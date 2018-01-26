10 ответов на вопросы о вакцинации взрослых

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Про вероятную дифтерию заговорили даже некоторые большие начальники

Общество с изумлением узнало, что прививаться от дифтерии надобно не только детям, но и взрослым. Поскольку начальники ничего конкретного не говорят, а у меня по сотне писем в день на тему «как мне быть». Отвечаю на основные вопросы и разъясняю основные непонятности. Вопросы «где что есть?» и «что почем?» — это, уж простите, не ко мне.

10 ответов на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии

Вакцины для детей и взрослых — разные. Во «взрослых» вакцинах доза (количество вещества, что должно вызвать иммунитет) меньше — как правило, в два раза. Ими прививают не только взрослых, но и детей «не совсем раннего возраста» — некоторые вакцины, например АДС-М, применяют для иммунизации людей старше 7 лет, другие, например «Бустрикс», — старше 4 лет. 

2. Буква «М» в названии вакцины АДС-М как раз и указывает на то, что в ней содержится уменьшенная доза. А еще возможны такие написания: «DT» — вакцина от дифтерии и столбняка, «Td» — маленькая буква «d» в названии означает в два раза уменьшенную дозу.

3. Вакцины для взрослых только от дифтерии на практике не применяются. Реально используются либо дифтерия+столбняк (DT), либо дифтерия+столбняк+коклюш (DTP). 

4. Как надо прививать взрослых от дифтерии по правилам? Вот так: начинают в детстве — 3 дозы в первый год жизни, по 1 дозе в 1,5 года, 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет — в 26, 36, 46 и т. д. 

5. Ученые всего мира продолжают спорить, и предмет спора выглядит так: «Каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии и столбняка или все-таки каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии, столбняка и коклюша?». Вопрос о целесообразности вакцинации от дифтерии раз в 10 лет не стоит в принципе — надо, надо однозначно!

6. Совет: если у вас есть возможность купить вакцину для взрослых с коклюшным компонентом — настоятельно рекомендую привиться и от коклюша, особенно если в ближайшие годы вы планируете заводить детей. Вакцины для профилактики коклюша бывают цельноклеточные и дополнительно очищенные, т. н. «ацеллюлярные». После возраста 7 лет рекомендуется применять только ацеллюлярные вакцины. Про буквы: «DTР» — вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша; «DTаР» — вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, но коклюш ацеллюлярный; «Tdap» — вакцина для взрослых от дифтерии, столбняка и коклюша, коклюш ацеллюлярный, уменьшенная доза коклюша и дифтерии — оптимальный вариант, рекомендуемый читателям старше 7 лет (из того, что есть на рынке, этому сочетанию букв соответствуют «Boostrix» и «Adacel»).

7. Вопрос: «Что делать, если правильно привиты в детстве, но пропустили необходимые вакцинации (в 26, 36, 46 и т.д.)?» Ответ: получить 1 дозу вакцины вне зависимости от того, 36 вам или 56 лет.

8. Вопрос: «Что делать, если в детстве не прививались, или привиты неправильно, или не знаем — привиты или нет?» Ответ: получить три дозы — сначала первая доза, через месяц — вторая, через 6 месяцев после второй — третья. 

9. Дополнительная вакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка обязательна для беременных. То есть вопрос не в том, «можно ли беременным»! Именно беременным нужно в первую очередь! 

10. Комбинированная вакцина (дифтерия+столбняк+коклюш — Tdap) вводится однократно при каждой беременности во 2-м или 3-м триместре (оптимально — на сроке 26–37 недель). В любом случае вакцинацию следует завершить не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты родов.

Текст опубликован с разрешения автора

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