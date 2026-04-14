В Европейском союзе создают свою ДЕЛЬТУ

В течение ближайших двух недель в Европейском фонде обороны (EDF) заканчивается прием заявок на конкурс по разработке цифровой среды для военных операций

Конкурс на сравнительно небольшую в масштабах оборонных бюджетов сумму — до €40 млн, но важнее здесь не масштаб, а что именно хочет получить ЕС в результате и в каких условиях планирует его использовать.

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В описательной части документов к конкурсу речь идет о системе, которая должна сочетать данные и координацию в реальном бою одновременно на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе.

Но, углубившись в детализацию требований, я вдруг наткнулся на такие формулировки, как «работа на тактическом крае», «интеграция данных и связи в условиях ограниченных ресурсов», «проверка в среде, приближенной к боевой», «сложная и динамичная обстановка», «перегрузка операторов и необходимость адаптивных систем, способных реагировать на новые угрозы».

В ЕС наконец-то начали описывать войну такой, какой она есть

Если перевести это на человеческий язык, авторы условий этого конкурса довольно реалистично моделировали среду, где сети нестабильны, гражданскую ІТ-инфраструктуру могут физически уничтожить, связь на тактическом крае узкая и рваная, а система должна уметь самостоятельно перестраиваться, восстанавливаться и синхронизироваться тогда, когда внешняя опора исчезает.

То есть, если убрать брюссельскую лексику, в ЕС наконец-то начали описывать войну такой, какой она есть, а не такой, какой ее удобно видеть на конференциях.

Но еще интереснее то, что, опять же, если убрать казуистику и канцеляризмы, речь идет о разработке отдельных модулей и решений системы, которую в Украине в гораздо более масштабном варианте начали внедрять еще в начале 2023 года.

Я имею в виду систему ситуационной осведомленности DELTA, которую наши волонтеры начали разрабатывать еще в 2015 году и которая уже давно работает в условиях реальной войны.

Логика DELTA очень близка к тому, что Европа сейчас пытается описать языком бюрократии, а по факту это та самая попытка собрать поле боя в единую картину, дать быстрый обмен данными и сократить расстояние между обнаружением, решением и действием.

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Отдельный вопрос здесь, конечно, в том, могли ли украинские компании вообще участвовать в этом конкурсе.

В квалификационных критериях прямо записано, что заявки на конкурсы EDF подаются через консорциумы, где должно быть минимум три компании из трех разных стран ЕС или ассоциированных стран. То есть, формально украинские компании могли участвовать, потому что еще 13 марта 2024 года Украина подписала договоренность с Еврокомиссией об участии в EDF.

Но это не полная ассоциация, как в случае с Horizon Europe, а более ограниченный формат. В переводе на нормальный язык это означает, что украинские компании могли зайти в такой проект, но не самостоятельно и не как главный игрок. Украинская компания в такой схеме обычно подключается как технический партнер, выполняет отдельную часть работы или заходит через европейского участника как субподрядчик.

Кроме того, сам конкурс открыли 10 февраля 2026 года, а дедлайн поставили на 27 апреля 2026 года, и это действительно один из самых ранних и самых сжатых дедлайнов в рамках EDF 2026, соответственно времени на вхождение было немного.

То есть возможность быть внутри процесса была, но это не тот формат, где мы могли бы прийти со своим продуктом и взять полное руководство проектом. Скорее это о том, чтобы встроиться в уже сформированную европейскую команду, показать свою технологию и постепенно занимать более сильную позицию внутри этой системы.

И главное. Чем дальше, тем очевиднее, что украинской оборонной индустрии нужен не разрозненный набор отдельных голосов, а понятный общий голос в Брюсселе, который системно отслеживает такие возможности, вовремя объясняет их рынку, видит регуляторные узлы еще до того, как они становятся проблемой, и умеет не только реагировать постфактум, но и отстаивать интересы украинских компаний на уровне правил, условий участия и дизайна самих программ.

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В таких историях выигрывает не только тот, у кого есть сильная технология, но и тот, кто вовремя оказался в точке, где формулируются рамки доступа к рынку.