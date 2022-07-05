Заметки из Лугано: результаты конференции по восстановлению экономики 5 июля, 17:25

Конференция URC2022 с международными партнерами в Лугано — это в первую очередь инструмент для определения, как Украине уже сейчас получить больше ресурсов, чтобы выиграть войну

4−5 июля в швейцарском городе Лугано собрались топ-политики, представители бизнеса, международных и общественных организаций, и все для того, чтобы определить общий курс восстановления Украины во время конференции Ukraine Recovery Conference (URC2022).

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Чтобы понять суть и важность этой Конференции, следует обратиться к состоянию бюджета Украины. Сейчас государственные расходы только на оборону составляют более 130 млрд грн в месяц (для сравнения, в мирное время из бюджета тратили менее 125 млрд грн в месяц по всем статьям расходов). Согласно информации премьер-министра, из обещанной международной помощи осталось $19 млрд — если разделить ее даже на ближайшие четыре месяца, выйдет менее $5 млрд в месяц, которые закончатся уже в октябре. Выходит, что только до конца года нам нужно минимум $10 млрд.

Поэтому Конференция URC2022 с международными партнерами в Лугано — это, прежде всего, инструмент для определения, как Украине уже сейчас получить больше ресурсов, чтобы выиграть войну. Лучший способ достичь результатов — показать прогресс в реформах, план развития страны сегодня и после нашей победы и наработать совместные с партнерами механизмы восстановления и контроля за этим процессом.

И поскольку публичная часть конференции завершилась, можно подвести итоги и основные ключевые моменты встречи. Больше всего — положительных выводов.

Во-первых, Украина очень достойно представила свою позицию. Начиная от высокого качества речей и знания языка до четких месседжей и презентаций. Впервые на международной конференции нет ни одного выступающего от Украины, за которого могло быть стыдно.

Во-вторых, в отличие от прошлых конференций по украинским реформам, на этот раз у встречи была очень четкая и понятная адженда.

Украина очень достойно представила свою позицию

Третье, едва ли не самое главное, Украина качественно подготовила свое «домашнее задание». За 6 недель Национальный совет по восстановлению подготовил достаточно содержательный документ — с детальным планом, таймлайном выполнения и видением процесса реализации. Недаром во время подготовки план прошел три обсуждения на заседании Наблюдательного совета с участием доноров. Здесь Украина однозначно продемонстрировала overperforming и не оставила никому из участников шанса упрекнуть ее в качестве подготовки.

Правда, есть и отрицательные моменты (хотя их и немного). Прежде всего, у всех участников Конференции до сих пор нет единого видения платформы восстановления: премьер-министр предложил наработанный командой в Украине вариант, Европейская комиссия — свой, а Всемирный банк представил свою собственную, третью концепцию. Кроме того, после завершения выступлений и дискуссий осталось непонятным, какими должны быть следующие шаги как Украины, так и мира.

Что самое главное и критичное: очень заметно, что у международных партнеров Украины нет общего решения, как координировать помощь. За один час были озвучены три концепции формирования и работы фонда восстановления: от Украины, ЕС и Всемирного Банка. Пока это главный недостаток, что представитель EBRD Маттео Патрон вчера даже откровенно подчеркнул в своей речи.

Поэтому главное событие состоится во второй половине дня после конференции — закрытый круглый стол, на котором все доноры соберутся вместе с представителями Украины, чтобы договориться о совместной координации.

Эта встреча будет важной, поскольку пока, как и на встрече в Лондоне в конце мая, между донорами заметна определенная конкуренция, а нам нужно общее видение и подтверждение конкретных обязательств каждой из сторон. Такие результаты — главная задача заседания круглого стола.

Ну, а пока имеем основные принципы декларации Лугано, которую подписали все стороны-участники. Среди них: партнерство, фокус на реформах, прозрачность, подотчетность и верховенство права, демократические принципы, привлечение широкого круга стейкхолдеров, постоянство окружающей среды, инклюзивность и гендерное равенство.

Следующая конференция по восстановлению Украины состоится в 2023 году в Великобритании. Надеюсь, что на ней мы уже будем обсуждать прогресс внедрения всех принципов и успехов Украины в процессе восстановления по общей согласованной стратегии.

P. S. : Вопрос назначения САП никуда не делся, в кулуарах об этом спрашивали много раз. Поэтому, как бы кто ни хотел его игнорировать и откладывать дальше, ответ все же придется дать очень скоро. Причем исключительно положительный.

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