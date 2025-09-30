Что такое победа

Парадоксально, что в то время, как у нас все меньше говорят о Победе, для западного мира она становится, скажем так, более заметной

На днях в британском издании Financial Times вышла статья философа и историка Юваля Ноя Харари с красноречивым названием «Почему Украина побеждает в войне». Это довольно свежий взгляд на текущий ход войны России против Украины от одного из лучших военных историков мира. В то время как многие эксперты заявляют, что война находится в стадии «технической ничьей», Юваль Ной Харари настаивает: «Вопреки российской пропаганде, Украина сейчас побеждает».

Автор анализирует события не в перспективе прошлых недель, как это делает большинство экспертов, а в перспективе лет, начиная с начала полномасштабного вторжения. Он обращает внимание на очевидные вещи, о которых все знают, но «не обращают внимания». Не секрет же, что в 2025 году, ценой около 300 тысяч убитых и раненых, росармия сумела захватить лишь узкую полоску приграничной зоны, составляющую около 0,6% от общей территории Украины. Не секрет же, что в августе 2025 года Россия контролировала меньше украинской территории, чем в августе 2022 года.

Историк соглашается со словами австралийского военного эксперта Мика Райана: «Если бы США, через три года после вторжения в Ирак, контролировали лишь 20% страны, имея миллион потерь — это вряд ли назвали бы победой». Для западного мира миллионные потери личного состава — немыслимый показатель, который не может ассоциироваться с победой при любом развитии ситуации. А вот фантастическая стойкость украинцев — может и, по сути, является Победой.

Парадоксально, что в то время, как у нас все меньше говорят о Победе, для западного мира она становится, скажем так, более заметной. Вероятно, это связано с тем, что большое видится на расстоянии. В конце концов, Запад не может не понимать, что между европейскими столицами и российской ордой есть только одно мощное войско — украинское. Это не дерзкое заявление, а элементарная арифметика: армии крупнейших государств Европейского Союза (Франции, Германии, Польши) составляют максимум 200 тыс. человек, в то время как Силы Обороны Украины это около миллиона человек. Плюс — огромный опыт современной войны.

Но самое большое наше достижение заключается в укреплении нации. Харари подчеркивает, что побеждает не тот, кто захватывает больше территорий, разрушает больше городов или убивает больше людей. Ее выигрывает тот, кто достигает своих политических целей. А главная цель Путина — уничтожение украинской нации — провалена. Память о российском вторжении, о подвигах и жертвах украинцев будет питать украинский национальный эпос еще много поколений.

Конечно же, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Как бы ни развивалась ситуация в краткосрочной перспективе, в долгосрочной человечество избавится от страшной болезни под названием «рашизм». Мы ежедневно работаем над этим, ежедневно получаем маленькую победу, что является частью большой Победы. Слава Украине!

