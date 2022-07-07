Украина представила миру План восстановления на $750 млрд. Что дальше? 7 июля, 11:38

Как Украину сделать лучше, чем она была до войны?

После войны никогда не будет бензина или дизеля стоимостью до 30 грн. Не восстановятся как на фото, разрушенные дома, школы и театры. И главное и самое тяжелое — не вернутся те, кого забрала война. Однако точно будет гривна как валюта. Будут новые и современные стройки на месте разрушенных. И будет Украина как независимое европейское государство.

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Серьезную заявку на изменения с не менее серьезными обязательствами сделала Украина на конференции в Лугано. На весь мир мы дали понять, что выигрываем эту войну, что у нас есть свой план и мы будем отстаивать право на достойную жизнь и полноправное членство в демократическом мире.

Власть перед международными партнерами заявила о зеленом свете для подотчетности и прозрачности в восстановлении Украины, готовности параллельно с восстановлением воплощать реформы. Теперь этот зеленый свет осталось включить.

После войны сделать лучше, чем до войны

План восстановления Украины, по нынешним подсчетам, требует привлечения $750 млрд. Большую часть этих денег можно получить за счет конфискации активов россии по всему миру. ЕС тоже заявил о программах поддержки — от грантов и кредитов до механизма финансирования в формате «деньги в обмен на реформы».

Однако война продолжается и, по-видимому, новых разрушений не избежать. Для этого власти предлагают несколько этапов восстановления, чтобы по завершении войны мы не оказались, как в кадрах разрухи из Терминатора.

Уже сейчас параллельно с обороной мы должны восстанавливать объекты критической инфраструктуры, чтобы пережить зиму и поддерживать экономику. По завершении боевых действий режим Fast Recovery, предусматривающий восстановление школ, больниц, жилья и других разрушенных социальных объектов. После победы долгосрочный десятилетний план восстановления с одновременным воплощением реформ.

В риторике власти не просто восстановление разрушенного, а кардинальная трансформация государства. Вместо уничтоженных построек будут новые, инновационные. Вместо энергозависимости — зеленые технологии. Старая система должна отойти с «аналоговыми чиновниками», вместо чего прийти тотальная диджитализация, подотчетность и прозрачность.

Что делать?

Конференция в Лугано стала самым мощным способом привлечения внимания к Украине после 24 февраля. Темпов нельзя убавлять. Ведь в Швейцарии Украина заявила о планах, которые в дальнейшем следует реализовывать.

Не просто восстановление разрушенного, а кардинальная трансформация государства

По итогам работы утвердили декларацию, которая предусматривает семь принципов процесса обновления: партнерство, фокус на реформах, прозрачность, демократическое участие, привлечение многих заинтересованных сторон, равенство и устойчивость.

Однако общего решения, как координировать международную помощь, пока нет. Его в скорой перспективе будут нарабатывать совместно Украина с международными партнерами. Ведь правительство предложило свой вариант (несколькоуровневая платформа восстановления), Еврокомиссия — свой (международная платформа по реконструкции, аккумулирующая 500 млрд евро), а Всемирный банк имеет собственную давно отлаженную модель финансирования.

Именно на создании внебюджетного института (фонда, агентства, платформы), которое отстраняло бы государство от ключевой роли распределения средств — основные месседжи общественности, глубоко исследующей этот процесс.

В частности, среди первоочередных шагов минимизации рисков во время восстановления Украины:

— Создание внебюджетного института, который бы аккумулировал и распределял средства. В состав его наблюдательного совета обязательно должны войти в большинстве представители международных организаций и государств, а также общественности.

Пока же власти в поисках решения. И это очевидно: создание ряда фондов, впоследствии — единой платформы. Если же ориентироваться на Европу, то эффективным примером работы является Фонд для постковиднового восстановления, предусматривающий в большинстве гранты за меры по внедрению зеленых технологий, цифровизации, обеспечению стабильности.

— Единый подход к обеспечению подотчетности и прозрачности уже на время переходного периода.

Поскольку большая часть работ и восстановлений будет реализовываться еще до единой платформы или фонда, важно уже на этапе восстановления объектов кризисной инфраструктуры и Fast Recovery обеспечить унифицированный подход к прозрачному и подотчетному использованию средств восстановления.

— Публичность и контроль.

Уже от первых шагов восстановления власти должны обеспечить полный доступ к информации о восстановлении. Это необходимо и для гражданского общества, и для интернациональных партнеров. В частности, обеспечению доступа к информации может способствовать и увеличение размера штрафов до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов (17 тыс. грн) за непредоставление ответов на информационные запросы. В Украине есть необходимость в создании единой платформы с полной информацией о восстановлении.

Ожидается, что более точечная и более глубокая дискуссия относительно механизмов привлечения помощи и финансирования объектов будет уже в августе, во время международной конференции доноров, которую готовят Британия и Дания, а также «после лета» — как намекнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о международной конференции высокого уровня осенью.

Итоги Лугано

1. Украину услышали. Теперь не только в контексте обстрелов и необходимости снабжения оружием, но и в стране, которая делает все для победы и сделает все для восстановления.

Как заявил президент Зеленский, «восстановление Украины — это общая задача всего демократического мира и важнейший вклад в мир во всем мире».

2. Лугано — стартовая точка плана восстановления. Дальше его будут только детализировать, усиливать и разрабатывать механизмы.

3. россия заплатит. Запад совместно с Украиной будет работать над законными механизмами конфискации российских активов. Плата россии будет и в санкциях и огромных потерях «оборонки».

4. Реформы. Они должны быть на каждом шагу обновления. Это касается и судебной реформы, и антикора, и приведения законодательства в соответствие с европейским и в целом выполнением 7 рекомендаций Еврокомиссии к Украине как кандидату на членство в ЕС.

5. Без права на ошибку. Доверие и поддержка Запада у Украины есть. Однако это может исчезнуть с первым коррупционным скандалом. Ведь любая украденная гривня может привести к остановке финансирования миллиардов долларов и евро. В этом ключе должен быть ряд предохранителей и понимание важности этого единственного шанса на восстановление.

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