Кому выгоден конфликт США и Ирана? Сегодня, 14:03 84

Что послужит очередным поводом для военных действий на Ближнем Востоке?

12 мая четыре нефтяных танкера в Персидском заливе — два из Саудовской Аравии, один из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Норвегии — были атакованы с использованием взрывчатки, когда они стояли на якоре возле Ормузского пролива. Затем, 13 июня, в Оманском заливе, расположенном прямо за проливом, еще два танкера (один японский и норвежский) подорвались на минах. Правительство США считает Иран очевидным виновником, тогда как Иран утверждает, что он является жертвой того, что Президент США Дональд Трамп мог бы назвать «фейковыми новостями».

Независимо от того, кто виновник, риск опасной эскалации очевиден. После того как Иран сбил американский беспилотник, взаимные обвинения усилились, и возрос риск тотальной войны.

Ормузский пролив, ведущий от Персидского/Аравийского залива (даже выбор определения с политической точки зрения весьма щекотлив) к Оманскому заливу, а затем к Индийскому океану, является камнем преткновения шириной в 21 милю, через которую проходит одна пятая часть мировой сырой нефти. Следуя экономической логике становится очевидно, что закрытие или даже сужение пролива приведет к росту цен на нефть и глобальной рецессии. Политическая же логика подсказывает, что угроза снабжению мирового экономического источника жизненной силы приведет к военному вмешательству со стороны Соединенных Штатов и других внешних держав — и тем самым добавит еще один региональный конфликт к уже имеющимся конфликтам в Сирии, Йемене и Афганистане.

Однако ничего из этого не является неизбежным. Несмотря на то, что два акта саботажа в месяц, безусловно, могут стать поводом для войны, диверсанты не были четко определены. США выпустили зернистое черно-белое видео и несколько цветных фотографий патрульного катера из Корпуса стражей исламской революции в Иране, устраняющего неразорвавшуюся магнитную мину с японского танкера. Госсекретарь США Майк Помпео говорит, что это видео доказывает вину Ирана. Иран заявляет, что торопился, чтобы предотвратить еще больший ущерб и спасти 44 невиновных моряка.

Пока экспорт нефти и газа продолжается, у врагов Ирана нет смысла втягиваться в игру

Окончательные доказательства вряд ли появятся. И Франция, и Великобритания говорят, что доказательства указывают на Иран, но критики внешней политики США утверждают, что Иран может быть к этому непричастен. Одним из таких скептиков является лидер оппозиционной лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который вскоре может стать премьер-министром своей страны и который теперь требует «достоверных доказательств» ответственности Ирана. Корбин, безусловно, склонен поддерживать любого противника Америки, от президента Венесуэлы Николаса Мадуро до президента России Владимира Путина (он изначально отказывался признавать, что Россия была причастна к отравлению российского перебежчика в английском городе Солсбери в 2018 году). Куда поведет Корбин, за ним, несомненно, последуют и остальные крайне левые.

Если проблема заключается в доверии, почему бы не задать адвокатский вопрос «cui bono» — кому это выгодно? Иран может показаться наиболее вероятным кандидатом. Его экономика еще больше пострадала от санкций США после того, как год назад Трамп принял решение о выходе США из Иранского ядерного соглашения 2015 года, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Эти санкции привели к сокращению экспорта иранской нефти до относительных объемов в 400 000 баррелей в сутки, по сравнению с 2,5 млн баррелей в сутки в апреле 2018 года. Между тем, попытки Европейского союза предоставить Ирану финансовый путь отхода из-под санкций оказались тщетными, из-за угрозы мер наказания со стороны США против европейских банков.

17 июня Иран подчеркнул свое разочарование в связи с отсутствием европейской поддержки, угрожая в течение нескольких дней превысить лимит страны по обогащению урана предусмотренный СВПД. Это означало бы смерть сделки — и увеличило бы риск того, что Иран будет стремиться к приобретению ядерного оружия. Учитывая эти предпосылки, не будет ничего удивительного в том, если Иран, лишенный пока другого оружия, продемонстрирует свою способность к созданию хаоса в Персидском заливе.

И все же у Ирана есть контрнарратив. Администрация Трампа, наряду с Саудовской Аравией, ОАЭ и Израилем, опасается регионального влияния Исламской Республики и намерена подвести к смене режима. В соответствии с этим аргументом, возможно, США и их союзники создали инцидент, в котором можно обвинить Иран и еще больше подорвать его международную репутацию. Более того, как подчеркивает иранский режим (при поддержке российских провластных СМИ), это странно, что японский корабль подвергся нападению, именно тогда, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ, впервые за 40 лет совершая визит в Иран, встречался с верховным лидером Али Хаменеи и, как сообщается, передал послание от Трампа.

В этом случае, учитывая очевидную готовность Трампа провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, возможно, следует обратить внимание на Помпео и воинственного советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, которые часто призывали к смене режима в Иране, прежде чем присоединиться к администрации в прошлом году. Подобно многим в Вашингтоне, Болтон и Помпео разделяют мнение правительств Саудовской Аравии, Эмиратов и Израиля о том, что Иран намерен стать гегемоном Ближнего Востока, посредством усиления своей поддержки президента Сирии Башара Асада и его связей с Хезболлой в Ливане и движением Аль-Хути в Йемене. Похоже, что Трамп согласен, но он проявляет гораздо меньшую готовность привлечь войска США, чтобы воспрепятствовать амбициям Ирана, не говоря уже о смене режима.

Поэтому утешением может послужить мысль — подкрепленная решением Трампа не принимать ответные меры за сбитый дрон — что нынешний кризис не спровоцирует более опасного конфликта. Как показала Америка во время Ирано-иракской войны в 1980-е годы, у нее есть военные средства для того, чтобы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив: ее Пятый флот базируется в Бахрейне. Кроме того, в Катаре, чьи напряженные отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ сейчас, похоже, ослабевают, размещается большая авиабаза США. До тех пор, пока экспорт нефти и газа продолжается, у врагов Ирана нет смысла втягиваться в игру «Кто первый струсит» со сторонниками жесткой линии в Тегеране.

Если Иран несет ответственность за недавние атаки, то он уже высказал свою точку зрения. Теперь разумный путь для всех игроков в регионе состоит в том, чтобы использовать этот элемент политической жизни — «правдоподобное отрицание» — во избежание войны.

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Copyright: Project Syndicate, 2019