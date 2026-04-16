Время вернуться к теме замороженных российских активов?

Но что произошло сейчас? С одной стороны, самый большой друг Трампа и Путина в Европе, Орбан, отправляется в Ростов. Это не только забирает у них союзников, но и показывает другим, потенциальным друзьям Путина и Трампа, что помощь не придет. А в случае с помощью от США, в виде «прилетит вдруг Вэнс на голубом вертолете», то лучше бы не приходила. Это имеет обратный эффект. И ориентироваться на США — когда США имеют выраженную антиевропейскую политику — вредно. Ориентироваться на США, когда действия Трампа противоречат представлениям европейцев об адекватности — деструктивно.

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Таким образом, идти против ЕС, против Брюсселя, теперь будет не так популярно. А в Брюсселе есть политическая воля забирать российские активы.

С другой стороны, Трамп поссорился с Мелони. Премьер-министр Италии, на удивление, при выборе между Папой Римским и президентом США выбрала Папу Римского. Странно, правда. А именно Мелони представляла группу друзей Трампа в ЕС при рассмотрении проблемы замороженных активов. И продвигала их идею, что это — «не ко времени». Очевидно, теперь у Мелони не будет на это времени и вдохновения. Конечно, есть минус, что теперь Трампу может звонить только Рютте в моменты обострения. Но есть и плюсы.

Таким образом, открывается окно возможности

Таким образом, открывается окно возможности вернуться к вопросу рассмотрения конфискации замороженных российских активов. Тем более, что из-за действий Трампа в Персидском заливе Путин получил дополнительные десятки миллиардов долларов. А экономика ЕС находится под ударом из-за подорожания энергоносителей на фоне и так существующего инфляционного давления, что приводит к ухудшению условий жизни обычных европейцев. Это затрудняет и будет затруднять использование денег самих европейцев. Но российские деньги — это совсем другая история.

Чтобы заставить Путина остановиться, нужно поднимать чек. Показать Путину, что дорогая нефть стратегически ничего не меняет. Иначе он просто не будет иметь мотивации вести переговоры по настоящему, а не требовать капитуляции Украины. И российские активы всегда были лучшим ответом на вопрос «Как этот чек поднять». Речь, конечно, должна идти не о финансировании социальных программ в Украине, а об увеличении расходов на армию, от зарплат ВСУ до закупки оружия. И до более активного рекрутинга в иностранный легион. Усиление технологичности украинской армии. Путин может латать дыры в бюджете благодаря помощи Трампа, по крайней мере, временно. Но экономика России стагнирует. И Путин не сможет поднять чек. Ему бы за счастье финансировать те расходы, которые уже есть.

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Не говоря уже о том, что конфискация этих активов стала бы сильным ударом по имиджу России. Дополнительно убеждая потенциальных друзей России в Европе в том, что не следует иметь дело с Кремлем. Тем более, Ростов не резиновый. Как и Рублевка.

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Текст опубликован с разрешения автора