Если Путин не сумасшедший. Кто сейчас выигрывает от войны России против Украины 9 марта, 14:45 Цей матеріал також доступний українською

Путин разрушает не только города Украины и жизнь украинцев, но и будущее России

Мы привыкли считать Путина безумным. Безумным кровавым диктатором. Который два года сидел в бункере и окончательно сошел с ума, читая произведения русских фашистов и фейковые реляции русских коррупционеров.

Но вот американская разведка говорит, что Путин не сумасшедший. Что ж, последние события показали, что мы должны доверять разведке США. И что же тогда, считать Путина не безумным? Я готов. Да, я могу допустить, что Путин не сумасшедший. Но не торопитесь бросать в меня томатами. У меня есть просто другая версия. Единcтвенная логическая версия.

Так вот, единственная логическая версия происходящего при том, что Путин не сумасшедший, это… Путин — китайский шпион.

Ну вот, подумайте, кто сейчас выиграет? Китай противостоит Западу, коллективному Западу, но хочет холодного противостояния и не хочет разрушать экономику. Китай смотрит на Тайвань и думает, можно или нет вернуть силой. Но как проверить, что можно делать и что нет? Как не потерять, но еще и получить, например, ресурсы.

И здесь на арену выходит шахид Путина, обтягивающий себя поясом шахида из кадыровцев и псковских десантников и бросающий себя под колеса танка. А Китай стоит в стороне и думает. Получится у него хорошо. Тогда можно забирать Тайвань, и Запад ничего не сделает. Не получится? Обидно, но Тайвань подождет, а вот дешевые российские ресурсы получить тоже приятно.

И дальше Путин бросается на Украину, получит на орехи от украинской армии и полный пакет санкций от коллективного Запада. Это полностью разрушает ту модель экономики, которая была в России. Россия летит в бездну и вылетает из цивилизации. А что ее ждет? Конечно, только Китай. Дешевые ресурсы, которые сможет покупать только Китай. И не нужно повторять басни россиян, о том, что сейчас вырастет цена на газ, поэтому Европа будет плакать. Ибо цена на газ на рынке в Европе может вылетать до $3500, но Китай покупает при этом газ по фиксированным ценам. Меньше чем $200. И будет продолжать это делать, но чем дальше, тем больше доля российских ресурсов будет продаваться именно туда. То же будет с российской нефтью. Ибо Китай был единственным покупателем. И сможет максимально выкручивать руки.

А кто будет подбирать ее куски? Правильно, Китай

Что будет с большим российским бизнесом? Все компании следуют за русским кораблем. До банкротства. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. Будут только юани. Потому китайцы и выкупят. За бесценок. В результате, российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно.

Что будет с российской финансовой системой? Решение Центрального Банка России свидетельствует о том, что они увидели глобальный размер кризиса. Кто туда придет? Юань. Один большой юань.

И все это не отменяет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи. А кто будет подбирать ее куски? Верно, Китай. Не Запад, которому сто лет снилась та Россия, и все, что пытался сделать Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем. Нет, Китай отнимет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу.

Конечно, Китай сейчас потому и поддерживает Россию. Поддерживает ее политически в мире. Повторяет тезисы о злых бандеровцах и т. д. Китай подталкивает Россию к пропасти. Ибо она ему там, на дне, и нужна. И не видеть этого в России невозможно.

Мог ли не безумный диктатор в один день сделать свою страну такой слабой и отдать своему соседу? Разве что он очень глуп. Или китайский шпион. Итак, на самом деле, если сейчас россияне ищут повод задушить безумного диктатора, совершить переворот или что-нибудь другое, то у них есть железный повод. Путин рушит не только города Украины и жизнь украинцев, но и будущее России. За такое не только можно, но и нужно табакеркой по голове.

Текст опубликован с разрешения автора

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