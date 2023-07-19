Игра в шахматы с бандитами. Что произошло с Danone и Carlsberg в России 19 июля, 19:06

На днях прочитал новости бизнеса из России

Там власть приняла решение передать акции двух огромных компаний АО Данон-Россия (Франция) и Балтика (Карлсберг — Дания) в управление Росимущества. То есть теперь именно этот госорган может назначать гендиректоров этих двух компаний.

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Данон — лидер рынка в сегменте продуктов из молока, а Балтика № 2 на рынке пива (была долгое время № 1, но так уж Карлсберг ей в последние годы управлял — неудачно). Продажи каждой компании примерно $1,5 млрд в год. И прибыль очень неплохая (думаю, у Балтики чистая маржа около 20%, а у Данона — немного поменьше). Это еще не национализация — но уже большой шаг в ту сторону.

Росимущество немедленно назначило новых гендиректоров на обе компании.

В случае с Danone это выглядит комично — теперь компанией в России рулит 32-летний чеченец Якуб Закриев, бывший министр сельского хозяйства Чечни и (вот это важно) племянник «Дона» Кадырова. Думаю, французы в полном отпаде — если не сказать больше.

В случае с Danone это выглядит комично

С Балтикой все намного интереснее. Туда назначили Таймураза Боллоева — человека, создавшего Балтику в начале 90-х. Сам он из Осетии, друг Путина, из ничего построил лидера пивного рынка, а затем продал (за не очень большие деньги) иностранным инвесторам. И теперь в 70 лет вернулся в кресло. Думаю, у него хорошие шансы вернуть место № 1 на рынке. Он беспощадный и талантливый предприниматель, который не принимает слово «нет» в качестве ответа. Крупный поставщик одежды для российской армии и Росгвардии, а также руководил Олимпстроем — это главный подрядчик для Олимпиады в Сочи. Думаю, мы все понимаем, что случайному человеку такое не поручат.

Но что я хочу сказать по поводу шахмат с бандитами — российским государством?

Карлсберг так долго не хотел вообще выходить из России, не хотел войну называть «войной». Долго рассказывал, как тяжело его российским сотрудникам, поскольку неопределенность же! И очень долго искал покупателя на бизнес в России, как я понимаю, выжимая каждый миллион в цене. И все пытался договориться с российскими властями и уйти, но «остаться друзьями», чтобы потом вернуться. Хотя мог продать (дешевле) год назад. А теперь — даже если они вернутся в Россию — думаю, свои активы они найдут на балансах «правильных» и «проверенных» людей. И будут долго (и безнадежно) судиться в российских судах. Так же, как и Данон.

Потому что, когда тебе бандит предлагает играть в шахматы — он всегда в хороший для него момент ударит тебя доской по голове и скажет, что теперь такие правила. Поэтому, когда бандит предлагает тебе во что-то играть — просто убегай!

Текст опубликован с разрешения автора

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