Это не случайное совпадение. О чем говорят резонансные обыски у Коломойского, Авакова и Столара 1 февраля, 15:31

Дела у всех трех фигурантов разные, а обыски прошли почти одновременно

Сенсація дня — обшуки у Коломойського. Але ще відбувся обшук і у колишнього глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова, а вчора, за різними повідомленнями, був обшук у народного депутата забороненої Опозиційної платформи — За життя, київського бізнесмена-забудовника Вадима Столара.

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Думаю, що це далеко не випадковий збіг. Справи у всіх трьох фігурантів різні, а обшуки пройшли майже одночасно.

По Коломойському багато хто із спостерігачів кажуть, що ініціатива такого обшуку і взагалі кримінальної справи йде від американців. Якщо б це було так, то з обшуками у Коломойського було б НАБУ.

А нинішню показову акцію проводили СБУ і БЕБ (Бюро економічної безпеки), які знаходяться під явним впливом Банкової. До Авакова приходили з СБУ і ДБР. І оскільки обшуки відбулись практично одночасно і про це стало швидко відомо, це була показова політична акція.

Взагалі резонансні обшуки, які проводять наші правоохоронні органи у відомих фігурантів, лише по формі є процесуальною дією (як правило з мінімальним правовим ефектом для розслідування відповідної справи).

Головний ефект таких акцій — медійний і політичний. Це публічні політичні сигнали — про те, хто під слідством і у кого є або можуть бути проблеми. Це сигнали і тим, у кого проводять обшуки. Це публічне попередження самим фігурантам і їх оточенню, і взагалі всім зацікавленим особам, і фіксація того, що зараз вони є не такими впливовими як раніше і треба бути більш стриманими в своїх явних і таємних діях.

І тут ми підходимо до відповіді на запитання — чому? Безумовно, є формальні підстави для розслідування, особливо щодо зловживань з «Укрнафтою» і «Укртатнафтою», але мені здається, що були й інші - суто політичні причини для таких показових дій, про які ми поки що не знаємо.

Можемо лише припустити, що Коломойський і, можливо, Аваков почали проявляти таємну, але надмірну політичну активність, яка викликала занепокоєння на Банковій. От їм і нагадали, що зараз не колишні часи.

Це сигнал суспільству, політичним елітам, у кого є проблеми, хто під слідством, тримайтеся подалі від цих людей, тому що інакше і у вас можуть бути проблеми з правоохоронними органами.

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