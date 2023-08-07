Страсти по Матери 7 августа, 19:34

Уже не Железная Баба, а Украина-Мать. Так теперь официально называют монумент, установленный на высоком холме правого берега Днепра

Открыли самую высокую монументальную скульптуру Европы 9 мая 1981 года, подогнав ко дню победы во Второй мировой советского обряда. Собственно, монумент символизировал и победу, полностью соответствуя советскому понятию Родина-мать. Теперь на щите заменили советский герб на украинский. Чем прогнозируемо разозлили одну часть патриотически настроенного сообщества — но и изрядно порадовали другую. Именно так: довольно значительная прослойка проукраинских граждан восприняла такой шаг власти как положительный, хотя значительно запоздалый.

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Вот несколько типичных аргументов «за», взятых из соцсетей. Как проект, Родину-мать разработали украинские архитекторы. Над воплощением работали украинские инженеры и рабочие. Украинцы заплатили за возведение скульптуры своими налогами. Она имеет ценность как произведение искусства, потому что стала первым в мире монументом из стали, изготовленным методом сварки. Моделью для скульптуры стала украинская скульптор Галина Кальченко, уроженка Сумщины. Лицом стоит на Восток, к Москве, ей же показывает щит и меч.

А теперь — аргументы «против». Скульптор Василий Бородай при жизни создавал образцы советской монументальной пропаганды, и Железная Баба — один из таких. Замена серпа и молота на трезубец не перепрошивает тоталитарное содержание монумента, ведь это образец именно визуального искусства. Вместо того, чтобы распрощаться с соцреализмом, происходит попытка его украинизации, хотя это в природе своей бессмысленно. И едва ли не главное замечание: разговоры о технической невозможности демонтировать скульптуру начинались с разговоров о технической невозможности заменить на щите советский герб на трезубец. Но если захотеть и иметь политическую волю — то все возможно.

Следя за страстями, прихожу к пониманию: речь идет о том редком прецеденте, когда аргументы обеих сторон одинаково приемлемы и одинаково принимаются. Относительно изменения символов без изменения сути — вот вам несколько примеров, собранных мной как журналистом только в 1993 году. В магазинах по всей Украине продается плавленый сырок с названием «Киевский» на этикетке — но под этой оберткой находят аутентичную, уже с названием «Костромской». Зафиксировано несколько реальных случаев, когда в райцентрах отбивают головы на памятниках Ленину и ставят вместо них головы Тараса Шевченко. А на железнодорожном вокзале в Ровно советских партизан на памятнике перекрашивают в украинских казаков.

Украинизировать советское — бесполезно

После победы Революции Достоинства, за которой последовало российское вторжение в Украину, начался процесс перекрашивания в национальные цвета всего, что попадалось на глаза: заборов, мостов, парковых лавочек, бронированных дверей парадных, банковских карточек. Были даже алкогольные шоты соответствующей расцветки. Процесс вызвал критику: это не изменения в обществе, когда ржавые перила моста красят в сине-желтое. Кстати, о сине-желтом — с первого дня провозглашения нашей Независимости и до сих пор патриотическая прослойка не договорилась, как правильно: сине-желтый или желто-голубой. И это я еще не трогаю тему флага — какой стороной его надо правильно переворачивать.

Еще немного другой конкретики. Есть факт, подтвержденный в свое время ныне покойным первым президентом Украины Леонидом Кравчуком: именно он в молодости был моделью для памятника Щорсу в Киеве. Это не мешает активной части граждан требовать демонтажа этой конной статуи, ведь Щорс был красным командиром, который воевал против армии УНР. Однако ценность пропагандистского фильма «Щорс», созданного корифеем украинского кино Александром Довженко по личному заказу Сталина, киноведами не оспаривается. Как вообще не ставится под сомнение ценность наследия Довженко для украинской и мировой культуры, в частности, и кино. Хотя — будем откровенны, — содержание подавляющего большинства лент мастера вполне себе советское.

Между тем Украину-Мать призывают сохранить, потому что моделью была упомянутая уже скульптор Галина Кальченко. Содержание этого памятника тождественно содержанию памятника Щорсу, позировал скульптору будущий глава независимого государства. Однако этот образец советской монументальной пропаганды защищал разве что ныне покойный художник Александр Ройтбурд. А бывшую Железную Бабу защищает в разы больше известных граждан, среди которых есть и искусствоведы.

Как видите, запутаться в словах, символах и смыслах очень просто. Шевченки вместо лениных, трезубцы вместо звезд, концерты включая записи юмористических шоу в здании, где в 1930-х был главный застенок НКВД советской Украины, патриотическая показуха, которая по форме и содержанию мало чем отличается от советского пафосного мероприятия по случаю годовщины какого-то вождя — это и другое справедливо называется подменой понятий.

В этом месте снова вплотную подходим к пониманию: после нашей победы в этой войне ее, победу, присвоят вовсе не те, кто ее действительно ковал и боролся. Менять буденовку на мазепинку — вот практика, усвоенная в начале нашей новейшей истории. Она прижилась и, к сожалению, еще будет продолжаться, потому что в поисках собственной идентичности украинцы действительно в основном отдавали, отдают и будут отдавать предпочтение форме над содержанием. Ведь создание формы — это очень просто. Процесс требует минимальных усилий, небольших ресурсов и предусматривает работу только с тем материалом, который уже есть.

Будем объективными: если и было когда-то наследие, в том числе монументальное, наполненное стопроцентно украинским смыслом — его уже нет. Оно или разрушено российскими большевиками за семьдесят лет господства, или разрушено сейчас, их потомками-варварами. Украинизировать советское — бесполезное дело. Однако до сих пор нет и не скоро будет проект полной зачистки от советского наследия. Ой, да хватит уже вам: СБУ занимает здание бывшего КГБ. И сейчас отмечается успехами в борьбе с выявлением российской агентуры.

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