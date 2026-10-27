Семь признаков конца старого мира. Кто напишет правила нового?

Если вам кажется, что мы живем в мире, где все правила сломались, — вам не кажется. Это действительно так

Сломались 7 основных привычных вещей. Им пришел конец.

1. Конец мирового порядка. Конец представлениям о том, что в мире существуют незыблемые правила и принципы, надежные союзы и союзники. Что мир руководствуется ценностями и договоренностями. Что можно иметь небольшой оборонный бюджет и заботиться лишь о благосостоянии, а о безопасности позаботится кто-то другой. Что между миром и войной существует четкая граница и можно не допустить выхода войны за эти пределы.

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2. Конец глобализации. Значительная часть мировой торговли проходит через несколько узких проливов. Условные варвары могут парализовать мировую торговлю, охраняемую авианосцами, — это когда-то раздражало нас в игре Sid Meier’s Civilization, а сегодня стало реальностью. Цепочки создания добавленной стоимости могут внезапно и грубо оборваться. Купленные вами товары или услуги могут внезапно перестать работать из-за политического решения, принятого где-то далеко. Себестоимость теперь уже не «королева» — приходится задумываться о безопасности, когда покупаешь что-то на другом континенте.

3. Конец безусловного роста. Экстенсивная модель экономики опиралась на три фактора: рост населения, экспансию на новые рынки и неисчерпаемость природных ресурсов. Сегодня все три фактора уперлись в ограничения. А бизнес привык всегда закладывать в финансовые планы показатели выше прошлогодних. На дешевые деньги в мире больше нельзя полагаться (нам-то все равно — у нас их никогда и не было). В конце концов, бывает и так, что ВВП все же растет, а все показатели качества жизни — падают.

Всё это закончилось не в один день

4. Конец привычного уклада жизни. Раньше образование служило социальным лифтом на всю жизнь. Сегодня этот лифт часто не работает, движется с перебоями — причем в обе стороны. Принцип, согласно которому дети будут жить лучше родителей, уходит в прошлое. А все меньшему числу детей придется содержать все большее число стариков, из-за чего договор поколений трещит по швам.

5. Конец идеологий. Правые и левые всё меньше различаются своими экономическими программами, соревнуясь в популизме: кто даст больше красивых обещаний, не собираясь их выполнять. Мечты об общественном консенсусе тщетны. К тому же неформальные институты представительства интересов (часто сосредоточенные на одной проблеме) приобретают больший вес, чем формальные.

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6. Конец веры в прогресс. Демократия и свобода не победили во всем мире, как когда-то полагали после распада СССР. Формальная образованность растет, но зрелости и мудрости от этого не прибавляется. Накопление знаний не конвертируется в другие блага: мир, благосостояние, справедливость и т. д.

Всё это закончилось не в один день. Это происходило постепенно и порой незаметно, но вот, наконец, мы здесь.

Вы скажете, что я обещал семь, а получилось шесть. Шесть — не самое красивое число, а семь нравится всем. Так что держите седьмое, которое объясняет предыдущие.

7. Конец предсказуемости и уверенности. На самом деле шесть упомянутых выше привычных вещей не исчезли навсегда — одновременно, повсюду и для всех. Исчезла наша уверенность в том, что они вечны и гарантированы.

Это не закат мира. Это разрыв эпох: старые правила больше не действуют, а новые еще не написаны. Междуцарствие (interregnum).

Кто будет определять эти новые правила?

В истории постоянно случалось так, что в периоды безвластия новые правила задают малые игроки с периферии системы. Те, кто живет на краю, на границе, и первым видит восход новых трендов. Те, у кого хватает смелости определять ход событий. Те, кого не избаловала комфортная жизнь в центре системы. Те, кто способен действовать в условиях неопределенности, не ожидая гарантий от мира. Те, кто быстрее адаптируется.

Возможно, это мы.

(По материалам моего выступления на Большой встрече бизнес-клубов: CEO Club Ukraine, U WIN business club, INSPIRA business club и Odesa Business Club)

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Текст опубликован с разрешения автора