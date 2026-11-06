Трамп, Маск, Коломойский и другие неудачники недели

Выборы, на которых наконец-то победил здравый смысл. Причем — с разгромным счетом. Кандидаты от демократов победили даже в Техасе, где подобного не случалось десятилетиями, и в Канзасе, где такого не было почти 100 лет. Илон Маск потратил почти 500 миллионов долларов: 98% этих средств ушло на кандидатов, потерпевших поражение. И кто знает, возможно, теперь ему придется переезжать из Техаса, где недвижимость такая приятно дешевая, куда-нибудь еще. Например, во Флориду. Поближе к гольф-клубу. Который, правда, на этой неделе стал менее престижным. Да и рядом с которым вряд ли построишь мега дата-центры. Хотя и в Техасе с этим теперь могут возникнуть проблемы.

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