет зоны контроля, создав сейчас максимально угрожающий карман для наших подразделений от Рай-Александровки до Липовки, или 40 км² зоны риска.

Реклама:

Суммарно же потери территорий на этом участке боевых действий с 2025 года превышают 400 км². Для сравнения, на Константиновском направлении с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 около 300 км², но бои за Константиновку будут продолжаться еще месяцами, а за самим городом Алексеево-Дружкоква, Дружковка и другие населенные пункты. А вот по восточному флангу до Славянска 10 км от зон инфильтрации противника.

Остается актуальным вопросом — как самая чмошная армия в составе российских оккупационных войск смогла это осуществить? Почему они активно двигаются, используя очевидные изъяны рельефно-ландшафтных особенностей местности, которые заранее должны были быть превращены для них в непреодолимую полосу препятствий? И почему все пережевывают качели в Константиновке, когда реальной зоной риска является именно восточный фланг Славянского направления?

От недоумения развожу руками уже как год.

Может у вас есть ответ на этот вопрос?

Оригинал

Текст опубликовано с разрешения автора