Коломойский против гривни Сегодня, 10:03 Цей матеріал також доступний українською

Гривня пробежала за неделю с 26,3 почти до 27,0

Пришло то время, когда мировым спекулянтам пора рекомендовать скушать лимон. Слишком уж лица у них довольные. И мысль эта приходит не от осознания собственной ничтожности на фондовом рынке Украины (хотя такие мысли тоже могут прийти), а понимая, что жадность окончательно победила страх. Или загнала его куда-то в темный угол, где он ждет своего часа. Все противостояние на рынках, вот эти вот медведи и быки, добро и зло, Сорос против коммунистической партии — это все противостояние жадности против страха. И сейчас мы вплотную подошли к тому моменту, когда жадность побеждает. Причем нокаутом. И это вроде прекрасно, особенно, если говорить о бонусах инвестиционных управляющих. Но беда в том, что именно в такие моменты, именно на фоне всепобеждающей жадности, и приходят в наш мир кризисы, порождающие вместо абсолютной жадности абсолютный страх. И пока эти психологические качели работают, все технологические изменения в мире не очень и важны. Хотя когда это случится, в этом году, в следующем ли, не ведает никто, даже экстрасенсы из десятого сезона какого-нибудь супер-шоу, предлагающие теперь свои услуги в киевском метро.

На этом фоне для небольшой коррекции, которую мы видим сейчас на мировых рынках, потребовалась совокупность новостей, которая в другое время могла бы способствовать выпрыгиванию из окон парочки спекулянтов. С одной стороны, торговые войны усиливают опасения рецессии. С другой стороны — вот-вот на Даунинг-Стрит зайдет Борис Джонсон. И это пугает не потому, что теперь по обе стороны океана руководить будут люди с одинаковыми прическами. А потому, что его премьерство будет означать ставку на жесткий Brexit, выход без сделки. Видимо, в Лондоне решили, что ужасный конец лучше ужаса без конца. Но у этого решения будет своя цена, в том числе, в проценте от ВВП Британии. А может быть и в реализации мечты Уильяма Уоллеса, ведь шотландцы говорят уже о следующем референдуме про независимость и на фоне выхода Британии из ЕС это может сработать. А все потому, что когда-то один обитатель Даунинг-Стрит, вовремя сваливший и теперь попивающий коктейль, открыл ящик Пандоры с референдумами. Так или иначе, впереди нас ждет веселое лето и не только в связи с выборами в Украине. Но пока утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 2788 пунктов.

В украинском сегменте главные новости тоже пришли издалека. Игорь Коломойский, который теперь вроде и не первый, но уж точно не второй человек в государстве, в интервью Financial Times в свойственной ему экстравагантной манере предложил Украине провести дефолт, решив таким образом проблему с головной болью с помощью гильотины. Нам еще повезло, что в понедельник в США и Британии был выходной. И повезло, что многие прочитали это интервью и решили, что оно настолько абсурдно, что не может быть правдой. Ведь они верят, что Украиной управляют рациональные люди. Конечно же, первый торговый день, вторник, открылся распродажами на украинском рынке еврооблигаций. Но вот это прекрасное настроение инвесторов, когда страха уже нет, умноженное на хорошую коммуникацию проблемы с украинской стороны, сделали свое дело и к концу недели украинский сегмент суверенных еврооблигаций торгуется уже выше, чем в начале недели.

Помогли и заявления, наверное, всех людей вокруг Зеленского (почему-то, правда, без самого Зеленского) о том, что дефолт — это плод больного воображения, и никто его делать не будет. Особенно помог совместный конференц-звонок украинского Минфина и МВФ, который решено было сделать перед досрочным отбытием миссии МВФ восвояси. Там было много позитива, в том числе и от миссии МВФ (Минфину положено быть позитивным при разговоре с инвесторами), представители которой вышли со встречи с Зеленским полностью влюбленными. Что умеет делать президент, так это говорить людям то, что они хотят услышать и лишь будущее покажет, действительно ли он так поверил в программу МВФ, что готов даже забыть все свои деструктивные пожелания по налогу на выведенный капитал и налоговой амнистии (как он обещает теперь). Или наивных бюрократов из Вашингтона ожидает жесткое разочарование студентки, которую поматросили и бросили.

А вот внутренних игроков трудно убедить в том, что слова Коломойского — это просто слова Коломойского. Особенно на фоне того, что пока слова Коломойского способны и назначить главу администрации президента и даже созвать СНБО ради рентабельности ферросплавных заводов. Да и внутренние игроки в принципе гораздо лучше знают, кто такой Коломойский, и на что он способен, особенно, если ему никто не мешает играться с судами. В результате гривня пробежала за неделю с 26,3 почти до 27,0. Всему виной, в том числе иностранцы, которые вместо того, чтобы массово покупать новые ОВГЗ начали продавать уже купленные, старые. Причем не в таких и колоссальных объемах пока. Но этого хватило, чтобы гривня потеряла почти 3%. Не исключено, впрочем, что та самая коммуникация с украинской стороны исправила ситуацию, и испуг удалось погасить в зародыше. Если так, то на следующей неделе мы увидим очень успешный аукцион по размещению новой порции государственных облигаций и с ним и коррекцию в гривне. Если так, то мы просто увидели демоверсию, как теперь работает украинская «защита от дурака», благодаря наличию нерезидентов на украинском рынке. И если в будущем какое-то дурацкое решение будет принято или не принято решение, останавливающее негативный ход событий, то мы посмотрим уже полноценный сериал.

Пока же простых украинцев должна радовать динамика цен на лук и капусту. В мае цены на лук обвалились на 54% (читай — вдвое), а на капусту — на 78% (почти впятеро). Хорошо, что никто по этому поводу не будет прыгать из окна, ведь будь в Украине полноценный рынок, то кто-то явно бы накупил фьючерсом лук на пике, как покупал биткоин по 20 тысяч за штуку.

P. S. «Leadership is the art of giving people a platform for spreading ideas that work»

Seth Godi

