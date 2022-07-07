Украина представила миру План восстановления на $750 млрд. Что дальше?
Как Украину сделать лучше, чем она была до войны?
После войны никогда не будет бензина или дизеля стоимостью до 30 грн. Не восстановятся как на фото, разрушенные дома, школы и театры. И главное и самое тяжелое — не вернутся те, кого забрала война. Однако точно будет гривна как валюта. Будут новые и современные стройки на месте разрушенных. И будет Украина как независимое европейское государство.
Серьезную заявку на изменения с не менее серьезными обязательствами сделала Украина на конференции в Лугано. На весь мир мы дали понять, что выигрываем эту войну, что у нас есть свой план и мы будем отстаивать право на достойную жизнь и полноправное членство в демократическом мире.
Власть перед международными партнерами заявила о зеленом свете для подотчетности и прозрачности в восстановлении Украины, готовности параллельно с восстановлением воплощать реформы. Теперь этот зеленый свет осталось включить.
После войны сделать лучше, чем до войны
План восстановления Украины, по нынешним подсчетам, требует привлечения $750 млрд. Большую часть этих денег можно получить за счет конфискации активов россии по всему миру. ЕС тоже заявил о программах поддержки — от грантов и кредитов до механизма финансирования в формате «деньги в обмен на реформы».
Однако война продолжается и, по-видимому, новых разрушений не избежать. Для этого власти предлагают несколько этапов восстановления, чтобы по завершении войны мы не оказались, как в кадрах разрухи из Терминатора.
Уже сейчас параллельно с обороной мы должны восстанавливать объекты критической инфраструктуры, чтобы пережить зиму и поддерживать экономику. По завершении боевых действий режим Fast Recovery, предусматривающий восстановление школ, больниц, жилья и других разрушенных социальных объектов. После победы долгосрочный десятилетний план восстановления с одновременным воплощением реформ.
В риторике власти не просто восстановление разрушенного, а кардинальная трансформация государства. Вместо уничтоженных построек будут новые, инновационные. Вместо энергозависимости — зеленые технологии. Старая система должна отойти с «аналоговыми чиновниками», вместо чего прийти тотальная диджитализация, подотчетность и прозрачность.
Что делать?
Конференция в Лугано стала самым мощным способом привлечения внимания к Украине после 24 февраля. Темпов нельзя убавлять. Ведь в Швейцарии Украина заявила о планах, которые в дальнейшем следует реализовывать.
Не просто восстановление разрушенного, а кардинальная трансформация государства
По итогам работы утвердили декларацию, которая предусматривает семь принципов процесса обновления: партнерство, фокус на реформах, прозрачность, демократическое участие, привлечение многих заинтересованных сторон, равенство и устойчивость.
Однако общего решения, как координировать международную помощь, пока нет. Его в скорой перспективе будут нарабатывать совместно Украина с международными партнерами. Ведь правительство предложило свой вариант (несколькоуровневая платформа восстановления), Еврокомиссия — свой (международная платформа по реконструкции, аккумулирующая 500 млрд евро), а Всемирный банк имеет собственную давно отлаженную модель финансирования.
Именно на создании внебюджетного института (фонда, агентства, платформы), которое отстраняло бы государство от ключевой роли распределения средств — основные месседжи общественности, глубоко исследующей этот процесс.
В частности, среди первоочередных шагов минимизации рисков во время восстановления Украины:
— Создание внебюджетного института, который бы аккумулировал и распределял средства. В состав его наблюдательного совета обязательно должны войти в большинстве представители международных организаций и государств, а также общественности.
Пока же власти в поисках решения. И это очевидно: создание ряда фондов, впоследствии — единой платформы. Если же ориентироваться на Европу, то эффективным примером работы является Фонд для постковиднового восстановления, предусматривающий в большинстве гранты за меры по внедрению зеленых технологий, цифровизации, обеспечению стабильности.
— Единый подход к обеспечению подотчетности и прозрачности уже на время переходного периода.
Поскольку большая часть работ и восстановлений будет реализовываться еще до единой платформы или фонда, важно уже на этапе восстановления объектов кризисной инфраструктуры и Fast Recovery обеспечить унифицированный подход к прозрачному и подотчетному использованию средств восстановления.
— Публичность и контроль.
Уже от первых шагов восстановления власти должны обеспечить полный доступ к информации о восстановлении. Это необходимо и для гражданского общества, и для интернациональных партнеров. В частности, обеспечению доступа к информации может способствовать и увеличение размера штрафов до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов (17 тыс. грн) за непредоставление ответов на информационные запросы. В Украине есть необходимость в создании единой платформы с полной информацией о восстановлении.
Ожидается, что более точечная и более глубокая дискуссия относительно механизмов привлечения помощи и финансирования объектов будет уже в августе, во время международной конференции доноров, которую готовят Британия и Дания, а также «после лета» — как намекнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о международной конференции высокого уровня осенью.
Итоги Лугано
1. Украину услышали. Теперь не только в контексте обстрелов и необходимости снабжения оружием, но и в стране, которая делает все для победы и сделает все для восстановления.
Как заявил президент Зеленский, «восстановление Украины — это общая задача всего демократического мира и важнейший вклад в мир во всем мире».
2. Лугано — стартовая точка плана восстановления. Дальше его будут только детализировать, усиливать и разрабатывать механизмы.
3. россия заплатит. Запад совместно с Украиной будет работать над законными механизмами конфискации российских активов. Плата россии будет и в санкциях и огромных потерях «оборонки».
4. Реформы. Они должны быть на каждом шагу обновления. Это касается и судебной реформы, и антикора, и приведения законодательства в соответствие с европейским и в целом выполнением 7 рекомендаций Еврокомиссии к Украине как кандидату на членство в ЕС.
5. Без права на ошибку. Доверие и поддержка Запада у Украины есть. Однако это может исчезнуть с первым коррупционным скандалом. Ведь любая украденная гривня может привести к остановке финансирования миллиардов долларов и евро. В этом ключе должен быть ряд предохранителей и понимание важности этого единственного шанса на восстановление.
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